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Глава Минпросвещения высказался о возможности ограничения смартфонов в школах Казахстана

Глава Минпросвещения высказался о возможности ограничения смартфонов в школах Казахстана Фото: pxhere
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года прокомментировал поправки, которыми вводится ограничение использования смартфонов в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гани Бейсембаев отметил, что дети на уроках должны получать качественное образование, не отвлекаться на смартфоны. 

"Известно, что сегодня наши дети отвлекаются на смартфоны. Такое решение было принято в результате поступивших сегодня запросов и жалоб от родителей и учителей. Еще раз повторюсь, это законопроект предусматривает, что ученики не будут пользоваться смартфонами во время занятий без разрешения преподавателей. Но после окончания урока, вне урока право ученика связаться с родителями с помощью мобильного телефона и рассказать о своей ситуации не ограничивается. Это ограничение действует только во время урока", – сообщил глава Минпросвещения.

30 октября 2023 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты рассмотрели и ободрили в первом чтении проект закона, которым предлагается ограничить использование сотовых телефонов в школах Казахстана.

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