Правительство утвердило Генплан развития Талдыкоргана до 2050 года

Постановлением правительства от 31 декабря 2025 года утвержден Генеральный план города Талдыкоргана области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Генеральный план определяет стратегию комплексного градостроительного развития городской территории, направления оптимальной планировочной структуры и функциональное ограничение на использование территорий этих зон, принципы охраны окружающей среды, развития системы общественного обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур; долгосрочное планирование инвестиционных процессов на проектируемой территории, организацию транспортного обслуживания, развития системы инженерного оборудования, инженерной подготовки и благоустройства территории, охраны окружающей среды и объектов историко-культурного наследия.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год – 2024 год;

первая очередь – 2032 год;

расчетный срок – 2050 год.

Основные цели Генерального плана – устойчивое развитие города и формирование благоприятной среды жизнедеятельности для настоящего населения и будущих поколений, основанной на развитии современного города с учетом комплексного решения социальных, экономических, экологических, пространственных, градостроительных задач и особенностей современных тенденций развития.

Основными задачами в Генеральном плане являются:

соблюдение преемственности идей предыдущего Генерального плана;

усовершенствование существующей архитектурно-планировочной структуры города с максимальным сохранением капитальной и исторической застройки;

улучшение жизнедеятельности и среды обитания населения города;

размещение нового жилищного строительства на свободных территориях с одновременным формированием элементов жилой среды;

реконструкция ветхого малоэтажного жилья в центральной части города до расчетного срока под среднеэтажную застройку;

продолжение развития городской системы общественных центров с развитием всех видов культурно-бытового обслуживания населения;

создание единой системы озеленения: рекреационные зоны, парки, бульвары, скверы, озеленение санитарно-защитных зон;

развитие и совершенствование единой транспортной сети города на основе строительства новых городских магистралей, мостов, путепроводов и развития материально-технической базы всех видов транспорта;

развитие, совершенствование и модернизация инженерной инфраструктуры города;

проведение мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды;

охрана памятников истории, культуры и архитектуры;

рациональное использование природных ресурсов, недр и животного мира.

В проекте Генерального плана проработаны территории жилой, общественно-деловой, промышленной, рекреационной зон, а также зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, что соответствует планируемой территории развития города на расчетный срок до 2050 года.

В состав указанной территории не включены сельскохозяйственные угодья административной территории города, неудобные земли, охранные и специальные зоны, водные объекты и другие, поскольку они не являются объектом детальной градостроительной проработки в составе Генерального плана населенного пункта.

На 1 января 2024 года численность населения городской администрации города Талдыкоргана составила 204 059 человек.

Так, в самом городе Талдыкоргане проживает 169 444 человека и 34 615 человек проживает в сельской местности (Еркинский и Отенайский сельский округ).

Жилой фонд

Потребность в жилищном строительстве определена, исходя из средней нормы обеспеченности в городе Талдыкоргане 25 м2 на 1 человека в период первой очереди, 30 м2 – на расчетный срок (2050 год).

К 2030 году предусмотрено увеличение жилищного фонда до 5811,2 тыс. м² при росте численности населения до 232 тысяч человек, что позволит достичь обеспеченности 25 м²/чел.

К 2050 году прогнозируется рост жилого фонда до 9086,9 тысячи м², а численности населения – до 300 тысяч человек. Это обеспечит 30,3 м² жилья на человека, что соответствует современным нормативам комфортного проживания.

Образование

К 2050 году предусмотрено строительство 15 школ на 23 900 мест, в том числе 1 школы на 1500 мест в северо-восточном планировочном районе, 2 школ по 1200 и 1 школы на 1500 мест в северо-западном планировочном районе, 2 школ по 2000 мест в центральном планировочном районе, 2 школ по 2000 мест в юго-восточном планировочном районе, 7 школ по 1500 мест в юго-западном планировочном районе.

Также предусмотрено расширение 9 существующих школ в центральном планировочном районе суммарно на 3074 места.

При этом предлагается достижение односменного обучения школ к расчетному сроку.

Из объектов внешкольного образования проектом предлагается суммарно построить 11 объектов для обеспечения всестороннего развития детей школьного возраста, в том числе дворцы школьников, дома творчества и т.д.

Экономика

Приоритетные направления развития экономики в Генеральном плане включают:

создание на базе уже существующей мощной производственной базы новых отраслей для увеличения этапов передела продукции;

дальнейшее развитие пищевой, текстильной, швейной и кожевенно-меховой промышленности с участием значительного числа предприятий малого и среднего бизнеса;

создание рекреационной и, в частности, туристической инфраструктуры, предполагающей организацию повышенного сервиса в обслуживании туристов и отдыхающих;

открытие в существующих высших учебных заведениях специальных отделений по подготовке кадров для нужд промышленности и сферы услуг;

создание строительного комплекса на базе существующих и строительство новых предприятий по производству строительных материалов и конструкций, развитие материально-технической базы строительно-монтажных организаций с целью реализации предусмотренных Генеральным планом программ по жилищно-гражданскому строительству;

создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств в рамках государственных программ развития, в том числе на территории индустриальной зоны "Талдыкорган";

увеличение выработки электроэнергии, поддержка развития альтернативной энергетики в регионе.

Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров прежде всего обрабатывающего сектора.

Торговой политики необходимо предать характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки. Одновременно надо осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать экономику простых вещей.

Градостроительство

Одной из главных планировочных осей территориального развития и транспортной артерией не только для города, но и всей области является автомагистраль "Алматы – Оскемен". При разработке проекта корректировки Генерального плана первоочередными идеями для пространственного развития города, а также главным составляющим было перспективное развитие транспортной инфраструктуры именно на пересечении двух планировочных осей. Именно здесь будут сосредоточены объекты внешней транспортной инфраструктуры и логистики, обслуживания населения и крупные места приложения труда.

В основу планировочной структуры положены сохраняемая часть исторически сложившихся районов периметральной застройки кварталов существующей одноэтажной застройки и многоэтажная застройка микрорайонов и жилых комплексов, а также транспортный каркас основных магистралей и выходов на внешние дороги. Жилые образования характеризуются чередованием многоэтажных домов и среднеэтажной застройки с организацией культурно-бытового обслуживания и инженерно-транспортного обеспечения.

Также данным Генеральным планом принято решение изменить статус дачных массивов, расположенных вокруг города, на индивидуальную жилую застройку, кроме дачного массива "Сарыбулак", в связи нахождением его в охранной зоне аэропорта. Статус данного дачного массива останется неизменным на перспективу.

Проектом предусмотрено обеспечение удобных транспортных связей между всеми функциональными зонами, перераспределением грузовых и транспортных потоков, транспортными развязками, комплексами общественно-бытового и технического обслуживания.

Теплоснабжение

Городская котельная "Баскуат" вырабатывает тепловую энергию для теплоснабжения потребителей центральной части города. Сегодня она обеспечивает теплом свыше 500 многоквартирных и 1000 частных жилых домов, 20 школ, 25 детских садов, 10 больниц и 90 административных зданий.

Вместе с тем с учетом интенсивной застройки города Талдыкоргана и ежегодного увеличения нагрузки планируется провести ее модернизацию, предусмотрев увеличение мощности до 311 Гкал/час и перевод объекта на газ.

По первому этапу будет предусмотрено строительство пристройки к котельной, где предполагается установить два котла мощностью по 50 Гкал/час каждая. По второму и третьему этапу будет предусмотрен перевод на газ четырех водогрейных котлов с увеличением мощности до 311 Гкал/час.

Проектными решениями предусматривается целесообразность централизации теплоснабжения на основе строительства дополнительных источников тепловой энергии и реконструкции действующих с последующим распределением тепла по сети магистральных и разводящих теплотрасс.

Газоснабжение

Источником подачи газа для обеспечения потребителей города Талдыкоргана являются существующий магистральный газопровод: "Алматы – Талдыкорган" и отвод на газораспределительную станцию АГРС "Талдыкорган".

Для газоснабжения объектов проектом предлагаются:

строительство газораспределительных устройств с узлом учета расхода газа (ГРП);

увеличение мощности АГРС "Талдыкорган" с доведением до 200 тысяча м3/час;

строительство газопроводных сетей высокого давления 2-категории и среднего давления диаметрами 110-250 мм протяженностью 33 км на первую очередь и 54 км на расчетный срок.

Разработка схемы газоснабжения города Талдыкоргана направлена на развитие действующей системы газоснабжения для надежной, бесперебойной подачи газа потребителям города Талдыкоргана в объемах, обеспечивающих социально-экономическое развитие территории.

Схема внешнего газоснабжения города Талдыкоргана включает в себя следующие элементы:

систему магистральных газопроводов;

газорегуляторные пункты, предназначенные для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Фото: скриншот документа

Экологическая безопасность

Основными целями организации работы по обеспечению экологической безопасности являются:

снижение негативного влияния на окружающую среду;

рациональное использование природных ресурсов;

восстановление нарушенных естественных экологических систем;

предотвращение нанесения ущерба окружающей среде.

На предприятиях должны соблюдаться следующие виды контроля с учетом технологии производства и рода груза:

систематический анализ природоохранной деятельности;

осуществление методологического руководства по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Постановление вводится в действие с 17 февраля 2026 года.

При этом ранее принятый Генеральный план утратил силу.