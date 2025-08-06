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Право

Закуп лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС: внесены изменения

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2025 16:53 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра здравоохранения от 31 июля 2025 года внесены изменения в правила формирования перечня закупа лекарственных средств и медизделий в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и в системе обязательного социального медстрахования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что порядок формирования перечня закупа включает в себя следующее:

  • подача заявления производителя или его официального представителя в РК в подведомственную организацию уполномоченного органа, в компетенцию которой входят вопросы оценки технологий здравоохранения (Центр);
  • проведение Центром профессиональной экспертизы;
  • подготовка Центром заключения по результатам профессиональной экспертизы для Формулярной комиссии;
  • рассмотрение и принятие решение Формулярной комиссией на основании заключения по результатам профессиональной экспертизы;
  • рассмотрение и принятие решение Формулярной комиссией об исключении лекарственных средств и медицинских изделий из перечня закупа;
  • формирование уполномоченным органом перечня закупа.

При этом не подлежат рассмотрению заявления для включения в перечень закупа лекарственных средств и медицинских изделий под торговыми наименованиями, если лекарственные средства и медицинские изделия уже включены в перечень закупа под международным непатентованным наименованиям по лекарственным формам, дозировкам, объемам или техническими характеристиками.

Во время проведения профессиональной экспертизы Центром проводятся следующие исследования:

  • анализ на наличие лекарственного средства в Казахстанском национальном лекарственном формуляре и Перечне лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями);
  • анализ на наличие зарегистрированной или утвержденной предельной цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;
  • анализ на наличие клинико-экономического (фармакоэкономического) преимущества или эквивалентности лекарственного средства или изделия медицинского назначения, по сравнению с имеющимися в перечне закупа лекарственными средствами или изделиями медицинского назначения с аналогичными показаниями к применению;
  • анализ влияния лекарственного средства или изделия медицинского назначения на бремя болезни и бюджет здравоохранения с учетом проведения закупа Единого дистрибьютора.

Проведение анализа влияния лекарственного средства или изделия медицинского назначения на бремя болезни и бюджет здравоохранения с учетом проведения закупа Единого дистрибьютора подтверждается соответствующим заключением, составленным Центром в произвольной форме».

Указывается, что принятие решения об исключении лекарственных средств и изделий медицинского назначения из перечня закупа Формулярной комиссией рассматривается по инициативе уполномоченного органа при наличии одного из следующих оснований:

  • исключении лекарственного средства из Казахстанского национального лекарственного формуляра или Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями) с учетом лекарственной формы, дозировки, концентрации и объема;
  • включении альтернативных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обладающих доказанными клиническими или фармакоэкономическим преимуществом, или особенностями действия, или большей безопасностью при диагностике, профилактике, лечении или реабилитации заболеваний, синдромов и состояний;
  • появлении сведений о токсичности или высокой частоте нежелательных побочных действий при применении лекарственных средств и изделий медицинского назначения, представленных государственным органом в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • приостановлении применения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в РК решением государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • отмене государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения решением государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • прекращении производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения либо их поставок в Казахстан или отсутствии лекарственного средства, или изделий медицинского назначения в РК более одного календарного года по информации производителя или его официального представителя в республике;
  • отсутствии заявки на закуп лекарственного средства или изделия медицинского назначения в течение трех лет, на основании информации, предоставленной Единым дистрибьютором;
  • наличии дублирующих позиций медицинских изделий по видам медицинских изделий;
  • наличии вступивших в законную силу судебных актов по исключению лекарственных средств и медицинских изделий из списка закупа.

При исключении лекарственного средства или изделий медицинского назначения переходящий остаток реализуется до истечения срока годности.

Приказ вводится в действие с 16 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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