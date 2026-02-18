В Казахстане установили лимиты на охоту на животных и птиц на новый сезон

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утвержден лимит на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты установлены на животных и птиц только для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также в научных целях.

В частности, охотникам можно добыть:

кабанов – 18 526 особей;

сибирских косуль – 15 270 особей;

лосей – 832;

сибирских горных козлов – 1406;

лисиц – 61 598;

барсуков – 17029;

соболей – 1779;

степных хорьков – 22 163;

зайцев – 426 048;

сурков – 265 013;

ондатр – 65 677;

гусей – 1 335 310;

уток – 2 351 759;

куликов – 49415;

фазанов – 82 989;

куропаток – 136 881;

голубей – 157 748 и т.д.

Лимиты распределены по областям Казахстана.

Квоты на изъятие в научных целях установлены на:

кабанов – 136 особей:

маралов – 23;

сайгаков – 1500;

бурый медведь – 3;

рысь (кроме туркестанской) – 5;

лисица – 250.

А также квоты установлены на другие виды животных и птиц по регионам.

Приказ вводится в действие со дня подписания.