В Казахстане установили лимиты на охоту на животных и птиц на новый сезон
Фото: pixabay
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утвержден лимит на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно, сообщает Zakon.kz.
Лимиты установлены на животных и птиц только для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также в научных целях.
В частности, охотникам можно добыть:
- кабанов – 18 526 особей;
- сибирских косуль – 15 270 особей;
- лосей – 832;
- сибирских горных козлов – 1406;
- лисиц – 61 598;
- барсуков – 17029;
- соболей – 1779;
- степных хорьков – 22 163;
- зайцев – 426 048;
- сурков – 265 013;
- ондатр – 65 677;
- гусей – 1 335 310;
- уток – 2 351 759;
- куликов – 49415;
- фазанов – 82 989;
- куропаток – 136 881;
- голубей – 157 748 и т.д.
Лимиты распределены по областям Казахстана.
Квоты на изъятие в научных целях установлены на:
- кабанов – 136 особей:
- маралов – 23;
- сайгаков – 1500;
- бурый медведь – 3;
- рысь (кроме туркестанской) – 5;
- лисица – 250.
А также квоты установлены на другие виды животных и птиц по регионам.
Приказ вводится в действие со дня подписания.
