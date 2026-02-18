#Референдум-2026
Право

В Казахстане установили лимиты на охоту на животных и птиц на новый сезон

установлены лимиты на отлов животных, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:29 Фото: pixabay
Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утвержден лимит на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2026 года по 15 февраля 2027 года включительно, сообщает Zakon.kz.

Лимиты установлены на животных и птиц только для резервного фонда охотничьих хозяйств, а также в научных целях.

В частности, охотникам можно добыть:

  • кабанов – 18 526 особей;
  • сибирских косуль – 15 270 особей;
  • лосей – 832;
  • сибирских горных козлов – 1406;
  • лисиц – 61 598;
  • барсуков – 17029;
  • соболей – 1779;
  • степных хорьков – 22 163;
  • зайцев – 426 048;
  • сурков – 265 013;
  • ондатр – 65 677;
  • гусей – 1 335 310;
  • уток – 2 351 759;
  • куликов – 49415;
  • фазанов – 82 989;
  • куропаток – 136 881;
  • голубей – 157 748 и т.д.

Лимиты распределены по областям Казахстана.

Квоты на изъятие в научных целях установлены на:

  • кабанов – 136 особей:
  • маралов – 23;
  • сайгаков – 1500;
  • бурый медведь – 3;
  • рысь (кроме туркестанской) – 5;
  • лисица – 250.

А также квоты установлены на другие виды животных и птиц по регионам.

Приказ вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
