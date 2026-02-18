Обновлены правила аккредитации субъектов научной деятельности

Приказом министра науки и высшего образования от 11 февраля 2026 года внесены изменения в Правила оказания госуслуги "Аккредитация субъектов научной и научно-технической деятельности", сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила изложены в новой редакции.

Для получения госуслуги направляют через ЕО НИС услугодателю:

физические лица, осуществляющие научную и научно-техническую деятельность, – электронные копии документов;

юридические лица, являющиеся субъектами научной или научно-технической деятельности, – сведения согласно приложениям 2 – 8 с приложением электронных копий документов, подтверждающих сведения.

Для получения Свидетельства об аккредитации физлицам нужно представить электронные копии следующих документов:

диплом о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук); степени доктора философии (PhD);

доктора по профилю или аттестат (диплом) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора;

одну монографию или опубликованные научные статьи за последние пять лет:

для технических и естественных наук – один международный патент или одну статью в международном рецензируемом научном журнале, за исключением статьи с грифом секретности или с пометкой для служебного пользования (ДСП), имеющем ненулевой импакт-фактор по данным в Journal Citation Reports (Джоурнал Ситэйшн Рэпортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 35 как минимум по одной из научных областей;

для социальных и гуманитарных наук – одна статья в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Джоурнал Ситэйшн Рэпортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Уэп оф Сайнс Кор Калэкшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Артс энд Хюманитис Ситэйшн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайнс Ситэйшн Индекс Экспандэд), Social Sciences Citation Index (Сошл Сайнс Ситиэйшн Индекс);

а также три статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК (КОКСНВО МНВО РК).

Для получения свидетельства об аккредитации юридические лица представляют электронные копии следующих документов:

устав организации;

дипломы научных сотрудников о присуждении ученой степени (кандидата наук, доктора наук); степени доктора философии (PhD); доктора по профилю или аттестата (диплома) о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора;

трудовой договор или иные подтверждающие документы, где основным местом работы указана аккредитуемая организация и приказ о приеме на работу сотрудников;

свидетельство сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) лаборатории и (или) структура организации с указанием лаборатории;

паспорт лаборатории;

договор аренды лаборатории (если организация арендует лабораторию для исследовательских работ);

пояснение (в произвольной форме, если согласно осуществляемой научной деятельности не требуется наличие лаборатории);

рабочая конструкторская, технологическая и техническая документация/макетный образец, детальный макет (модель) объекта/результаты тестирования лабораторного прототипа технологии (объекта), полномасштабного полнофункционального прототипа, реального устройства/протокол испытания/разработанное программное обеспечение/ демонстрация промышленного образца (при наличии, в зависимости от уровня готовности технологии);

договора о выполнении научных, научно-технических проектов и программ;

отчеты о научно-исследовательской работе и (или) акты выполненных работ;

патенты на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные достижения/ свидетельства на авторские права/ международные патенты (евразийский патент, Patent Cooperation Treaty (международная патентная система, далее – патент РСТ), лицензионные соглашения;

опубликованные научные статьи/ опубликованные материалы по конференциям, форумам, съездам, симпозиумам, конгрессам/монографии, учебники, пособия, методические документы.

Если период деятельности субъекта не превышает пять лет, электронные копии подтверждающих документов представляются за весь период его деятельности.

Критериями определения минимального количества данных в сведениях юридических лиц являются:

по приложению 3 – всего семь научных работников , в том числе пять научных работников с ученой степенью, два научных работника с академической степенью "магистр";

, в том числе пять научных работников с ученой степенью, два научных работника с академической степенью "магистр"; по приложению 4 – наличие собственной лаборатории, свидетельство сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) лаборатории, паспорт лаборатории. При аренде лаборатории – договор аренды лаборатории, свидетельство сертифицированной или аттестованной (аккредитованной) арендуемой лаборатории, паспорт арендуемой лаборатории. Если лаборатория не требуется, то пояснение (в произвольной форме) о том, что согласно осуществляемой научной деятельности не требуется наличие лаборатории;

по приложению 5 – всего одна рабочая конструкторская, технологическая и техническая документация (при наличии, в зависимости от уровня готовности технологии);

по приложению 6 – всего два научных, научно-технических проекта (программы), договоры по двум научным, научно-техническим проектам (программам), отчеты о научно-исследовательской работе или акты выполненных работ по двум проектам (программам);

по приложению 7 – всего один объект интеллектуальной собственности;

по приложению 8 – всего 10 опубликованных научных работ, в том числе одна статья в международных рецензируемых научных журналах, за исключением статей с грифом секретности или с пометкой для служебного пользования, две статьи в журналах, индексируемых Российским индексом научного цитирования и других международных базах с ненулевым импакт-фактором, четыре статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования, два материала по конференциям, форумам, съездам, симпозиумам, конгрессам, одна монография, учебник, пособия, методический документ.

7. При приеме соответствующих документов услугополучателя через ЕО НИС в "личном кабинете" отражается статус о принятии заявления на оказание государственной услуги.

Услугодатель в течение двух рабочих дней со дня получения заявления от физлица и в течение 12 рабочих дней со дня получения заявления от юридического лица проверяет соответствие представленных документов, данных (сведений), содержащихся в них согласно Перечню основных требований.

По результатам проверки в течение одного рабочего дня услугодатель составляет Акт экспертизы соответствия или несоответствия представленных документов Перечню основных требований (далее – Акт экспертизы) и в течение одного рабочего дня проходит процесс внутреннего согласования и подписания.

Сформированное в ЕО НИС свидетельство об аккредитации в течение одного рабочего дня направляется в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя либо лица его замещающего. При этом свидетельство об аккредитации, выданное пять лет назад, признается утратившим силу.

Указывается, что юридическое лицо, для которого научно-техническая деятельность не является основным видом деятельности, имеющее в своей структуре научные подразделения, в целях решения задач, закрепленных в их учредительных документах, могут пройти аккредитацию в уполномоченном органе с целью получения свидетельства об аккредитации.

При подаче документов на аккредитацию наукометрические данные ученых подаются не более двух раз (как физическое лицо и с основного места работы ученого).

Аккредитация филиалов проводится в составе основной организации.

Реестр аккредитованных субъектов, получивших свидетельства об аккредитации, а также прекративших действие свидетельств формируется на портале ЕО НИС.

До истечения срока свидетельство об аккредитации прекращает свое действие в случаях:

реорганизации (в формах разделения и выделения) или ликвидации юридического лица;

наличия письменного заявления субъекта о прекращении действия свидетельства;

смерти (на основании свидетельства о смерти) физического лица, получившего свидетельство об аккредитации.

Услугодателем в течение трех рабочих дней с момента введения в действие изменений и дополнений в Правила информация направляется в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", а также в Единый контакт-центр.

Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.

При этом ранее действовавшие правила аккредитации утратили силу.