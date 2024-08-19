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Законодательство РК

Блокировать нелегально ввезенные телефоны будут в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 09:00 Фото: unsplash
Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в Правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время в РК имеются нелегальные схемы ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами. Одной из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.

В настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 млрд тенге в год, а с учетом неуплаты других сопутствующих данной деятельности налогов (НДС, КПН, СН и т.д.), потери бюджета составляют 150 млрд тенге.

Помимо этого, наличие дублирующих IMEI-кодов не позволяет правоохранительным органам эффективно проводить оперативную работу по розыску краденых сотовых телефонов и их блокировке.

Предлагается внедрить в Казахстане три списка мобильных телефонов: белый, серый и черный.

Черный список – список абонентских устройств сотовой связи, не включенных в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи в соответствии с настоящими правилами, в том числе:

  • идентификационный код которых некорректен или изменен;
  • в которых отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем;
  • идентификационный код которых внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  • по которым отсутствует подтверждение сведений о производстве абонентских устройств сотовой связи на территории РК или сведений о ввозе абонентских устройств сотовой связи на территорию РК в соответствии с таможенным и налоговым законодательством РК.

Белый список – список абонентских устройств сотовой связи, сведения о которых успешно верифицированы в ИС МИУ и включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Серый список – список абонентских устройств сотовой связи, не внесенных в белый и черный списки, которые временно включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Оператор базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи (БДИК) в течение трех рабочих часов (шести рабочих часов для ЮЛ) будет проверять на наличие в БДИК сведений о законности использования такого абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК.

Подтверждение сведений о законности использования абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК осуществляется путем направления из ИС МИУ актуальных сведений о результатах успешной верификации абонентского устройства сотовой связи.

При этом верификация абонентского устройства сотовой связи осуществляется в ИС МИУ на основании сведений об идентификационном коде такого абонентского устройства, внесенного заводом-изготовителем абонентского устройства, произведенного на территории РК и (или) лицом, осуществившим ввоз абонентского устройства сотовой связи на территорию РК.

При наличии подтверждения сведений о законности использования абонентского устройства в сетях сотовой связи РК включает сведения об абонентском устройстве сотовой связи в БДИК и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи.

В случае отсутствия подтверждения сведений о законности использования абонентского устройства в сетях сотовой связи РК Оператор БДИК вносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в серый список.

С момента получения указанного уведомления оператор сотовой связи уведомляет владельца абонентского устройства сотовой связи о предоставлении временного доступа к услугам сотовой связи на 30 календарных дней с момента первоначального подключения телефона к сети оператора связи и необходимости предоставления сведений, подтверждающих законность использования абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК, в ИС МИУ.

Оператор БДИК по истечении указанного срока вносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет операторам сотовой связи соответствующее уведомление, при получении из ИС МИУ следующих сведений:

  • идентификационный код абонентского устройства внесен в черный список базы данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи (GSMA);
  • идентификационный код абонентского устройства сотовой связи некорректен или изменен;
  • у абонентского устройства сотовой связи отсутствует идентификационный код, присвоенный заводом-изготовителем.

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета.

При отсутствии подтверждения сведений о законности использования абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК Оператор БДИК в течение трех рабочих часов с момента получения актуальных сведений из ИС МИУ переносит сведения о таком абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи.

Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета .

При наличии подтверждения сведений о законности использования абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК Оператор БДИК в течение трех рабочих часов с момента получения актуальных данных из ИС МИУ переносит сведения о таком абонентском устройстве сотовой связи в белый список и направляет операторам сотовой связи уведомление о включении сведений в БДИК.

Оператор сотовой связи с момента получения уведомления о включении сведений в БДИК информирует об этом владельца абонентского устройства сотовой связи.

При этом правила не распространяются на регистрацию абонентских устройств сотовой связи, используемых охраняемыми лицами. Абонентские устройства, зарегистрированные охраняемыми лицами, включаются в БДИК без подтверждения сведений о законности использования такого абонентского устройства сотовой связи в сетях сотовой связи РК.

Предлагаемый механизм позволит:

  • блокировать устройства, ввезенные в страну нелегально;
  • увеличить доходы государства от таможенных и налоговых платежей.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 2 сентября 2024 года.

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