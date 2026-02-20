Строительную отрасль в Казахстане цифровизируют
Министерство промышленности и строительства разработало правила, определяющие порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна", сообщает Zakon.kz.
Как ожидается, принятие проекта приказа обеспечит нормативные основы для перехода на электронный формат взаимодействия в рамках принципа "одного окна", а также цифровизацию строительной отрасли.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.
