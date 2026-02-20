#Референдум-2026
Право

Строительную отрасль в Казахстане цифровизируют

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 12:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство промышленности и строительства разработало правила, определяющие порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу "одного окна".

Как ожидается, принятие проекта приказа обеспечит нормативные основы для перехода на электронный формат взаимодействия в рамках принципа "одного окна", а также цифровизацию строительной отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Ошибка в тексте: