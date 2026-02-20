Передача прав на трансляцию в эфире произведений: утверждена документация

Министр юстиции приказом от 17 февраля 2026 года утвердил типовую конкурсную документацию по приобретению услуги по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права и смежных прав, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проводится с целью выбора поставщиков в соответствии с прилагаемым перечнем лотов.

Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору посредством веб-портала.

Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе автоматически регистрируются на веб-портале.

Заявка на участие в конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе содержит:

электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям:

свидетельства и другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг;

сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок;

сведения о субподрядчиках по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более тридцати процентов от общего объема услуг.

конкурсное ценовое предложение в форме электронного документа.

В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь соисполнителей услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей квалификационным требованиям;

При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Срок действия конкурсной заявки составляет не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.

Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения.

Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика.

В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.

Указывается, что замечания к проекту конкурсной документации (КД), а также запросы о разъяснении положений КД могут быть направлены потенциальными поставщиками посредством веб-портала заказчику, организатору, единому организатору не позднее двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупках.

При отсутствии замечаний к проекту КД, а также запросов о разъяснении положений КД в течение двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок КД считается утвержденной.

При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений КД заказчик, организатор в течение двух рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения КД принимают одно из следующих решений:

вносят изменения или дополнения в проект КД;

отклоняют замечания к проекту КД с указанием обоснований причин их отклонения;

дают разъяснения положений КД.

Предусмотрено, что организатор не позднее одного рабочего дня со дня утверждения КД размещает на веб-портале протокол предварительного обсуждения проекта КД.

В случае внесения изменений или дополнений в проект КД организатор вместе с протоколом предварительного обсуждения КД размещает утвержденный текст КД с автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков-участников веб-портала, получивших проект КД.

Протокол предварительного обсуждения проекта КД содержит информацию о поступивших замечаниях к проекту КД и принятых решениях по ним.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2026 года.