#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.17
576.63
6.38
Право

Передача прав на трансляцию в эфире произведений: утверждена документация

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 10:27 Фото: unsplash
Министр юстиции приказом от 17 февраля 2026 года утвердил типовую конкурсную документацию по приобретению услуги по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права и смежных прав, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проводится с целью выбора поставщиков в соответствии с прилагаемым перечнем лотов.

Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору посредством веб-портала.

Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе автоматически регистрируются на веб-портале.

Заявка на участие в конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе содержит:

  • электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям:
  • свидетельства и другие документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг;
  • сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок;
  • сведения о субподрядчиках по оказанию услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе, и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более тридцати процентов от общего объема услуг.
  • конкурсное ценовое предложение в форме электронного документа.

В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь соисполнителей услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей квалификационным требованиям;

При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Срок действия конкурсной заявки составляет не менее 60 календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.

Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения.

Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика.

В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.

Указывается, что замечания к проекту конкурсной документации (КД), а также запросы о разъяснении положений КД могут быть направлены потенциальными поставщиками посредством веб-портала заказчику, организатору, единому организатору не позднее двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупках.

При отсутствии замечаний к проекту КД, а также запросов о разъяснении положений КД в течение двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок КД считается утвержденной.

При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений КД заказчик, организатор в течение двух рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения КД принимают одно из следующих решений:

  • вносят изменения или дополнения в проект КД;
  • отклоняют замечания к проекту КД с указанием обоснований причин их отклонения;
  • дают разъяснения положений КД.

Предусмотрено, что организатор не позднее одного рабочего дня со дня утверждения КД размещает на веб-портале протокол предварительного обсуждения проекта КД.

В случае внесения изменений или дополнений в проект КД организатор вместе с протоколом предварительного обсуждения КД размещает утвержденный текст КД с автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков-участников веб-портала, получивших проект КД.

Протокол предварительного обсуждения проекта КД содержит информацию о поступивших замечаниях к проекту КД и принятых решениях по ним.

Приказ вводится в действие со 2 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлен перечень товаров по госзакупкам с типовыми конкурсными документациями
11:50, 17 марта 2025
Обновлен перечень товаров по госзакупкам с типовыми конкурсными документациями
Управление имущественными правами на коллективной основе: утверждены правила
12:42, 04 февраля 2026
Управление имущественными правами на коллективной основе: утверждены правила
Установлены требования для проведения конкурсов по приобретению охранных услуг в школах
10:27, 23 мая 2025
Установлены требования для проведения конкурсов по приобретению охранных услуг в школах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
11:22, Сегодня
Превью матча "Барыс" – "Шанхайские Драконы" в КХЛ
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
11:00, Сегодня
Магомед Анкалаев раскрыл "страшную" правду после поражения нокаутом от чемпиона UFC
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
10:40, Сегодня
"Русские так не умеют": олимпийский чемпион объяснил причины поражения Петросян на ОИ
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
10:22, Сегодня
Казахстан опубликовал заявку на "малый чемпионат мира" по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: