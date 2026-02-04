#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Право

Управление имущественными правами на коллективной основе: утверждены правила

Авторское право, авторские права, патентное право, патент, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, правообладание, правообладатель, право интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности, нарушение авторских прав, ИС, судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:42 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 29 января 2026 года утвердил Правила управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления правами и предоставления единой точки доступа к ее использованию, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения функционирования единой цифровой платформы экспертная организация осуществляет формирование и ведение реестров в сфере управления имущественными правами на коллективной основе:

  • реестр произведений;
  • реестр авторов и правообладателей;
  • реестр ОКУП;
  • реестр пользователей;
  • реестр договоров.

Правообладатель в рамках коллективного управления правами заключает посредством единой цифровой платформы договор с субъектом единой цифровой платформы (ОКУП) о передаче осуществления своих имущественных прав, в котором содержатся сведения для заполнения.

Предусмотрено, что правообладатель может передать такие полномочия только одной ОКУП.

По договорам ОКУП обеспечивает размещение сканированных копий таких договоров на единой цифровой платформе.

ОКУП на основании заявления правообладателя, поданного посредством единой цифровой платформы, в котором содержатся сведения для заполнения исключает его объекты авторского или смежных прав из разрешений, предоставляемых этой ОКУП пользователям.

Также ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор о взаимном представительстве интересов с другими казахстанскими ОКУП, в котором содержатся сведения для заполнения.

ОКУП также заключает договоры о взаимном представительстве интересов с иностранными ОКУП на бумажном носителе с последующим размещением на единой цифровой платформе в течение пяти рабочих дней со дня заключения такого договора.

ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы лицензионный договор с пользователем на соответствующие способы использования объектов авторских или смежных прав.

Кроме того, ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор о выплате вознаграждения с пользователем на соответствующие способы использования фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, без согласия производителя фонограммы и исполнителя, в котором содержатся сведения для заполнения.

ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор с экспертной организацией об использовании единой цифровой платформы, в котором содержатся сведения для заполнения.

Взаимодействие субъектов единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами осуществляется посредством личного кабинета.

Личный кабинет содержит сведения о правообладателе, ОКУП или пользователе, включая идентификационные, регистрационные, контактные данные и банковские реквизиты, информацию об объектах авторских и смежных прав, долях имущественных прав, договорах, аккредитации, сфере деятельности, органах управления и иные сведения, необходимые для функционирования единой цифровой платформы.

ОКУП осуществляет сбор вознаграждения в соответствии с установленными ею размерами ставок, но не ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных статьями 16-1 и 40-2 Закона об авторском праве.

Расчет вознаграждения осуществляется посредством единой цифровой платформы на основании:

  • сведений о суммах собранного вознаграждения;
  • отчетов пользователей об использовании объектов авторских или смежных прав;
  • сведений, содержащихся в реестрах единой цифровой платформы;
  • сведений о долях имущественных прав правообладателей;
  • сведений о суммах на покрытие фактических расходов ОКУП;
  • сведений о суммах нераспределенного вознаграждения, включенная в распределяемые суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона.

Вознаграждение по авторским правам рассчитывается между авторами произведений пропорционально количеству использований (ротаций) каждого произведения у соответствующего пользователя.

Для расчета вознаграждения определяется доля использования произведения конкретного автора как отношение количества использований (ротаций) соответствующего произведения к общему количеству ротаций всех произведений, использованных данным пользователем за отчетный период.

Сумма сборов авторского вознаграждения формируется из общей суммы вознаграждения, поступившей от пользователя, за вычетом установленной суммы на покрытие фактических расходов ОКУП.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Аттестация патентных поверенных: внесены изменения
14:34, Сегодня
Аттестация патентных поверенных: внесены изменения
Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами
10:27, 30 января 2026
Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами
Единая платформа госзакупок: утверждены правила работы с 1 января 2025 года
09:44, 24 сентября 2024
Единая платформа госзакупок: утверждены правила работы с 1 января 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
19:33, Сегодня
Тренер сборной Казахстана высказался об участии двух топовых борцов в турнире в Бишкеке
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: