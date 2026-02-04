Управление имущественными правами на коллективной основе: утверждены правила

Министр юстиции приказом от 29 января 2026 года утвердил Правила управления единой цифровой платформой в сфере коллективного управления правами и предоставления единой точки доступа к ее использованию, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения функционирования единой цифровой платформы экспертная организация осуществляет формирование и ведение реестров в сфере управления имущественными правами на коллективной основе:

реестр произведений;

реестр авторов и правообладателей;

реестр ОКУП;

реестр пользователей;

реестр договоров.

Правообладатель в рамках коллективного управления правами заключает посредством единой цифровой платформы договор с субъектом единой цифровой платформы (ОКУП) о передаче осуществления своих имущественных прав, в котором содержатся сведения для заполнения.

Предусмотрено, что правообладатель может передать такие полномочия только одной ОКУП.

По договорам ОКУП обеспечивает размещение сканированных копий таких договоров на единой цифровой платформе.

ОКУП на основании заявления правообладателя, поданного посредством единой цифровой платформы, в котором содержатся сведения для заполнения исключает его объекты авторского или смежных прав из разрешений, предоставляемых этой ОКУП пользователям.

Также ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор о взаимном представительстве интересов с другими казахстанскими ОКУП, в котором содержатся сведения для заполнения.

ОКУП также заключает договоры о взаимном представительстве интересов с иностранными ОКУП на бумажном носителе с последующим размещением на единой цифровой платформе в течение пяти рабочих дней со дня заключения такого договора.

ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы лицензионный договор с пользователем на соответствующие способы использования объектов авторских или смежных прав.

Кроме того, ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор о выплате вознаграждения с пользователем на соответствующие способы использования фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, без согласия производителя фонограммы и исполнителя, в котором содержатся сведения для заполнения.

ОКУП заключает посредством единой цифровой платформы договор с экспертной организацией об использовании единой цифровой платформы, в котором содержатся сведения для заполнения.

Взаимодействие субъектов единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами осуществляется посредством личного кабинета.

Личный кабинет содержит сведения о правообладателе, ОКУП или пользователе, включая идентификационные, регистрационные, контактные данные и банковские реквизиты, информацию об объектах авторских и смежных прав, долях имущественных прав, договорах, аккредитации, сфере деятельности, органах управления и иные сведения, необходимые для функционирования единой цифровой платформы.

ОКУП осуществляет сбор вознаграждения в соответствии с установленными ею размерами ставок, но не ниже минимальных ставок вознаграждения, установленных статьями 16-1 и 40-2 Закона об авторском праве.

Расчет вознаграждения осуществляется посредством единой цифровой платформы на основании:

сведений о суммах собранного вознаграждения;

отчетов пользователей об использовании объектов авторских или смежных прав;

сведений, содержащихся в реестрах единой цифровой платформы;

сведений о долях имущественных прав правообладателей;

сведений о суммах на покрытие фактических расходов ОКУП;

сведений о суммах нераспределенного вознаграждения, включенная в распределяемые суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона.

Вознаграждение по авторским правам рассчитывается между авторами произведений пропорционально количеству использований (ротаций) каждого произведения у соответствующего пользователя.

Для расчета вознаграждения определяется доля использования произведения конкретного автора как отношение количества использований (ротаций) соответствующего произведения к общему количеству ротаций всех произведений, использованных данным пользователем за отчетный период.

Сумма сборов авторского вознаграждения формируется из общей суммы вознаграждения, поступившей от пользователя, за вычетом установленной суммы на покрытие фактических расходов ОКУП.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2026 года.