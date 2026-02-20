В Алматы снесли еще одно незаконное строение

В Алматы снесли очередной незаконный объект. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В городском управлении градостроительного контроля уточнили, что под снос попало здание, расположенное на пр. Сейфуллина, 553/1. Фото: Telegram/almaty_akimat По данным акимата Алматы, объект был выявлен инспекторами управления в рамках мониторинга за соблюдением градостроительного законодательства. "По результатам разъяснительной работы, проведенной инспекторами, собственником принято решение о добровольном демонтаже объекта". Пресс-служба акимата Алматы Фото: Telegram/almaty_akimat Отмечается, что снос произведен собственником самостоятельно, без применения принудительных мер. Ранее сообщалось о сносе здания, расположенного в Жетысуском районе Алматы по адресу: Нусипбекова, 81.

