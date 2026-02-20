#Референдум-2026
События

В Алматы снесли еще одно незаконное строение

здание, снос, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 13:26 Фото: Telegram/almaty_akimat
В Алматы снесли очередной незаконный объект. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В городском управлении градостроительного контроля уточнили, что под снос попало здание, расположенное на пр. Сейфуллина, 553/1.

Фото: Telegram/almaty_akimat

По данным акимата Алматы, объект был выявлен инспекторами управления в рамках мониторинга за соблюдением градостроительного законодательства.

"По результатам разъяснительной работы, проведенной инспекторами, собственником принято решение о добровольном демонтаже объекта".Пресс-служба акимата Алматы

Фото: Telegram/almaty_akimat

Отмечается, что снос произведен собственником самостоятельно, без применения принудительных мер.

Ранее сообщалось о сносе здания, расположенного в Жетысуском районе Алматы по адресу: Нусипбекова, 81.

