Право

Почему хозяевам земельных участков запрещено препятствовать археологическим раскопкам

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 17:56 Фото: Zakon.kz
Археология – наука архиважная. С 26 февраля 2026 года в Казахстане вступает в силу законодательная норма, которая запрещает владельцам земельных участков мешать проведению археологических работ, если таковые признаны государством необходимыми, пишет Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг" подписан был 26 декабря 2025 года. Вступает в силу поэтапно, и та норма, о которой идет речь, вводится в действие через 60 дней после опубликования, то есть 26 февраля 2026 года.

Итак, в чем дело?

Для сохранения объектов историко-культурного наследия в Казахстане заведен следующий порядок. Перед отводом земель на какие-либо цели все они в обязательном порядке должны проверяться археологами на предмет, не зарыто ли в них чего ценного.

Требования зафиксированы как в статье 127 Земельного кодекса, так и в статье 30 Закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия".

Но ведь может быть и так, что земля давно в чьей-то собственности или пользовании. И вот хозяин участка решил что-то переделать, вырыл яму, а там – историко-культурное наследие! Возможно. В этом случае, "на стадии освоения", о находке сообщается в местные исполнительные органы и т.д., объект ставится на предварительный учет и проверяется специалистами.

И этот алгоритм также предусмотрен законодательством. Но вот чего в нем не хватало. Предположим, что о находке сообщили и на предварительный учет поставили. Непосредственно заявил, например, экскаваторщик, который и отрыл артефакт.

Однако у хозяина земельного участка свои планы; он не желает ждать проведения археологических работ и уж тем более расставаться с землей, если содержание памятника истории и культуры будет признано бесхозяйственным (такая опция есть в законе "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", статья 18).

И получается, как в истории с собакой на сене: осваивать и дальше участок он не вправе, если это создает угрозу сохранности содержимого в земле. Однако и археологов не пускает. И ничего ему за это не будет. Точнее, не было.

Вышеупомянутыми поправками статья 127 ЗК дополняется абзацем следующего содержания:

"Собственники земельных участков и землепользователи не препятствуют проведению археологических работ".

Это значит, что после 26.02.2026 не пускать археологов на потенциально чреватый культурно-историческими находками участок (т.е. если объект поставлен на предварительный учет) запрещается. В противном случае такое "не пущу" подпадает под диспозицию статьи 145 КОАП "Нарушение законодательства РК об охране и использовании объектов историко-культурного наследия". А конкретно, пп. 7):

"Нарушение условий проведения научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и условий осуществления археологических работ".

Административные дела по статье 145 КОАП рассматривают суды (специализированные и приравненные к ним). И если судьи усмотрят наличие состава правонарушения, то могут оштрафовать:

  • физических лиц – в размере 10 МРП;
  • должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 50 МРП;
  • субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП;
  • субъектов крупного предпринимательства – в размере 250 МРП.

С приостановлением производимых владельцем работ.

Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
