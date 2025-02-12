В Алматы изымут несколько земельных участков для благоустройства города

Акимат города Алматы принял два постановления от 10 февраля 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

Первый документ предусматривает принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "KazBuild Development" площадью 0,2120 га для объекта общего пользования (организации сквера).

Участок расположен в Алмалинском районе, улица Толе би, 187/2.

Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2026 года.

Второе постановление устанавливает принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по адресу: улица Жарокова, 194А, в Бостандыкском районе города Алматы.

Здесь также планируется объект общего пользования (благоустройство территории района).

Документ предусматривает снос шести гаражей и изъятие земельных участков, на которых они расположены.

Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2027 года.