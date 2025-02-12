В Алматы изымут несколько земельных участков для благоустройства города
Первый документ предусматривает принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "KazBuild Development" площадью 0,2120 га для объекта общего пользования (организации сквера).
Участок расположен в Алмалинском районе, улица Толе би, 187/2.
Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2026 года.
Второе постановление устанавливает принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по адресу: улица Жарокова, 194А, в Бостандыкском районе города Алматы.
Здесь также планируется объект общего пользования (благоустройство территории района).
Документ предусматривает снос шести гаражей и изъятие земельных участков, на которых они расположены.
Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2027 года.