Утвержден состав экспертного совета при МТИ
Приказом министра торговли и интеграции от 16 февраля 2026 года утвержден состав экспертного совета по вопросам предпринимательства при МТИ РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, в экспертный совет вошли:
- руководитель аппарата МТИ РК, председатель.
- первый вице-министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя.
- вице-министры торговли и интеграции РК, заместители председателя.
- сотрудник рабочего органа экспертного совета, секретарь.
- председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
- председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.
- председатель Комитета торговли МТИ РК.
- директор Департамента юридической службы.
- директор Департамента продвижения экспорта.
- директор Департамента торговой политики и стратегического планирования.
- директор Департамента внешнеторговой деятельности.
- директор Департамента экономической интеграции.
- директор Департамента цифровой трансформации и маркировки товаров.
- директор Департамента развития внутренней торговли.
- представитель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
- Союз машиностроителей Казахстана.
- Ассоциация "Экономика простых вещей Северного Казахстана".
- Казахстанская ассоциация дефектоскопии.
- Ассоциация химической промышленности KAZXИMИЯ.
- Ассоциация "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama".
- Евразийская промышленная ассоциация.
- Ассоциация биржевого рынка Казахстана.
- Национальная ассоциация переработчиков масличных культур.
- Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste".
- Казахстанский автомобильный союз.
- Ассоциация электромашиностроителей Казахстана.
- Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем "КАТЭКС".
- Союз автомобильных перевозчиков и экспедиторов Казахстана.
- Национальная ассоциация экспортеров "KazGrain".
- Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций "KAZLOGISTICS" (Союз транспортников Казахстана).
- Ассоциация добросовестных производителей, импортеров и продавцов алкогольной и табачной продукции Казахстана "КазАлкоТабак" (на бессрочной основе).
- Фонд социального развития и инноваций Ashyk Kogam.
- Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" (на бессрочной основе).
- Национальная ассоциация табачных и никотиносодержащих изделий.
- Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов.
- Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий.
- Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".
- Ассоциация качественной продукции.
- Ассоциация владельцев региональной торговой недвижимости в РК.
- Национальная ассоциация информационных технологий Казахстана.
- Национальная ассоциация пищевой промышленности Казахстана.
- Саморегулируемая организация "Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков".
- Казахстанская Топливная ассоциация 1.
- Национальная саморегулируемая ассоциация риэлторов.
- Союз промышленных инвесторов Казахстана.
- Ассоциация производителей теплоизоляционных материалов.
Приказ вводится в действие с 3 марта 2026 года.
