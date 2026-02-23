Утвержден состав экспертного совета при МТИ

Приказом министра торговли и интеграции от 16 февраля 2026 года утвержден состав экспертного совета по вопросам предпринимательства при МТИ РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в экспертный совет вошли: руководитель аппарата МТИ РК, председатель.

первый вице-министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя.

вице-министры торговли и интеграции РК, заместители председателя.

сотрудник рабочего органа экспертного совета, секретарь.

председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.

председатель Комитета торговли МТИ РК.

директор Департамента юридической службы.

директор Департамента продвижения экспорта.

директор Департамента торговой политики и стратегического планирования.

директор Департамента внешнеторговой деятельности.

директор Департамента экономической интеграции.

директор Департамента цифровой трансформации и маркировки товаров.

директор Департамента развития внутренней торговли.

представитель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

Союз машиностроителей Казахстана.

Ассоциация "Экономика простых вещей Северного Казахстана".

Казахстанская ассоциация дефектоскопии.

Ассоциация химической промышленности KAZXИMИЯ.

Ассоциация "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama".

Евразийская промышленная ассоциация.

Ассоциация биржевого рынка Казахстана.

Национальная ассоциация переработчиков масличных культур.

Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste".

Казахстанский автомобильный союз.

Ассоциация электромашиностроителей Казахстана.

Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем "КАТЭКС".

Союз автомобильных перевозчиков и экспедиторов Казахстана.

Национальная ассоциация экспортеров "KazGrain".

Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций "KAZLOGISTICS" (Союз транспортников Казахстана).

Ассоциация добросовестных производителей, импортеров и продавцов алкогольной и табачной продукции Казахстана "КазАлкоТабак" (на бессрочной основе).

Фонд социального развития и инноваций Ashyk Kogam.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" (на бессрочной основе).

Национальная ассоциация табачных и никотиносодержащих изделий.

Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов.

Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий.

Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".

Ассоциация качественной продукции.

Ассоциация владельцев региональной торговой недвижимости в РК.

Национальная ассоциация информационных технологий Казахстана.

Национальная ассоциация пищевой промышленности Казахстана.

Саморегулируемая организация "Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков".

Казахстанская Топливная ассоциация 1.

Национальная саморегулируемая ассоциация риэлторов.

Союз промышленных инвесторов Казахстана.

Ассоциация производителей теплоизоляционных материалов. Приказ вводится в действие с 3 марта 2026 года.

