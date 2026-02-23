#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Право

Утвержден состав экспертного совета при МТИ

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 11:53 Фото: Zakon.kz
Приказом министра торговли и интеграции от 16 февраля 2026 года утвержден состав экспертного совета по вопросам предпринимательства при МТИ РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в экспертный совет вошли:

  • руководитель аппарата МТИ РК, председатель.
  • первый вице-министр торговли и интеграции РК, заместитель председателя.
  • вице-министры торговли и интеграции РК, заместители председателя.
  • сотрудник рабочего органа экспертного совета, секретарь.
  • председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.
  • председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.
  • председатель Комитета торговли МТИ РК.
  • директор Департамента юридической службы.
  • директор Департамента продвижения экспорта.
  • директор Департамента торговой политики и стратегического планирования.
  • директор Департамента внешнеторговой деятельности.
  • директор Департамента экономической интеграции.
  • директор Департамента цифровой трансформации и маркировки товаров.
  • директор Департамента развития внутренней торговли.
  • представитель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
  • Союз машиностроителей Казахстана.
  • Ассоциация "Экономика простых вещей Северного Казахстана".
  • Казахстанская ассоциация дефектоскопии.
  • Ассоциация химической промышленности KAZXИMИЯ.
  • Ассоциация "Институт оценки регуляторного и налогового воздействия на бизнес "Bastama".
  • Евразийская промышленная ассоциация.
  • Ассоциация биржевого рынка Казахстана.
  • Национальная ассоциация переработчиков масличных культур.
  • Казахстанская ассоциация по управлению отходами "KazWaste".
  • Казахстанский автомобильный союз.
  • Ассоциация электромашиностроителей Казахстана.
  • Казахстанская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой, компьютерной техники и сложных технических систем "КАТЭКС".
  • Союз автомобильных перевозчиков и экспедиторов Казахстана.
  • Национальная ассоциация экспортеров "KazGrain".
  • Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций "KAZLOGISTICS" (Союз транспортников Казахстана).
  • Ассоциация добросовестных производителей, импортеров и продавцов алкогольной и табачной продукции Казахстана "КазАлкоТабак" (на бессрочной основе).
  • Фонд социального развития и инноваций Ashyk Kogam.
  • Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" (на бессрочной основе).
  • Национальная ассоциация табачных и никотиносодержащих изделий.
  • Республиканская ассоциация производителей драгоценных металлов.
  • Казахстанская ассоциация медицинских лабораторий.
  • Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".
  • Ассоциация качественной продукции.
  • Ассоциация владельцев региональной торговой недвижимости в РК.
  • Национальная ассоциация информационных технологий Казахстана.
  • Национальная ассоциация пищевой промышленности Казахстана.
  • Саморегулируемая организация "Ассоциация казахстанских грузовых железнодорожных перевозчиков".
  • Казахстанская Топливная ассоциация 1.
  • Национальная саморегулируемая ассоциация риэлторов.
  • Союз промышленных инвесторов Казахстана.
  • Ассоциация производителей теплоизоляционных материалов.

Приказ вводится в действие с 3 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Чем будет заниматься Комитет по контролю за охранной деятельностью
14:36, 23 февраля 2026
Чем будет заниматься Комитет по контролю за охранной деятельностью
В Казахстане создали экспертный совет по ведению пациентов с орфанными заболеваниями
17:00, 08 августа 2024
В Казахстане создали экспертный совет по ведению пациентов с орфанными заболеваниями
Аскар Бегманов освобожден от должности руководителя аппарата МТИ РК
18:41, 15 августа 2023
Аскар Бегманов освобожден от должности руководителя аппарата МТИ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: