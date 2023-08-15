Аскар Бегманов освобожден от должности руководителя аппарата МТИ РК

Приказом министра торговли и интеграции РК Аскар Бегманов Абдугалиевич освобождается от должности руководителя аппарата министерства торговли и интеграции РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК.



Аскар Бегманов родился в 1975 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Институт международных профессий, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1997 году помощником прокурора по правовой статистике и информации прокуратуры Турксибского района, г. Алматы.

В 1999-2000 гг. работал в Управлении юстиции Алматинской области, г. Талдыкорган.

В 2001-2003 гг. — помощник прокурора; старший помощник прокурора Ауэзовского района г. Алматы.

В 2003-2007 гг. работал в частных организациях.

В 2007-2008 гг. — старший юрисконсульт департамента правового обеспечения и мониторинга контрактов АО "Торговый дом КазМунайГаз".

В 2008-2009 гг. — и.о. начальника, начальник управления кадровой работы департамента административной работы и международного сотрудничества Министерства культуры и информации РК.

В 2009-2010 гг. — главный консультант отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2010-2012 гг. — аким Есильского района СКО.

В 2012-2013 гг. — руководитель аппарата акима СКО.

В 2013-2014 гг. — государственный инспектор Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

В 2014 г. — заместитель председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014-2015 гг. — заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2018 гг. — аким района Магжана Жумабаева СКО.

В 2020-2021 гг. — заместитель акима г. Талдыкоргана.

В 2021-2022 гг. — директор секретариата Председателя (Департамента) Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

С сентября 2022 года и по настоящее время занимал должность руководителя аппарата министерства торговли и интеграции РК.