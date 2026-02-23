#Референдум-2026
Финансы

Налоговые проверки: что изменилось в 2026 году

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 12:01 Фото: freepik
В Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого изменения коснулись вопросов проведения налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов рассказали, что изменилось.

В частности:

  • налоговые проверки проводятся без деления на виды;
  • обобщены и сокращены основания проверок;
  • сокращены сроки налоговых проверок при продлении: на 10 рабочих дней – для юридических лиц, не имеющих структурные подразделения, и индивидуальных предпринимателей, на 20 рабочих дней – для юридических лиц, имеющих структурные подразделения;
  • регламентировано продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки;
  • регламентировано вручение документов налоговой проверки, за исключением предписания, электронным способом посредством веб-портала;
  • исключено приостановление налоговой проверки в период обжалования налогоплательщиком предписания;
  • ограничено право проведения комплексных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, у которых коэффициент налоговой нагрузки составляет не менее 90% верхнего показателя коэффициента налоговой нагрузки по соответствующему виду деятельности и с учетом региона осуществления деятельности;
  • ограничено вручение требования о предоставлении документов за время проведения проверки субъектов микро- и малого предпринимательства до двух раз;
  • сокращен срок исполнения требования о предоставлении документов до 10 рабочих дней.

Ранее в КГД разъяснили порядок списания пени и штрафов малому бизнесу.

