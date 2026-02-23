Налоговые проверки: что изменилось в 2026 году

Фото: freepik

В Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого изменения коснулись вопросов проведения налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов рассказали, что изменилось. В частности: налоговые проверки проводятся без деления на виды;

обобщены и сокращены основания проверок;

сокращены сроки налоговых проверок при продлении: на 10 рабочих дней – для юридических лиц, не имеющих структурные подразделения, и индивидуальных предпринимателей, на 20 рабочих дней – для юридических лиц, имеющих структурные подразделения;

– для юридических лиц, не имеющих структурные подразделения, и индивидуальных предпринимателей, – для юридических лиц, имеющих структурные подразделения; регламентировано продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки;

регламентировано вручение документов налоговой проверки, за исключением предписания, электронным способом посредством веб-портала;

исключено приостановление налоговой проверки в период обжалования налогоплательщиком предписания;

ограничено право проведения комплексных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, у которых коэффициент налоговой нагрузки составляет не менее 90% верхнего показателя коэффициента налоговой нагрузки по соответствующему виду деятельности и с учетом региона осуществления деятельности;

верхнего показателя коэффициента налоговой нагрузки по соответствующему виду деятельности и с учетом региона осуществления деятельности; ограничено вручение требования о предоставлении документов за время проведения проверки субъектов микро- и малого предпринимательства до двух раз ;

; сокращен срок исполнения требования о предоставлении документов до 10 рабочих дней. Ранее в КГД разъяснили порядок списания пени и штрафов малому бизнесу.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: