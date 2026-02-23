Налоговые проверки: что изменилось в 2026 году
Фото: freepik
В Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в рамках которого изменения коснулись вопросов проведения налоговых проверок, сообщает Zakon.kz.
В Комитете государственных доходов рассказали, что изменилось.
В частности:
- налоговые проверки проводятся без деления на виды;
- обобщены и сокращены основания проверок;
- сокращены сроки налоговых проверок при продлении: на 10 рабочих дней – для юридических лиц, не имеющих структурные подразделения, и индивидуальных предпринимателей, на 20 рабочих дней – для юридических лиц, имеющих структурные подразделения;
- регламентировано продление срока исковой давности до завершения налоговой проверки;
- регламентировано вручение документов налоговой проверки, за исключением предписания, электронным способом посредством веб-портала;
- исключено приостановление налоговой проверки в период обжалования налогоплательщиком предписания;
- ограничено право проведения комплексных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков, у которых коэффициент налоговой нагрузки составляет не менее 90% верхнего показателя коэффициента налоговой нагрузки по соответствующему виду деятельности и с учетом региона осуществления деятельности;
- ограничено вручение требования о предоставлении документов за время проведения проверки субъектов микро- и малого предпринимательства до двух раз;
- сокращен срок исполнения требования о предоставлении документов до 10 рабочих дней.
Ранее в КГД разъяснили порядок списания пени и штрафов малому бизнесу.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript