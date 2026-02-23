Чем будет заниматься Комитет по контролю за охранной деятельностью

Министр внутренних дел приказом от 9 февраля 2026 года внес дополнение в положение о ведомствах, территориальных органах и уставов учебных заведений министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ дополнен положением о Комитете по контролю за охранной деятельностью МВД РК.

Согласно положению, Комитет осуществляет руководство в сфере организации и государственного контроля за охранной деятельностью, а также состояния антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Задачи комитета:

координация работы подразделений по контролю за охранной деятельностью департаментов полиции (ОКОД, ГКОД) в сферах охранной деятельности и антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

формирование государственной политики в сфере охранной деятельности и обеспечение ее реализации;

организация контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

контроль за организацией работы и координация деятельности по охране объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и иными международными договорами согласно перечню, представляемому ежегодно МИД РК в МВД;

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства субъектами охранной деятельности, специализированными учебными центрами по подготовке охранников, физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;

координация взаимодействия между подразделениями МВД и другими государственными органами в вопросах осуществления охранной деятельности и антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

взаимодействие с администрацией государственных органов, организаций, юридических лиц и должностными лицами охраняемых объектов по вопросам обеспечения безопасности, совершенствования их технической укрепленности в целях противодействию проявлениям терроризма;

организация работы по внедрению и развитию цифровизации в сфере охранной деятельности;

организация работы по материально-техническому обеспечению Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

организация работы по освоению бюджетных средств, выделенных на содержание государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, анализ поступления средств в доходную часть республиканского бюджета от оказываемых услуг охраны на возмездной основе;

выполнение иных задач, предусмотренных законодательством РК.

Функции ведомства:

разрабатывает Инструкцию по организации деятельности подразделений по контролю за охранной деятельностью;

по согласованию с Департаментом по противодействию экстремизму совершенствует нормативное правовое регулирование в сфере антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывают и актуализируют требования к антитеррористической защищенности, в том числе к организации профилактических и учебных мероприятий, взаимодействия по вопросам реагирования на террористические проявления, а также ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма, к разработке и обращению типового паспорта антитеррористической защищенности и инженерно-технического оборудования объекта, уязвимого в террористическом отношении;

разрабатывает типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

разрабатывает квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности;

разрабатывает критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочные листы по государственному контролю за охранной деятельностью, за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, и за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;

разрабатывает полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и годовой график проведения проверок на соответствие требованием;

разрабатывает Правила учреждения охранных организаций национальными компаниями;

разрабатывает Правила оказания государственных услуг в сфере охранной деятельности;

разрабатывает образцы форменной одежды и порядок ее ношения работниками частной охранной деятельности, занимающих должность охранника;

разрабатывает формы и образец документа охранника частной охранной организации;

разрабатывает перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности;

разрабатывает норматив численности работников частной охранной организации;

разрабатывает формы предоставления отчетности субъектами предпринимательства в территориальные подразделения по контролю за охранной деятельностью органов внутренних дел РК;

разрабатывает и утверждает формы отчетности, используемые подразделениями по контролю за охранной деятельностью органов внутренних дел РК;

ведет реестр выданных лицензий (действующие) на право занятия охранной деятельностью;

ведет реестр субъектов, подавших уведомление (действующие) для занятия деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;

осуществляет единый учет всех субъектов, занимающихся охранной деятельностью, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации и специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации;

осуществляет сбор и анализ сведений (отчетность) о результатах служебной деятельности территориальных подразделений органов внутренних дел в сфере охранной деятельности за отчетный период;

в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и оценку качества оказания территориальными органами внутренних дел государственных услуг в сфере охранной деятельности;

взаимодействует в рамках своей компетенции с аккредитованными организациями при МВД РК;

в пределах компетенции контролирует состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

осуществляет контроль за соблюдением законов РК и иных нормативных правовых актов по вопросам своей деятельности;

организует и контролирует выдачу лицензий юридическим лицам на право занятия охранной деятельностью;

в соответствии с законодательством производит выдачу разрешений второй категории по определению уполномоченным органом специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

осуществляет сбор, анализ, подготовку и представление руководству министерства аналитических и информационно-справочных материалов и сведений по вопросам организации контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

анализирует и вносит предложения, согласованные с Департаментом по противодействию экстремизму, по совершенствованию законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, для последующего рассмотрения их в уполномоченных органах;

анализирует правоприменительную практику по привлечению руководителей (собственников) объектов, уязвимых в террористическом отношении, к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенных им объектов;

совместно с Департаментом по противодействию экстремизму разрабатывает методические рекомендации для персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению эффективности антитеррористической защищенности этих объектов от террористических угроз;

оказывает методическую помощь региональным антитеррористическим комиссиям в обеспечении антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;

организовывает работу по проведению разъяснительной работы с руководителями (собственниками) объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению данных объектов современными системами безопасности;

участвует в разработке Межведомственного плана проведения антитеррористической операции;

разрабатывает иные подзаконные нормативные правовые акты в сфере охранной деятельности;

определяет приоритетные направления деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

разрабатывает меры, направленные на совершенствование работы в сфере обеспечения безопасности объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;

разрабатывает правила организации несения службы государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

рассматривает и вносит на согласование совместные приказы министра внутренних дел РК и заинтересованных государственных органов по утверждению правил по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов;

совершенствует организационно-правовые основы деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, внедряет в их работу практические достижения передового опыта, достижения науки и техники;

контролирует работу государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по охране объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;

организует совместно с территориальными ОВД проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемых объектах и маршрутах патрулирования нарядов государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

проводит аналитическую работу по технической укрепленности охраняемых объектов и по вопросам организации охраны объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;

на основе анализа разрабатывает и представляет руководству МВД предложения по совершенствованию организации охраны объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;

сотрудники Комитета осуществляют выезды в служебные и заграничные командировки в целях:

- проверки организации служебной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета с оказанием им практической и методической помощи;

- изучения инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами, для рассмотрения вопроса их принятия под государственную охрану;

- проведения ревизии объектов, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами для определения потребного количества постов охраны;

- для принятия участия в командно-штабных учениях, проводимых государственными органами, а также учениях по специальным оперативным планам;

- осуществления итоговых, целевых, внезапных проверок по оценке уровня оперативно-служебной готовности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, к действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации;

организует сбор и анализ информации, мониторинг оперативной обстановки на охраняемых объектах;

разрабатывает специальные оперативные планы по действиям личного состава и приданных сил при возникновении кризисных ситуаций;

обеспечивает согласованность действий подразделений и служб МВД, территориальных органов внутренних дел при реализации охранной деятельности;

обменивается служебной информацией, отчетами и аналитическими материалами между подразделениями МВД;

обеспечивает взаимодействия государственных органов и организаций по вопросам охранной деятельности;

проводит межведомственные совещания, круглые столы и рабочие группы по актуальным вопросам охранной деятельности;

рассматривает обращения физических и юридических лиц, осуществляет их учет и регистрацию;

создает, использует и совершенствует информационные и информационно-аналитические системы по линии работы Комитета;

обеспечивает защиту государственных секретов, а также ведомственный контроль за выполнением требований инструкций по защите государственных секретов РК;

обеспечивает целевое и эффективное освоение выделенных бюджетных средств согласно плану финансирования и проводит анализ поступления средств в доходную часть республиканского бюджета от услуг, оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета;

направляет сотрудников Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, на курсы повышения квалификации, переподготовки, специальные сборы и иные формы профессионального обучения, а также на международные курсы и программы повышения квалификации в соответствии с законодательством РК и планами международного сотрудничества МВД;

организует идеологическую и имиджевую работу, а также проведение профилактической работы с личным составом Комитета государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета, по укреплению дисциплины и законности для успешного выполнения сотрудниками полиции поставленных задач;

разрабатывает положения и должностные инструкции начальников государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, осуществляет контроль за разработкой и утверждением соответствующих должностных инструкций в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета, а также изучением их личным составом;

разрабатывает, утверждает и согласовывает проекты правовых актов РК в сфере охранной деятельности в пределах своей компетенции;

координирует и обеспечивает защиту интересов Комитета в судах, иных государственных органах, а также координирует эту работу в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;

издает в пределах своей компетенции ведомственные правовые акты по вопросам служебной деятельности Комитета и контролирует их исполнение;

осуществляет контроль за процессом государственных закупок, снабжает сотрудников Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета форменным обмундированием, согласно утвержденным нормам положенности, обеспечивает своевременную переписку с заинтересованными государственными органами и организациями по оформлению правоустанавливающих документов на приобретаемую недвижимость, автотранспорт и другие материальные ценности;

обеспечивает сохранность оружия, боеприпасов, имущества и материальных ценностей, находящихся на балансе Комитета;

осуществляет иные функции в пределах поставленных задач в соответствии с законодательством РК.

Руководство осуществляется председателем Комитета, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством республики.

Председатель имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства РК от 29 января 2026 года создан Комитет по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел РК. Вместе с тем было ликвидировано государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел РК".