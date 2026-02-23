Чем будет заниматься Комитет по контролю за охранной деятельностью
В частности, документ дополнен положением о Комитете по контролю за охранной деятельностью МВД РК.
Согласно положению, Комитет осуществляет руководство в сфере организации и государственного контроля за охранной деятельностью, а также состояния антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.
Задачи комитета:
- координация работы подразделений по контролю за охранной деятельностью департаментов полиции (ОКОД, ГКОД) в сферах охранной деятельности и антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- формирование государственной политики в сфере охранной деятельности и обеспечение ее реализации;
- организация контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- контроль за организацией работы и координация деятельности по охране объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Венской конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и иными международными договорами согласно перечню, представляемому ежегодно МИД РК в МВД;
- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства субъектами охранной деятельности, специализированными учебными центрами по подготовке охранников, физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;
- координация взаимодействия между подразделениями МВД и другими государственными органами в вопросах осуществления охранной деятельности и антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- взаимодействие с администрацией государственных органов, организаций, юридических лиц и должностными лицами охраняемых объектов по вопросам обеспечения безопасности, совершенствования их технической укрепленности в целях противодействию проявлениям терроризма;
- организация работы по внедрению и развитию цифровизации в сфере охранной деятельности;
- организация работы по материально-техническому обеспечению Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;
- организация работы по освоению бюджетных средств, выделенных на содержание государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, анализ поступления средств в доходную часть республиканского бюджета от оказываемых услуг охраны на возмездной основе;
- выполнение иных задач, предусмотренных законодательством РК.
Функции ведомства:
- разрабатывает Инструкцию по организации деятельности подразделений по контролю за охранной деятельностью;
- по согласованию с Департаментом по противодействию экстремизму совершенствует нормативное правовое регулирование в сфере антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- совместно с заинтересованными государственными органами разрабатывают и актуализируют требования к антитеррористической защищенности, в том числе к организации профилактических и учебных мероприятий, взаимодействия по вопросам реагирования на террористические проявления, а также ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма, к разработке и обращению типового паспорта антитеррористической защищенности и инженерно-технического оборудования объекта, уязвимого в террористическом отношении;
- разрабатывает типовые учебные программы и типовые учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;
- разрабатывает квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности;
- разрабатывает критерии оценки степени риска для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора, проверочные листы по государственному контролю за охранной деятельностью, за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, и за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;
- разрабатывает полугодовые списки проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и годовой график проведения проверок на соответствие требованием;
- разрабатывает Правила учреждения охранных организаций национальными компаниями;
- разрабатывает Правила оказания государственных услуг в сфере охранной деятельности;
- разрабатывает образцы форменной одежды и порядок ее ношения работниками частной охранной деятельности, занимающих должность охранника;
- разрабатывает формы и образец документа охранника частной охранной организации;
- разрабатывает перечень специальных средств для использования работниками субъектов охранной деятельности;
- разрабатывает норматив численности работников частной охранной организации;
- разрабатывает формы предоставления отчетности субъектами предпринимательства в территориальные подразделения по контролю за охранной деятельностью органов внутренних дел РК;
- разрабатывает и утверждает формы отчетности, используемые подразделениями по контролю за охранной деятельностью органов внутренних дел РК;
- ведет реестр выданных лицензий (действующие) на право занятия охранной деятельностью;
- ведет реестр субъектов, подавших уведомление (действующие) для занятия деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;
- осуществляет единый учет всех субъектов, занимающихся охранной деятельностью, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием средств охранной сигнализации и специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должность руководителя и охранника в частной охранной организации;
- осуществляет сбор и анализ сведений (отчетность) о результатах служебной деятельности территориальных подразделений органов внутренних дел в сфере охранной деятельности за отчетный период;
- в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг и оценку качества оказания территориальными органами внутренних дел государственных услуг в сфере охранной деятельности;
- взаимодействует в рамках своей компетенции с аккредитованными организациями при МВД РК;
- в пределах компетенции контролирует состояние антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- осуществляет контроль за соблюдением законов РК и иных нормативных правовых актов по вопросам своей деятельности;
- организует и контролирует выдачу лицензий юридическим лицам на право занятия охранной деятельностью;
- в соответствии с законодательством производит выдачу разрешений второй категории по определению уполномоченным органом специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;
- осуществляет сбор, анализ, подготовку и представление руководству министерства аналитических и информационно-справочных материалов и сведений по вопросам организации контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- анализирует и вносит предложения, согласованные с Департаментом по противодействию экстремизму, по совершенствованию законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, для последующего рассмотрения их в уполномоченных органах;
- анализирует правоприменительную практику по привлечению руководителей (собственников) объектов, уязвимых в террористическом отношении, к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности вверенных им объектов;
- совместно с Департаментом по противодействию экстремизму разрабатывает методические рекомендации для персонала объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению эффективности антитеррористической защищенности этих объектов от террористических угроз;
- оказывает методическую помощь региональным антитеррористическим комиссиям в обеспечении антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении;
- организовывает работу по проведению разъяснительной работы с руководителями (собственниками) объектов, уязвимых в террористическом отношении, по обеспечению данных объектов современными системами безопасности;
- участвует в разработке Межведомственного плана проведения антитеррористической операции;
- разрабатывает иные подзаконные нормативные правовые акты в сфере охранной деятельности;
- определяет приоритетные направления деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;
- разрабатывает меры, направленные на совершенствование работы в сфере обеспечения безопасности объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;
- разрабатывает правила организации несения службы государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;
- рассматривает и вносит на согласование совместные приказы министра внутренних дел РК и заинтересованных государственных органов по утверждению правил по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов;
- совершенствует организационно-правовые основы деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, внедряет в их работу практические достижения передового опыта, достижения науки и техники;
- контролирует работу государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по охране объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;
- организует совместно с территориальными ОВД проведение мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемых объектах и маршрутах патрулирования нарядов государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;
- проводит аналитическую работу по технической укрепленности охраняемых объектов и по вопросам организации охраны объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;
- на основе анализа разрабатывает и представляет руководству МВД предложения по совершенствованию организации охраны объектов и физических лиц, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами;
сотрудники Комитета осуществляют выезды в служебные и заграничные командировки в целях:
- проверки организации служебной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета с оказанием им практической и методической помощи;
- изучения инженерно-технической укрепленности объектов, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами, для рассмотрения вопроса их принятия под государственную охрану;
- проведения ревизии объектов, подлежащих государственной охране, а также объектов, охрана которых возложена на государство пребывания в соответствии с Венской конвенцией и иными международными договорами для определения потребного количества постов охраны;
- для принятия участия в командно-штабных учениях, проводимых государственными органами, а также учениях по специальным оперативным планам;
- осуществления итоговых, целевых, внезапных проверок по оценке уровня оперативно-служебной готовности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, к действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации;
- организует сбор и анализ информации, мониторинг оперативной обстановки на охраняемых объектах;
- разрабатывает специальные оперативные планы по действиям личного состава и приданных сил при возникновении кризисных ситуаций;
- обеспечивает согласованность действий подразделений и служб МВД, территориальных органов внутренних дел при реализации охранной деятельности;
- обменивается служебной информацией, отчетами и аналитическими материалами между подразделениями МВД;
- обеспечивает взаимодействия государственных органов и организаций по вопросам охранной деятельности;
- проводит межведомственные совещания, круглые столы и рабочие группы по актуальным вопросам охранной деятельности;
- рассматривает обращения физических и юридических лиц, осуществляет их учет и регистрацию;
- создает, использует и совершенствует информационные и информационно-аналитические системы по линии работы Комитета;
- обеспечивает защиту государственных секретов, а также ведомственный контроль за выполнением требований инструкций по защите государственных секретов РК;
- обеспечивает целевое и эффективное освоение выделенных бюджетных средств согласно плану финансирования и проводит анализ поступления средств в доходную часть республиканского бюджета от услуг, оказываемых государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета;
- направляет сотрудников Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, на курсы повышения квалификации, переподготовки, специальные сборы и иные формы профессионального обучения, а также на международные курсы и программы повышения квалификации в соответствии с законодательством РК и планами международного сотрудничества МВД;
- организует идеологическую и имиджевую работу, а также проведение профилактической работы с личным составом Комитета государственными учреждениями, находящимися в ведении Комитета, по укреплению дисциплины и законности для успешного выполнения сотрудниками полиции поставленных задач;
- разрабатывает положения и должностные инструкции начальников государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета, осуществляет контроль за разработкой и утверждением соответствующих должностных инструкций в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета, а также изучением их личным составом;
- разрабатывает, утверждает и согласовывает проекты правовых актов РК в сфере охранной деятельности в пределах своей компетенции;
- координирует и обеспечивает защиту интересов Комитета в судах, иных государственных органах, а также координирует эту работу в государственных учреждениях, находящихся в ведении Комитета;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета;
- издает в пределах своей компетенции ведомственные правовые акты по вопросам служебной деятельности Комитета и контролирует их исполнение;
- осуществляет контроль за процессом государственных закупок, снабжает сотрудников Комитета и государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета форменным обмундированием, согласно утвержденным нормам положенности, обеспечивает своевременную переписку с заинтересованными государственными органами и организациями по оформлению правоустанавливающих документов на приобретаемую недвижимость, автотранспорт и другие материальные ценности;
- обеспечивает сохранность оружия, боеприпасов, имущества и материальных ценностей, находящихся на балансе Комитета;
- осуществляет иные функции в пределах поставленных задач в соответствии с законодательством РК.
Руководство осуществляется председателем Комитета, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.
Председатель Комитета назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством республики.
Председатель имеет заместителей, которые назначаются на должности и освобождаются от должностей в соответствии с законодательством.
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что постановлением правительства РК от 29 января 2026 года создан Комитет по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел РК. Вместе с тем было ликвидировано государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел РК".