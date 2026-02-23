Когда казахстанцам объявят о результатах референдума

Член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов на брифинге в ведомстве 23 февраля рассказал о порядке проведения республиканского референдума 15 марта 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Айманакумов сообщил, что голосование будет проходить на 10 411 участках референдума, в том числе 80 при представительствах Республики Казахстан в 62 иностранных государствах.

"На 9 799 участках по месту регистрации граждан голосование будет проходить с 07:00 до 20:00, на 632 участках, образованных в воинских частях, домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, СИЗО, а также при представительствах РК в иностранных государствах. Участковая комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в списки", – подчеркнул спикер.

Он же напомнил о праве граждан при перемене места пребывания голосовать по открепительному удостоверению на право голосования. Оно выдается участковой избирательной комиссией по письменному заявлению избирателя и по предъявлению документа, удостоверяющего его личность, за 15 дней до дня голосования и до 18 часов предшествующего дню голосования. При этом в списке граждан делается соответствующая отметка.

"Открепительное удостоверение не выдается гражданам, желающим участвовать на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Открепительное удостоверение имеет пятизначный серийный номер, утраченное открепительное удостоверение не восстанавливается и дубликат не выдается. Таким образом, в период с 27 февраля до 18 часов по местному времени 14 марта граждане вправе получить в участковой комиссии референдума по месту своей постоянной регистрации открепительное удостоверение на право голосования", – добавил Азамат Айманакумов.

Он заявил, что каждый гражданин голосует лично: передача права голоса, как и голосование за других лиц, не допускается.

"Подсчет голосов начинается в 20:00 по местному времени, если на данном участке в порядке, установленном Конституционным законом "О выборах в РК", не изменено время голосования. В случае изменения – подсчет начинается после завершения голосования... Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Решение по вопросу, вынесенному на референдум, считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании", – резюмировал член Центральной комиссии референдума.

Итоги голосования подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются соответствующим протоколом, а официальное сообщение об итогах референдума публикуется в СМИ не позднее чем в 7-дневный срок со дня проведения голосования.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.