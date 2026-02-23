#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
497.33
586.7
6.48
Право

Утверждены тарифы на производство тепловой энергии алматинскими энергокомпаниями с 1 апреля 2026 года

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 15:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ и Департамента КРЕМ по Алматинской области внесены изменения в тарифы и тарифную смету АО "Алматинские электрические станции" на услугу по производству тепловой энергии на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 апреля 2026 года утвержден тариф на производство тепловой энергии в размере 6 095,31 тенге/ГКал без НДС.

С 5 сентября 2025 года он составлял 5 740,81 тенге/ГКал.

Совместный приказ вступает в силу со дня подписания.

Также утвержден тариф ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:

  • с 1 апреля 2026 года он составит 10 099,70 тенге/ГКал (без НДС).

С 15 октября 2025 года он составлял 9 538,96 тенге.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Компании "Алатау Жарық Компаниясы" утвердили временный компенсирующий тариф по передаче электроэнергии
11:00, 24 октября 2024
Компании "Алатау Жарық Компаниясы" утвердили временный компенсирующий тариф по передаче электроэнергии
Тарифы дочерней компании "КазТрансОйл" на воду выросли с 1 июля 2024 года
14:58, 02 июля 2024
Тарифы дочерней компании "КазТрансОйл" на воду выросли с 1 июля 2024 года
Компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету
14:58, 15 мая 2025
Компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
07:19, Сегодня
Александр Усик рассказал, что уже знает, когда завершит карьеру
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
06:49, Сегодня
Чимаев считает, что Царукян давно заслужил титульник: Иногда в UFC делают странные вещи
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:20, Сегодня
Стал известно, кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 24 февраля
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
05:48, Сегодня
Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на старте турнира в Мексике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: