Утверждены тарифы на производство тепловой энергии алматинскими энергокомпаниями с 1 апреля 2026 года
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ и Департамента КРЕМ по Алматинской области внесены изменения в тарифы и тарифную смету АО "Алматинские электрические станции" на услугу по производству тепловой энергии на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.
В частности, с 1 апреля 2026 года утвержден тариф на производство тепловой энергии в размере 6 095,31 тенге/ГКал без НДС.
С 5 сентября 2025 года он составлял 5 740,81 тенге/ГКал.
Совместный приказ вступает в силу со дня подписания.
Также утвержден тариф ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на регулируемые услуги по производству тепловой энергии:
- с 1 апреля 2026 года он составит 10 099,70 тенге/ГКал (без НДС).
С 15 октября 2025 года он составлял 9 538,96 тенге.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
