Утверждены тарифы на производство тепловой энергии алматинскими энергокомпаниями с 1 апреля 2026 года

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ и Департамента КРЕМ по Алматинской области внесены изменения в тарифы и тарифную смету АО "Алматинские электрические станции" на услугу по производству тепловой энергии на 2022-2026 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 1 апреля 2026 года утвержден тариф на производство тепловой энергии в размере 6 095,31 тенге/ГКал без НДС. С 5 сентября 2025 года он составлял 5 740,81 тенге/ГКал. Совместный приказ вступает в силу со дня подписания. Также утвержден тариф ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" на регулируемые услуги по производству тепловой энергии: с 1 апреля 2026 года он составит 10 099,70 тенге/ГКал (без НДС). С 15 октября 2025 года он составлял 9 538,96 тенге. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: