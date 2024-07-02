Тарифы дочерней компании "КазТрансОйл" на воду выросли с 1 июля 2024 года

Согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области ТОО "Магистральный водовод" (100% долей принадлежит АО "КазТрансОйл") вводит новые тарифы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом распространила Казахстанская фондовая биржа (KASE), так как акции компании в официальном списке биржи.

Так, с 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года тариф для промышленных предприятий и других коммерческих организаций составит 1400 тенге/куб. м, увеличившись на 104,8%;

с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года – 1450 тенге/куб. м, увеличившись на 3,6%;

с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года – 1500 тенге/куб .м, увеличившись на 3,4%;

с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года – 1550 тенге/куб. м, увеличившись на 3,3%;

с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года – 1600 тенге/куб. м, увеличившись на 3,2%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2025 года тариф для нефтегазодобывающих предприятий составит 2472,99 тенге/куб. м, увеличившись на 21%;

с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года – 2922,90 тенге/куб. м, увеличившись на 18,2%;

с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года – 3130,33 тенге/куб. м, увеличившись на 7,1%;

с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года – 4132,03 тенге/куб. м, увеличившись на 32%;

с 1 июля 2028 года по 30 июня 2029 года – 3521,41 тенге/куб. м, уменьшившись на 14,8%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для населения, бюджетных и некоммерческих организаций, а также других предприятий, оказывающих коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям, составит 30 тенге/куб. м, увеличившись на 66,3%.

С 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года тариф для сельскохозяйственных товаропроизводителей составит 100 тенге/куб. м, увеличившись на 53,9%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила формирования тарифов.