Компании "Алатау Жарық Компаниясы" утвердили временный компенсирующий тариф по передаче электроэнергии
"Утвердить временный компенсирующий тариф акционерному обществу "Алатау Жарық Компаниясы" на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с вводом в действие с 1 декабря 2024 года тариф в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС, с 1 января по 30 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС", – говорится в документе.
Новый тариф вводится в действие с 1 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что жителям Алматы временно снизили тарифы на электроэнергию. Как поясняется, по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО "Алатау Жарык Компаниясы" по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год с целью возврата средств потребителям утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.
Вместе с тем ранее планировалось повысить тарифы на электроэнергию с 1 октября 2024 года.