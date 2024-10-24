Компании "Алатау Жарық Компаниясы" утвердили временный компенсирующий тариф по передаче электроэнергии

Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области утвержден временный компенсирующий тариф по передаче электрической энергии, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить временный компенсирующий тариф акционерному обществу "Алатау Жарық Компаниясы" на регулируемую услугу по передаче электрической энергии с вводом в действие с 1 декабря 2024 года тариф в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС, с 1 января по 30 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС", – говорится в документе.

Новый тариф вводится в действие с 1 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что жителям Алматы временно снизили тарифы на электроэнергию. Как поясняется, по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО "Алатау Жарык Компаниясы" по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год с целью возврата средств потребителям утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.

Материал по теме В Казахстане в некоторых регионах вырастут тарифы на электроэнергию с 1 ноября

Вместе с тем ранее планировалось повысить тарифы на электроэнергию с 1 октября 2024 года.