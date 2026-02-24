Минобороны утвердило перечень персональных данных для определенных задач
Министр обороны приказом от 13 февраля 2026 года утвердил Перечень персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач Вооруженными силами РК, сообщает Zakon.kz.
В частности, для формирования целостной системы управления персоналом государственного органа, обеспечения прохождения воинской службы в рамках целостной системы управления персоналом государственного органа применяются следующие персональные данные:
- Фамилия, имя, отчество
- Сведения о смене фамилии, имени, отчества
- Число, месяц, год рождения
- Место рождения
- Национальность
- Индивидуальный идентификационный номер
- Сведения о гражданстве
- Сведения о регистрации по месту жительства
- Личный номер
- Сведения о воинском звании
- Основные антропометрические данные
- Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, данные свидетельства о расторжении брака, фамилия, имя, отчество супруги (а), данные документа, удостоверяющего личность супруги, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев, наличие детей (в том числе усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст).
- Сведения об образовании (дата поступления в учебное заведение (отчисления из учебного заведения), серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение государственным и иными языками).
- Сведения о самостоятельной трудовой деятельности до службы в Вооруженных силах РК.
- Сведения, внесенные в трудовую книжку (за исключением о прохождении воинской службы).
- Сведения о наличии водительского удостоверения
- Сведения о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах (наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении)
- Сведения об ученых степенях и званиях
- Сведения о наличии (отсутствии) жилья (недвижимого имущества), движимого имущества
- Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, серия, номер, дата выдачи документа)
- Сведения о наличии спортивного разряда, спортивного звания (серия, номер, дата выдачи документа)
- Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу
- Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, номер, дата выдачи; срок действия; орган, выдавший документ)
- Данные документов, удостоверяющих личность (военное)
- Сведения о прохождении воинской службы в Вооруженных силах РК
- Сведения об участиях в войнах и других боевых действиях
- Сведения о воинской службе, дающей право на исчисление выслуги лет на пенсию на льготных условиях
- Сведения о ранениях, контузиях, ожогах и отравлениях, полученные в боевых действиях, и их характер, когда и где получены
- Пребывание в заграничных командировках
- Прохождение военных сборов во время пребывание в запасе
- Автобиография
- Материалы по аттестации
- Адрес места жительства
- Номера контактных телефонов
- Служебная характеристика
- Содержания и реквизиты контракта о прохождении воинской службы, трудового договора
- Сведения, указанные в приказах по личному составу и строевой части и материалах к ним
- Сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях
- Сведения о выплате денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации служебного жилища
- Сведения о получении текущей жилищной выплаты
- Сведения о временной нетрудоспособности
- Годность к воинской службе по состоянию здоровья (заключение ВВК)
- Профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к воинской службе на воинских должностях
- Сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности
- Сведения о повышении квалификации и переподготовке
- Сведения об учете летной работы, стажа плавания, выполнения прыжков с парашютом, работы водолаза под водой, несения боевого дежурства в подземных сооружениях
- Сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою (его) супругу(а).
Приказ вводится в действие с 6 марта 2026 года.
