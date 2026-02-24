#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Право

Минобороны утвердило перечень персональных данных для определенных задач

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2026 13:42 Фото: Министерство обороны РК
Министр обороны приказом от 13 февраля 2026 года утвердил Перечень персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач Вооруженными силами РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, для формирования целостной системы управления персоналом государственного органа, обеспечения прохождения воинской службы в рамках целостной системы управления персоналом государственного органа применяются следующие персональные данные:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Сведения о смене фамилии, имени, отчества
  • Число, месяц, год рождения
  • Место рождения
  • Национальность
  • Индивидуальный идентификационный номер
  • Сведения о гражданстве
  • Сведения о регистрации по месту жительства
  • Личный номер
  • Сведения о воинском звании
  • Основные антропометрические данные
  • Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, данные свидетельства о расторжении брака, фамилия, имя, отчество супруги (а), данные документа, удостоверяющего личность супруги, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев, наличие детей (в том числе усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст).
  • Сведения об образовании (дата поступления в учебное заведение (отчисления из учебного заведения), серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение государственным и иными языками).
  • Сведения о самостоятельной трудовой деятельности до службы в Вооруженных силах РК.
  • Сведения, внесенные в трудовую книжку (за исключением о прохождении воинской службы).
  • Сведения о наличии водительского удостоверения
  • Сведения о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах (наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении)
  • Сведения об ученых степенях и званиях
  • Сведения о наличии (отсутствии) жилья (недвижимого имущества), движимого имущества
  • Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, серия, номер, дата выдачи документа)
  • Сведения о наличии спортивного разряда, спортивного звания (серия, номер, дата выдачи документа)
  • Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу
  • Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, номер, дата выдачи; срок действия; орган, выдавший документ)
  • Данные документов, удостоверяющих личность (военное)
  • Сведения о прохождении воинской службы в Вооруженных силах РК
  • Сведения об участиях в войнах и других боевых действиях
  • Сведения о воинской службе, дающей право на исчисление выслуги лет на пенсию на льготных условиях
  • Сведения о ранениях, контузиях, ожогах и отравлениях, полученные в боевых действиях, и их характер, когда и где получены
  • Пребывание в заграничных командировках
  • Прохождение военных сборов во время пребывание в запасе
  • Автобиография
  • Материалы по аттестации
  • Адрес места жительства
  • Номера контактных телефонов
  • Служебная характеристика
  • Содержания и реквизиты контракта о прохождении воинской службы, трудового договора
  • Сведения, указанные в приказах по личному составу и строевой части и материалах к ним
  • Сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях
  • Сведения о выплате денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации служебного жилища
  • Сведения о получении текущей жилищной выплаты
  • Сведения о временной нетрудоспособности
  • Годность к воинской службе по состоянию здоровья (заключение ВВК)
  • Профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к воинской службе на воинских должностях
  • Сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности
  • Сведения о повышении квалификации и переподготовке
  • Сведения об учете летной работы, стажа плавания, выполнения прыжков с парашютом, работы водолаза под водой, несения боевого дежурства в подземных сооружениях
  • Сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою (его) супругу(а).

Приказ вводится в действие с 6 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Астане из-за мороза изменили формат обучения
19:51, 24 февраля 2026
В Астане из-за мороза изменили формат обучения
Кого и как уведомят об утечке персональных данных
15:25, 19 августа 2024
Кого и как уведомят об утечке персональных данных
Какие персональные данные граждан включат в государственные электронные базы
09:15, 04 сентября 2024
Какие персональные данные граждан включат в государственные электронные базы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
07:16, Сегодня
"Битва родных братьев": кто из казахстанцев выступит на "Кубке Странджа" 25 февраля
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
06:50, Сегодня
"Три потери": как выступили казахстанские боксёры на "Кубке Странджа" 24 февраля
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
06:21, Сегодня
Казахстанская теннисистка не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в США
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
05:49, Сегодня
Потенциальные соперники Рахмонова подерутся в главном бою турнира UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: