Минобороны утвердило перечень персональных данных для определенных задач

Фото: Министерство обороны РК

Министр обороны приказом от 13 февраля 2026 года утвердил Перечень персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач Вооруженными силами РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, для формирования целостной системы управления персоналом государственного органа, обеспечения прохождения воинской службы в рамках целостной системы управления персоналом государственного органа применяются следующие персональные данные: Фамилия, имя, отчество

Сведения о смене фамилии, имени, отчества

Число, месяц, год рождения

Место рождения

Национальность

Индивидуальный идентификационный номер

Сведения о гражданстве

Сведения о регистрации по месту жительства

Личный номер

Сведения о воинском звании

Основные антропометрические данные

Сведения о семейном положении (состояние в браке, данные свидетельства о заключении брака, данные свидетельства о расторжении брака, фамилия, имя, отчество супруги (а), данные документа, удостоверяющего личность супруги, степень родства, фамилии, имена, отчества и даты рождения других членов семьи, иждивенцев, наличие детей (в том числе усыновленных, находящихся на попечении) и их возраст).

Сведения об образовании (дата поступления в учебное заведение (отчисления из учебного заведения), серия, номер, дата выдачи диплома, свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного учреждения, наименование и местоположение образовательного учреждения, факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании образовательного учреждения, ученая степень, ученое звание, владение государственным и иными языками).

Сведения о самостоятельной трудовой деятельности до службы в Вооруженных силах РК.

Сведения, внесенные в трудовую книжку (за исключением о прохождении воинской службы).

Сведения о наличии водительского удостоверения

Сведения о государственных и ведомственных наградах, грамотах, благодарственных письмах (наименование или название награды; дата и вид нормативного акта о награждении)

Сведения об ученых степенях и званиях

Сведения о наличии (отсутствии) жилья (недвижимого имущества), движимого имущества

Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (наименование органа, выдавшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, серия, номер, дата выдачи документа)

Сведения о наличии спортивного разряда, спортивного звания (серия, номер, дата выдачи документа)

Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу

Данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, номер, дата выдачи; срок действия; орган, выдавший документ)

Данные документов, удостоверяющих личность (военное)

Сведения о прохождении воинской службы в Вооруженных силах РК

Сведения об участиях в войнах и других боевых действиях

Сведения о воинской службе, дающей право на исчисление выслуги лет на пенсию на льготных условиях

Сведения о ранениях, контузиях, ожогах и отравлениях, полученные в боевых действиях, и их характер, когда и где получены

Пребывание в заграничных командировках

Прохождение военных сборов во время пребывание в запасе

Автобиография

Материалы по аттестации

Адрес места жительства

Номера контактных телефонов

Служебная характеристика

Содержания и реквизиты контракта о прохождении воинской службы, трудового договора

Сведения, указанные в приказах по личному составу и строевой части и материалах к ним

Сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях

Сведения о выплате денежной компенсации взамен права безвозмездной приватизации служебного жилища

Сведения о получении текущей жилищной выплаты

Сведения о временной нетрудоспособности

Годность к воинской службе по состоянию здоровья (заключение ВВК)

Профессиональная пригодность к подготовке по военно-учетным специальностям и к воинской службе на воинских должностях

Сведения о привлечении к уголовной и административной ответственности

Сведения о повышении квалификации и переподготовке

Сведения об учете летной работы, стажа плавания, выполнения прыжков с парашютом, работы водолаза под водой, несения боевого дежурства в подземных сооружениях

Сведения о сдаче декларации о доходах и имуществе на себя и свою (его) супругу(а). Приказ вводится в действие с 6 марта 2026 года.

