Какие персональные данные граждан включат в государственные электронные базы
Фото: gov4c.kz
Министр цифрового развития приказом от 29 августа 2024 года утвердил Перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, сообщает Zakon.kz.
В перечень включены:
- Фамилия, имя, отчество.
- Транскрипция фамилии и имени.
- Данные о рождении (дата и место рождения).
- Национальность.
- Пол.
- Семейное положение.
- Данные о гражданстве (гражданство (прежнее гражданство); дата приобретения гражданства РК; дата утраты гражданства РК).
- ИИН.
- Портретное изображение (оцифрованная фотография).
- Подпись.
- Юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса.
- Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, дата выдачи документа, срок действия документа, орган, выдавший документ).
Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.
Мы рассказывали, что изменилось в правилах по защите персональных данных.
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