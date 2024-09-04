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Законодательство РК

Какие персональные данные граждан включат в государственные электронные базы

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 09:15 Фото: gov4c.kz
Министр цифрового развития приказом от 29 августа 2024 года утвердил Перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены:

  • Фамилия, имя, отчество.
  • Транскрипция фамилии и имени.
  • Данные о рождении (дата и место рождения).
  • Национальность.
  • Пол.
  • Семейное положение.
  • Данные о гражданстве (гражданство (прежнее гражданство); дата приобретения гражданства РК; дата утраты гражданства РК).
  • ИИН.
  • Портретное изображение (оцифрованная фотография).
  • Подпись.
  • Юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса.
  • Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, дата выдачи документа, срок действия документа, орган, выдавший документ).

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что изменилось в правилах по защите персональных данных.

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