Какие персональные данные граждан включат в государственные электронные базы

Министр цифрового развития приказом от 29 августа 2024 года утвердил Перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены:

Фамилия, имя, отчество.

Транскрипция фамилии и имени.

Данные о рождении (дата и место рождения).

Национальность.

Пол.

Семейное положение.

Данные о гражданстве (гражданство (прежнее гражданство); дата приобретения гражданства РК; дата утраты гражданства РК).

ИИН.

Портретное изображение (оцифрованная фотография).

Подпись.

Юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса.

Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, дата выдачи документа, срок действия документа, орган, выдавший документ).

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2024 года.

Мы рассказывали, что изменилось в правилах по защите персональных данных.