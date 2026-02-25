#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
501.26
590.38
6.54
Право

Как в Казахстане пройдет Год цифровизации и искусственного интеллекта: утвержден план

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 11:49 Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года утвержден План мероприятий по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки.

Так, в феврале 2026 года планируется:

  • Создание Комиссии по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта под председательством заместителя премьер-министра.
  • Утверждение логотипа и брендбука, разработка слоганов Года цифровизации и искусственного интеллекта.
  • Утверждение календаря мероприятий Года цифровизации и искусственного интеллекта.
  • Разработка и утверждение региональных планов проведения Года цифровизации и искусственного интеллекта.
  • Открытие Года цифровизации и искусственного интеллекта в рамках стратегической сессии Digital Qazaqstan.
  • Проведение международного форума Digital Qazaqstan и представление в его рамках доклада о проведении Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Также предусмотрено:

  • Проведение мероприятия "Цифровой Наурыз".
  • Проведение Национальной конфедерацией работодателей Республики Казахстан "PARYZ" Международного форума "Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения", приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.
  • Проведение Международного форума GITEX "Central Asia and Caucasus" и второго заседания AI Council в городе Алматы.
  • Проведение Евразийского экономического форума.
  • Проведение заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ), посвященного развитию искусственного интеллекта.
  • Проведение фестиваля по цифровизации для школьников "Цифровой мир будущего".
  • Проведение Central Asia Fintech Summit и т.д.

Помимо этого планируется:

  • охват не менее 450 000 обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков.
  • проведение международной и республиканской олимпиад по ИИ.
  • запуск ИИ-Университета.
  • введение курса по основам программирования в 10-11 классах 180 пилотных школ.
  • запуск пилота программы "Qazaq Digital Mektebi" для малокомплектных сельских школ.
  • запуск программы AI Corporate для обучения корпоративного сектора навыкам применения ИИ
  • предоставление не менее 50 госуслуг с применением ИИ.
  • запуск беспилотного такси в городах Астане, Алматы и Акмолинской области; запуск дронов-доставщиков в городе Алматы и др.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Министерство водных ресурсов и ирригации наделили новыми функциями
15:15, 25 февраля 2026
Министерство водных ресурсов и ирригации наделили новыми функциями
Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта
15:31, 06 января 2026
Токаев объявил 2026-й Годом цифровизации и искусственного интеллекта
В Казахстане определили оператора национальной платформы искусственного интеллекта
11:23, 25 января 2024
В Казахстане определили оператора национальной платформы искусственного интеллекта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
02:18, 26 февраля 2026
Теренс Кроуфорд назвал договорным бой Майка Тайсона и Джейка Пола
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
01:53, 26 февраля 2026
Виталий Жуковский подтвердил уход из "Атырау"
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
01:23, 26 февраля 2026
Названа стоимость турнира UFC в Белом доме
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
00:45, 26 февраля 2026
Легенда UFC высказался о рекорде Хабиба Нурмагомедова в ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: