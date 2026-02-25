Как в Казахстане пройдет Год цифровизации и искусственного интеллекта: утвержден план

Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года утвержден План мероприятий по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки.

Так, в феврале 2026 года планируется:

Создание Комиссии по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта под председательством заместителя премьер-министра.

Утверждение логотипа и брендбука, разработка слоганов Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Утверждение календаря мероприятий Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Разработка и утверждение региональных планов проведения Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Открытие Года цифровизации и искусственного интеллекта в рамках стратегической сессии Digital Qazaqstan.

Проведение международного форума Digital Qazaqstan и представление в его рамках доклада о проведении Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Также предусмотрено:

Проведение мероприятия "Цифровой Наурыз".

Проведение Национальной конфедерацией работодателей Республики Казахстан "PARYZ" Международного форума "Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения", приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.

Проведение Международного форума GITEX "Central Asia and Caucasus" и второго заседания AI Council в городе Алматы.

Проведение Евразийского экономического форума.

Проведение заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ), посвященного развитию искусственного интеллекта.

Проведение фестиваля по цифровизации для школьников "Цифровой мир будущего".

Проведение Central Asia Fintech Summit и т.д.

Помимо этого планируется:

охват не менее 450 000 обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков.

проведение международной и республиканской олимпиад по ИИ.

запуск ИИ-Университета.

введение курса по основам программирования в 10-11 классах 180 пилотных школ.

запуск пилота программы "Qazaq Digital Mektebi" для малокомплектных сельских школ.

запуск программы AI Corporate для обучения корпоративного сектора навыкам применения ИИ

предоставление не менее 50 госуслуг с применением ИИ.

запуск беспилотного такси в городах Астане, Алматы и Акмолинской области; запуск дронов-доставщиков в городе Алматы и др.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.