Происшествия

ДТП с участием автовоза произошло на трассе Алматы – Тараз, есть пострадавшие

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:34 Фото: Instagram/kris.p.taraz
Сегодня, 25 февраля 2026 года, в социальных сетях появилось видео дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы – Тараз. Подробности раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия были опубликованы в одном из Instagram-пабликов. На них видно, что в результате аварии перекрыта дорога. Из-за этого водителям пришлось объезжать место ДТП по обочине.

В ДП Жамбылской области сообщили, что авария с участием автовоза Mercedes-Benz и Volkswagen произошла на автодороге республиканского значения "Западная Европа – Западный Китай". В результате ДТП пострадали два человека, полицией начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что водитель автовоза Mercedes-Benz не справился с управлением и перегородил проезжую часть дороги. Далее водитель автомашины Volkswagen допустил столкновение в боковую часть стоящего автовоза. В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", – отметили в пресс-службе полиции региона.

Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД) и проявлять предельную внимательность при движении, особенно на участках автодорог республиканского значения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 12:34
Два автомобиля после столкновения вылетели на встречную полосу в Алматы

24 февраля 2026 года в Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
