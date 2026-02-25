ДТП с участием автовоза произошло на трассе Алматы – Тараз, есть пострадавшие
Кадры с места происшествия были опубликованы в одном из Instagram-пабликов. На них видно, что в результате аварии перекрыта дорога. Из-за этого водителям пришлось объезжать место ДТП по обочине.
В ДП Жамбылской области сообщили, что авария с участием автовоза Mercedes-Benz и Volkswagen произошла на автодороге республиканского значения "Западная Европа – Западный Китай". В результате ДТП пострадали два человека, полицией начато досудебное расследование.
"Предварительно установлено, что водитель автовоза Mercedes-Benz не справился с управлением и перегородил проезжую часть дороги. Далее водитель автомашины Volkswagen допустил столкновение в боковую часть стоящего автовоза. В настоящее время проводятся всесторонние следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", – отметили в пресс-службе полиции региона.
Департамент полиции Жамбылской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения (ПДД) и проявлять предельную внимательность при движении, особенно на участках автодорог республиканского значения.
24 февраля 2026 года в Алматы молодой водитель погиб в жутком лобовом столкновении с грузовиком.