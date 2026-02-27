В Казахстане обновили списки контролируемых наркотических и психотропных веществ

Постановлением правительства от 24 февраля 2026 года внесены изменения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, раздел "Наркотические средства" дополнен новыми веществами:

Дигидроэторфин

2-метил-АР-237

Ремифентанил

Этонитазепин

7-Гидроксимитрагинин

Раздел "Психотропные вещества" дополнен строкой следующего содержания:

Гексагидроканнабинол

Кроме того, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем, раздел "Наркотические средства" дополнен строками:

р-Аминопропиофенон

Пропанидид

Раздел "Психотропные вещества" также дополнен новыми веществами:

Клонидин

Фенатин

Буторфанол

Сальвинорин А

Тианептин

Модафинил

Диметокаин

Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, изложен в новой редакции.

Перечень 1:

N-ацетилантраниловая кислота

Изосафрол

Лизергиновая кислота

3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон

Норфентанил

Норэфедрин

Пиперональ

Псевдоэфедрин

Сафрол 1-фенил-2-пропанон

Эргометрин

Эрготамин

Эфедрин

Трава эфедры

Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)

3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоновая кислота (ПМК-глицидная кислота)

Альфа-ацетилфенилацетонитрил

1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин

N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)

2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он

2-бром-1-фенилпентан-1-он

1-фенилпентан-1-он

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он

2-бром-1-фенилгексан-1-он

2-бром-1-фенилпропан-1-он

2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1-он

1-(4-Метилфенил) пентан-1-он

1-(4-Метоксифенил) пентан-1-он

1-(3,4-Диметилфенил) пентан-1-он

1-(4-Фторфенил) пентан-1-он

1-boc-4-AP (трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)

4-АР (N-Фенил-4-пиперидинамин)

N-метилэфедрин

Аллилбензол

Бензальдегид

1-Бензил-3-метил-4-пиперидинон

Бромистый этил

1-бром-2-фенилэтан

Бутиролактон и его изомеры

1,4-бутандиол

1-диметиламино-2-пропанол

1-диметиламино-2-хлорпропан

2,5-диметоксибензальдегид

Метилакрилат

Метилметакрилат

3-Метил-1-фенэтил-4-пиперидинон

N-(3-Метил-4-пиперидинил) анилин

N-(3-Метил-4-пиперидинил)пропионанилид

4-метоксибензилметилкетон

1-фенил-2-нитропропен

Фенэтиламин

1-хлор-2-фенилэтан

Циклогексиламин

Дифенилацетонитрил

1-(4-метилфенил)-2-пропанон

1-(4-Метилфенил)-2-нитропропен

1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин

2-Диметиламино-1-хлорпропан

Метил-альфа-фенилацетоацетат

Альфа-фенилацетоацетамид

Нитроэтан

Дифенилуксусная кислота

Метилфенилацетат

Этилфенилацетат

Перечень 2:

Ангидрид уксусной кислоты

Антраниловая кислота

Ацетон

Ацетилхлорид

Ацетонитрил

Бензилхлорид

Бензилцианид

Метиламин

Метилэтилкетон

Нитрометан

Перманганат калия

Пиперидин

Серная кислота*

Соляная кислота*

Тетрагидрофуран

Тионилхлорид

Толуол

Уксусная кислота

Фенилуксусная кислота

Этиловый эфир (диэтиловый эфир)

Также обновлена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

Постановление вводится в действие с 9 марта 2026 года.