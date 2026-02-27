#Референдум-2026
#Казахмыс
Право

В Казахстане обновили списки контролируемых наркотических и психотропных веществ

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 10:48 Фото: pexels
Постановлением правительства от 24 февраля 2026 года внесены изменения в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, раздел "Наркотические средства" дополнен новыми веществами:

  • Дигидроэторфин
  • 2-метил-АР-237
  • Ремифентанил
  • Этонитазепин
  • 7-Гидроксимитрагинин

Раздел "Психотропные вещества" дополнен строкой следующего содержания:

  • Гексагидроканнабинол

Кроме того, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем, раздел "Наркотические средства" дополнен строками:

  • р-Аминопропиофенон
  • Пропанидид

Раздел "Психотропные вещества" также дополнен новыми веществами:

  • Клонидин
  • Фенатин
  • Буторфанол
  • Сальвинорин А
  • Тианептин
  • Модафинил
  • Диметокаин

Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, изложен в новой редакции.

Перечень 1:

  • N-ацетилантраниловая кислота
  • Изосафрол
  • Лизергиновая кислота
  • 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
  • Норфентанил
  • Норэфедрин
  • Пиперональ
  • Псевдоэфедрин
  • Сафрол 1-фенил-2-пропанон
  • Эргометрин
  • Эрготамин
  • Эфедрин
  • Трава эфедры
  • Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
  • 3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоновая кислота (ПМК-глицидная кислота)
  • Альфа-ацетилфенилацетонитрил
  • 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин
  • N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)
  • 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
  • 2-бром-1-фенилпентан-1-он
  • 1-фенилпентан-1-он
  • 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он
  • 2-бром-1-фенилгексан-1-он
  • 2-бром-1-фенилпропан-1-он
  • 2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
  • 1-(4-Метилфенил) пентан-1-он
  • 1-(4-Метоксифенил) пентан-1-он
  • 1-(3,4-Диметилфенил) пентан-1-он
  • 1-(4-Фторфенил) пентан-1-он
  • 1-boc-4-AP (трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)
  • 4-АР (N-Фенил-4-пиперидинамин)
  • N-метилэфедрин
  • Аллилбензол
  • Бензальдегид
  • 1-Бензил-3-метил-4-пиперидинон
  • Бромистый этил
  • 1-бром-2-фенилэтан
  • Бутиролактон и его изомеры
  • 1,4-бутандиол
  • 1-диметиламино-2-пропанол
  • 1-диметиламино-2-хлорпропан
  • 2,5-диметоксибензальдегид
  • Метилакрилат
  • Метилметакрилат
  • 3-Метил-1-фенэтил-4-пиперидинон
  • N-(3-Метил-4-пиперидинил) анилин
  • N-(3-Метил-4-пиперидинил)пропионанилид
  • 4-метоксибензилметилкетон
  • 1-фенил-2-нитропропен
  • Фенэтиламин
  • 1-хлор-2-фенилэтан
  • Циклогексиламин
  • Дифенилацетонитрил
  • 1-(4-метилфенил)-2-пропанон
  • 1-(4-Метилфенил)-2-нитропропен
  • 1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин
  • 2-Диметиламино-1-хлорпропан
  • Метил-альфа-фенилацетоацетат
  • Альфа-фенилацетоацетамид
  • Нитроэтан
  • Дифенилуксусная кислота
  • Метилфенилацетат
  • Этилфенилацетат

Перечень 2:

  • Ангидрид уксусной кислоты
  • Антраниловая кислота
  • Ацетон
  • Ацетилхлорид
  • Ацетонитрил
  • Бензилхлорид
  • Бензилцианид
  • Метиламин
  • Метилэтилкетон
  • Нитрометан
  • Перманганат калия
  • Пиперидин
  • Серная кислота*
  • Соляная кислота*
  • Тетрагидрофуран
  • Тионилхлорид
  • Толуол
  • Уксусная кислота
  • Фенилуксусная кислота
  • Этиловый эфир (диэтиловый эфир)

Также обновлена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

Постановление вводится в действие с 9 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
