В Казахстане обновили списки контролируемых наркотических и психотропных веществ
Так, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, раздел "Наркотические средства" дополнен новыми веществами:
- Дигидроэторфин
- 2-метил-АР-237
- Ремифентанил
- Этонитазепин
- 7-Гидроксимитрагинин
Раздел "Психотропные вещества" дополнен строкой следующего содержания:
- Гексагидроканнабинол
Кроме того, в Списке наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем, раздел "Наркотические средства" дополнен строками:
- р-Аминопропиофенон
- Пропанидид
Раздел "Психотропные вещества" также дополнен новыми веществами:
- Клонидин
- Фенатин
- Буторфанол
- Сальвинорин А
- Тианептин
- Модафинил
- Диметокаин
Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем, изложен в новой редакции.
Перечень 1:
- N-ацетилантраниловая кислота
- Изосафрол
- Лизергиновая кислота
- 3,4-метилендиоксифенил-2-пропанон
- Норфентанил
- Норэфедрин
- Пиперональ
- Псевдоэфедрин
- Сафрол 1-фенил-2-пропанон
- Эргометрин
- Эрготамин
- Эфедрин
- Трава эфедры
- Метил-3-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоксилат (ПМК-глицидат)
- 3-1,3-Бензодиоксол-5-ил)-2-метилоксиран-2-карбоновая кислота (ПМК-глицидная кислота)
- Альфа-ацетилфенилацетонитрил
- 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин N-фенил-1-(2-енилэтил) пиперидин 4-амин
- N-фенетил-4-пиперидинон (1-(2-Фенилэтил) пиперидин-4-он) (NPP)
- 2-бром-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
- 2-бром-1-фенилпентан-1-он
- 1-фенилпентан-1-он
- 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пентан-1-он
- 2-бром-1-фенилгексан-1-он
- 2-бром-1-фенилпропан-1-он
- 2-йод-1-(4-метилфенил) пропан-1-он
- 1-(4-Метилфенил) пентан-1-он
- 1-(4-Метоксифенил) пентан-1-он
- 1-(3,4-Диметилфенил) пентан-1-он
- 1-(4-Фторфенил) пентан-1-он
- 1-boc-4-AP (трет-бутил 4-(фениламино) пиперидин-1-карбоксилат)
- 4-АР (N-Фенил-4-пиперидинамин)
- N-метилэфедрин
- Аллилбензол
- Бензальдегид
- 1-Бензил-3-метил-4-пиперидинон
- Бромистый этил
- 1-бром-2-фенилэтан
- Бутиролактон и его изомеры
- 1,4-бутандиол
- 1-диметиламино-2-пропанол
- 1-диметиламино-2-хлорпропан
- 2,5-диметоксибензальдегид
- Метилакрилат
- Метилметакрилат
- 3-Метил-1-фенэтил-4-пиперидинон
- N-(3-Метил-4-пиперидинил) анилин
- N-(3-Метил-4-пиперидинил)пропионанилид
- 4-метоксибензилметилкетон
- 1-фенил-2-нитропропен
- Фенэтиламин
- 1-хлор-2-фенилэтан
- Циклогексиламин
- Дифенилацетонитрил
- 1-(4-метилфенил)-2-пропанон
- 1-(4-Метилфенил)-2-нитропропен
- 1-(1-циклогексен-1-ил)пиперидин
- 2-Диметиламино-1-хлорпропан
- Метил-альфа-фенилацетоацетат
- Альфа-фенилацетоацетамид
- Нитроэтан
- Дифенилуксусная кислота
- Метилфенилацетат
- Этилфенилацетат
Перечень 2:
- Ангидрид уксусной кислоты
- Антраниловая кислота
- Ацетон
- Ацетилхлорид
- Ацетонитрил
- Бензилхлорид
- Бензилцианид
- Метиламин
- Метилэтилкетон
- Нитрометан
- Перманганат калия
- Пиперидин
- Серная кислота*
- Соляная кислота*
- Тетрагидрофуран
- Тионилхлорид
- Толуол
- Уксусная кислота
- Фенилуксусная кислота
- Этиловый эфир (диэтиловый эфир)
Также обновлена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.
Постановление вводится в действие с 9 марта 2026 года.