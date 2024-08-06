В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения

Министерство здравоохранения подготовило поправки в Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий дополнены подпунктом о том, что субъектами оптовой и розничной реализации обеспечивается соблюдение Правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, в соответствии с правилами маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий.

В торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача.

При этом добавлено, что не допускается размещение на витрине лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску.

Уточняется, что информация о неправильно выписанных рецептах передается в территориальные подразделения государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и для сведения руководителю соответствующей медицинской организации.

Как пояснили в Минздраве, цель поправок – исключить возможность неправильной трактовки нормы во избежание административных нарушений, вызванных неясным трактованием и толкованием нормативных правовых актов.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа.