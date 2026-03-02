#Референдум-2026
Право

Обновлены правила координации работы с лицами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации

Безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, попрошайничество, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 24 февраля 2026 года внес изменения в Правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила направлены на межведомственную координацию государственных органов в сфере образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел с момента выявления лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в целях реализации мер профилактики правонарушений в отношении лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции.

Межведомственное взаимодействие при оказании комплексных услуг направлено на решение следующих задач:

  • обеспечение доступа к достоверной, своевременной информации о наличии гарантированных прав, мерах государственной поддержки и способах их получения;
  • обеспечение оптимизации и стандартизации документооборота для последующего эффективного мониторинга выхода лиц (семей) из ТЖС;
  • обеспечение качества и согласованности оказания услуг;
  • обеспечение ведения отчетности выполнения индивидуального плана работы (далее – ИПР) на всех уровнях и всеми участвующими государственными органами и организациями в пределах компетенции;
  • использование технологий социальной работы, предусмотренные профессиональными стандартами "Социальная работа и другие профессии социальной сферы" и способствующие формированию устойчивости получателя услуг;
  • активное вовлечение лиц (семей), оказавшихся в ТЖС, в мероприятия, предусмотренные в ИПР, для выхода из ТЖС;
  • выявление и снижение рисков правонарушений, виктимизации и социального неблагополучия лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
  • обеспечение цифрового взаимодействия цифрового объекта с цифровыми системами государственных органов, в том числе с автоматизированной цифровой системой органов исполнительного производства Министерства юстиции РК, посредством шлюза "цифрового правительства", в целях обмена сведениями о лицах, находящихся на контроле службы пробации.

Участниками межведомственного взаимодействия по охвату лиц (семей), оказавшихся в ТЖС, оказывается всесторонняя поддержка от государственных органов и организаций в области образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел.

Всесторонняя поддержка государственных органов включает в себя комплекс мероприятий, проводимых государственными органами и организациями в пределах компетенции, для вывода лиц из трудной жизненной ситуации.

Центр осуществляет координацию работ по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает всестороннюю поддержку, в том числе с учетом задач профилактики правонарушений, в пределах компетенции государственных органов.

Государственные органы и организации в целях эффективного комплексного сопровождения посредством межведомственного взаимодействия осуществляют следующие функции:

  • обеспечение реализации принятого Центром ИПР в установленный законодательством срок;
  • активное вовлечение лиц (семей) в реализацию мероприятий в сроки и в объемах, предусмотренных в ИПР, для выхода из ТЖС и развитие их собственного потенциала. При наличии у лиц (семей) ребенка приоритетом является учет потребностей и интересов ребенка;
  • соблюдение конфиденциальности информации при обеспечении реализации ИПР;
  • последовательное и преемственное соблюдение этапов оказания мер государственной поддержки;
  • постоянный мониторинг качества и эффективности межведомственной координации;
  • участие в реализации мер профилактики правонарушений и насилия в отношении лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции.

Также утвержден Порядок координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции государственных органов.

ИПР включает мероприятия по социальной реабилитации, адаптации и снижению рисков повторного попадания в ТЖС, а также рисков правонарушений.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
