Обновлены требования к лицам, работающим адвокатами и нотариусами
Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 25 февраля 2026 года внес изменения в части лицензирования адвокатской и нотариальной видов деятельности, сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложены:
- Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления адвокатской деятельности.
- Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления нотариальной деятельности.
Так, для осуществления адвокатской деятельности необходимо:
- быть гражданином РК;
- иметь высшее юридическое образование;
- пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
- пройти аттестацию лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;
- отсутствие судимости.
Для лиц, сдавших квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК, успешно прошедших стажировку в суде и получивших положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда:
- быть гражданином РК;
- иметь высшее юридическое образование;
- сдать квалификационный экзамен на должность судьи;
- пройти стажировку в суде с положительным отзывом пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;
- пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
- отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
- отсутствие судимости.
Требования для осуществления нотариальной деятельности:
- гражданин РК, достигший 25 лет;
- наличие высшего юридического образования;
- прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
- прохождение аттестации на право занятия нотариальной деятельностью;
- наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
- отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
- отсутствие судимости.
Для лиц, сдавших квалификационные экзамены в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК:
- гражданин РК, достигший 25 лет;
- наличие высшего юридического образования;
- сдача квалификационного экзамена на должность судьи;
- прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
- наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
- отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
- отсутствие судимости.
Для постоянных судей:
- гражданин РК, достигший 25 лет;
- наличие высшего юридического образования;
- назначение на должность судьи;
- прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
- наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет.
Для государственных нотариусов:
- гражданин РК, достигший 25 лет;
- наличие высшего юридического образования;
- наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
- отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
- отсутствие судимости.
Также указываются необходимые документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям для осуществления названной деятельности.
Приказ вводится в действие с 10 марта 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript