Право

Обновлены требования к лицам, работающим адвокатами и нотариусами

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:07 Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 25 февраля 2026 года внес изменения в части лицензирования адвокатской и нотариальной видов деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

  • Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления адвокатской деятельности.
  • Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления нотариальной деятельности.

Так, для осуществления адвокатской деятельности необходимо:

  • быть гражданином РК;
  • иметь высшее юридическое образование;
  • пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
  • пройти аттестацию лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;
  • отсутствие судимости.

Для лиц, сдавших квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК, успешно прошедших стажировку в суде и получивших положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда:

  • быть гражданином РК;
  • иметь высшее юридическое образование;
  • сдать квалификационный экзамен на должность судьи;
  • пройти стажировку в суде с положительным отзывом пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;
  • пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
  • отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • отсутствие судимости.

Требования для осуществления нотариальной деятельности:

  • гражданин РК, достигший 25 лет;
  • наличие высшего юридического образования;
  • прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
  • прохождение аттестации на право занятия нотариальной деятельностью;
  • наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
  • отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • отсутствие судимости.

Для лиц, сдавших квалификационные экзамены в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК:

  • гражданин РК, достигший 25 лет;
  • наличие высшего юридического образования;
  • сдача квалификационного экзамена на должность судьи;
  • прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
  • наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
  • отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • отсутствие судимости.

Для постоянных судей:

  • гражданин РК, достигший 25 лет;
  • наличие высшего юридического образования;
  • назначение на должность судьи;
  • прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;
  • наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет.

Для государственных нотариусов:

  • гражданин РК, достигший 25 лет;
  • наличие высшего юридического образования;
  • наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;
  • отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;
  • отсутствие судимости.

Также указываются необходимые документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям для осуществления названной деятельности.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2026 года.

