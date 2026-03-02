#Референдум-2026
Право

Акиматы получили право штрафовать казахстанцев за загрязнение общественных мест

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:24 Фото: Zakon.kz
Со 2 марта 2026 года соответствующие дополнения внесены в КоАП, сообщает Zakon.kz.

Со 2 марта в статью 804 КоАП вносятся дополнения, согласно которым право составлять административные протоколы по статье 434-2 за загрязнение мест общего пользования получили акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны.

Напомним, к местам общего пользования относятся территории или объекты, которые доступны или открыты для населения.

Раньше штрафовать по статье 434-2 могли только полицейские, теперь же это полномочие добавили местным исполнительным органам. К слову, штраф за указанные нарушения установлен в размере 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году) либо привлечение к общественным работам на сорок часов.

Что это даст:

данная мера позволит акиматам эффективнее и быстрее наказывать за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах.

