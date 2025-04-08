Изменились правила приема в военные колледжи

Приказом министра обороны от 2 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в Правила приема на обучение в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, сообщает Zakon.kz.

В частности, несколько пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что поступающие представляют в приемные комиссии военных колледжей пакет документов согласно перечню документов для поступления в военные колледжи и военные учебные заведения, реализующие образовательные программы высшего образования, либо для получения государственной услуги "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" обращаются через веб-портал электронного правительства еgov.kz и направляют заявку на поступление в военный колледж, подписанную электронной цифровой подписью заявителя либо удостоверенным одноразовым паролем в случае регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала и прикладывают пакет документов.

Для поступления необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о приеме в произвольной форме или рапорт с указанием фамилии, имени и отчества (при его наличии), даты рождения, адрес места жительства поступающего, контактные данные их законных представителей.

Удостоверения личности (подлинник для сверки), либо электронный документ из сервиса цифровых документов. До достижения поступающего 16-летнего возраста предоставляется копия свидетельства о рождении (подлинник для сверки).

Копия военного билета (только военнослужащие, в том числе запаса, подлинник).

Аттестат о среднем (полном) образовании либо диплом о получении технического и профессионального образования, для Военного колледжа на базе основного среднего образования свидетельство об основном среднем образовании (подлинник и копия).

Сертификат ЕНТ (за исключением поступающих в Военные колледжи и лиц, прошедших (проходящих) срочную воинскую службу прошедших конкурсный отбор) с результатом не менее 50 баллов по 5 предметам ЕНТ (в том числе не менее 7 баллов по одному из профильных предметов и не 3 баллов по каждому из остальных предметов).

Медицинская справка, выданная по форме 075/у, и результаты медицинских исследований, проведенных не ранее чем за 30 календарных дней до прибытия в вуз:

- общий анализ крови;

- реакция микропреципитации (микрореакция) на сифилис;

- общий анализ мочи;

- рентгенография придаточных пазух носа;

- электрокардиография в 12 отведениях в покое (после нагрузки – по показаниям);

- флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки проводится не позже трех месяцев на день медицинского освидетельствования;

- анализ крови на бруцеллез (работающим в животноводстве и (или) имеющим скот в личном хозяйстве);

- медицинскую карту амбулаторного пациента;

- карту профилактических прививок.

Кандидаты, поступающие на летные специальности военного учебного заведения по подготовке авиационного персонала, дополнительно представляют результаты медицинских исследований, проведенных не ранее чем за 30 календарных дней до начала медицинского освидетельствования:

электрокардиография в 12 отведениях после физической нагрузки;

ультразвуковое исследование щитовидной железы, сердца, мочеполовой системы;

исследование крови на сахар и маркеры гепатитов В и С;

тональная аудиометрия;

электроэнцефалография.

Документ (при наличии), подтверждающий спортивный разряд, призовое место на республиканском либо международном соревнованиях, конкурсах исполнителей текущего года, на международной олимпиаде по общеобразовательным предметам, а также на Президентской либо республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам текущего года (за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу прошедших конкурсный отбор).

Фотографии размером 3х4 – 4 штук.

Дети-сироты и дети, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными (ограниченно дееспособными), а также в иных случаях отсутствия родительского попечения дополнительно представляют копию (подлинник для сверки) одного из следующих документов, подтверждающих факт отсутствия родительского попечения (за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу прошедших конкурсный отбор):

свидетельство о смерти родителей;

решение суда об ограничении или лишении родительских прав родителей;

решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими, объявлении их умершими или признании недееспособными (ограниченно дееспособными).

Дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей воинской службы, пропавших без вести во время прохождения службы, представляют справку с местного органа военного управления по месту жительства (за исключением лиц, отслуживших срочную воинскую службу прошедших конкурсный отбор).

Справка о прохождении специальной проверки (за исключением лиц, поступающих в военный колледж на базе основного среднего образования).

Лица, отслужившие срочную воинскую службу, дополнительно представляют в приемную комиссию:

сертификат о прохождении конкурсного отбора в войсках.

Также говорится, что поступающий в военный колледж на базе общего среднего образования из числа граждан до 10 июня года приема обращается с заявлением в местный орган военного управления по месту жительства либо через портал по форме с приложением документов, указанных выше.

Указывается, что во время приема поступающие на базе общего среднего образования размещаются на территории военного колледжа, поступающие на базе основного среднего образования размещаются на территории военного колледжа с разрешения законных представителей и обеспечиваются питанием по нормам снабжения продовольствием, кормами, оборудованием, столово-кухонной посудой и техникой продовольственной службы Вооруженных сил РК на мирное время.

Зачисленный на обучение в Военный колледж на базе общего среднего образования заключает контракт о прохождении воинской службы с начальником Военного колледжа на базе общего среднего образования.

Обучающийся в Военном колледже на базе основного среднего образования при переводе на третий курс обучения заключает контракт о прохождении воинской службы с начальником Военного колледжа на базе основного среднего образования, в котором проходит обучение.

Уточняется, что поступающие, зачисленные на обучение в Военные колледжи на базе основного среднего образования, прибывают для обучения до 29 августа года приема.

Правила дополнены пунктом о том, что в случае предоставления заявителем полного пакета документов ему направляется уведомления в "личный кабинет" о приеме документов для зачисления в списки кандидатов.

Лица, поступающие из числа граждан, прошедшие (проходящие) срочную воинскую службу, изъявившие желание поступить в военные учебные заведения, не позднее одного года с момента окончания срочной службы либо в период прохождения воинской службы и не достигшие ими в год поступления возраста 24 лет, в срок до 10 июня года приема включительно обращаются с заявлением на имя руководителя местного органа военного управления по месту жительства, командира части либо через портал с приложением документов.

Восстановление на обучение осуществляется в следующем порядке:

гражданин подает заявление в произвольной форме на имя руководителя структурного подразделения, курирующего вопросы военного образования, о восстановлении в выбранный им вуз или на веб-портал электронного правительства. К заявлению о восстановлении прилагается транскрипт.

При предоставлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает заявителю в день его обращения в приеме заявления, а при обращении через портал в "личный кабинет" направляется статус об отказе.

Результат оказания государственной услуги в бумажном виде выдается через отделение документационного обеспечения заявителя, а в электронном виде направляется в "личный кабинет" заявителя.

Приказ вводится в действие с 18 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что обновлен порядок деятельности военных и специальных учебных заведений МВД РК.