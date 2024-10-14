Получить место в общежитии теперь можно через мобильный телефон

Министр просвещения приказом от 7 октября 2024 года внес изменения и дополнения в правила распределения мест в общежитиях организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга (по предоставлению мест в общежитиях) оказывается физическим лицам бесплатно на основании заявления по установленной форме.

Прием заявления и выдача результата оказания госуслуги осуществляются через:

организации ТиППО;

веб-портал электронного правительства (egov.kz);

абонентское устройство сотовой связи, зарегистрированное на веб-портале электронного правительства.

Для получения госуслуги мобильный номер должен быть зарегистрирован на веб-портале, а также требуется согласие на сбор и обработку персональных данных.

Правила дополнены пунктом о том, что оказание государственной услуги осуществляется проактивным способом и включает в себя:

отправку автоматических уведомлений с запросом на оказание госуслуги по предоставлению общежития обучающимся в колледжах;

получение согласия на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений.

Срок ожидания ответа от услугополучателя составляет 24 часа с момента получения запроса.

По истечении срока ожидания запрос аннулируется и услугополучателю направляется уведомление о необходимости обращения, предусмотренного подзаконными нормативными правовыми актами, определяющими порядок оказания государственной услуги.



При необходимости услугополучатель по принципу одного заявления подает заявление на получение госуслуги "Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования", которая будет оказана по итогам зачисления в организацию технического и профессионального, послесреднего образования.

Также говорится, что места в общежитиях распределяются среди нуждающихся в жилище обучающихся при предоставлении справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества.



Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью третьей группы, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, дети из многодетных семей, лица, получающие государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, лица, получающие государственную адресную социальную помощь, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

обучающиеся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін – 2050");

обучающиеся, зачисленные на первый курс, обучающиеся имеющие сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию образования с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат);

обучающиеся, принятые на обучение на первый курс, имеющие высокий балл по итогам конкурса или собеседования, проведенных организацией образования.

При равенстве баллов по итогам зачисления, подведенным организацией образования, учитывается материальное положение обучающегося, при предоставлении справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям АСП и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников.

Место в общежитии также может быть предоставлено обучающимся из числа учащихся старших курсов, имеющих высокие результаты в учебной, научной и общественной работе, а также иным обучающимся организации.

Категориям граждан, указанным выше, государство в период обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего образования компенсирует расходы за проживание в общежитиях в размере, не превышающем 29 МРП (107 068 тенге в 2024 году).

Приказ вводится в действие с 22 октября 2024 года.