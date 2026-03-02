Обновлены квалификационные требования для адвокатов и нотариусов

Министр юстиции приказом от 25 февраля 2026 года внес изменения в части лицензирования адвокатской и нотариальной видов деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены:

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления адвокатской деятельности.

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им для осуществления нотариальной деятельности.

Так, для осуществления адвокатской деятельности необходимо:

быть гражданином РК;

иметь высшее юридическое образование;

пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;

пройти аттестацию лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью;

отсутствие судимости.

Для лиц, сдавших квалификационный экзамен в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК, успешно прошедших стажировку в суде и получивших положительный отзыв пленарного заседания областного или приравненного к нему суда:

быть гражданином РК;

иметь высшее юридическое образование;

сдать квалификационный экзамен на должность судьи;

пройти стажировку в суде с положительным отзывом пленарного заседания областного или приравненного к нему суда;

пройти стажировку от шести месяцев до одного года у адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;

отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

отсутствие судимости.

Требования для осуществления нотариальной деятельности:

гражданин РК, достигший 25 лет;

наличие высшего юридического образования;

прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;

прохождение аттестации на право занятия нотариальной деятельностью;

наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;

; отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

отсутствие судимости.

Для лиц, сдавших квалификационные экзамены в Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете РК:

гражданин РК, достигший 25 лет;

наличие высшего юридического образования;

сдача квалификационного экзамена на должность судьи;

прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;

наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;

отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

отсутствие судимости.

Для постоянных судей:

гражданин РК, достигший 25 лет;

наличие высшего юридического образования;

назначение на должность судьи;

прохождение стажировки у нотариуса сроком не менее одного года;

наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет.

Для государственных нотариусов:

гражданин РК, достигший 25 лет;

наличие высшего юридического образования;

наличие стажа работы по юридической специальности не менее двух лет;

отсутствие сведений о состоянии на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах;

отсутствие судимости.

Также указываются необходимые документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям для осуществления названной деятельности.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2026 года.