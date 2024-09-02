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В Казахстане изъяли из обращения капли для контактных линз

Фармацевтика, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, лекарства, аптека, цены на лекарства, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:58 Фото: Zakon.kz
И. о. председателя Комитета Медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ "Об отзыве регистрационного удостоверения и изъятии из обращения медицинского изделия "Капли смазывающие и увлажняющие для контактных линз Bausch & Lomb ReNu MultipPlus", сообщает Zakon.kz.

"Отозвать регистрационное удостоверение и изъять из обращения медицинское изделие: "Капли смазывающие и увлажняющие для контактных линз Bausch & Lomb ReNu MultipPlus", РК-ИМН-5№021634, производитель Bausch & Lomb Incomporated, США", – говорится в документе.

Управлению государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК предписано в течение одного календарного дня со дня принятия данного решения известить в произвольной форме территориальные подразделения комитета, владельца регистрационного удостоверения лекарственных средств и государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

В свою очередь экспертной организации предписано:

  1. В течение одного рабочего дня со дня получения информации о данном решении отозвать действие сертификатов соответствия продукции, выданных на медицинское изделие.
  2. Оформить решение об отзыве сертификата соответствия продукции и внести соответствующие записи в информационную систему экспертной организации и в Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий.

Приказ вступает в силу и вводится в действие со дня его подписания.

Как поясняется, основанием для издания приказа стало письмо ТОО "Бауш Хелс" от 17 мая 2024 года.

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