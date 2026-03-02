#Референдум-2026
Право

В Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 09:41 Фото: freepik
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 9 февраля 2026 года об отзыве регистрационного удостоверения лекарственного средства "Изоптин" (Верапамил), сообщает Zakon.kz.

"Отозвать регистрационное удостоверение лекарственного средства "Изоптин® (Верапамил), таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг, держатель регистрационного удостоверения "Абботт Лабораториз ГмбХ", Германия", – говорится в документе.

Управлению государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля поручено в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего решения известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, владельца регистрационного удостоверения лекарственных средств и государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Основание: обращение ТОО "Абботт Казахстан" от 20 января 2026 года.

Изоптин это таблетки, которые помогают при артериальной гипертензии и некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как стенокардия и тахикардия.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане запретили применение серии зарубежного препарата
09:14, 23 февраля 2026
В Казахстане запретили применение серии зарубежного препарата
В Казахстане изъяли из обращения капли для контактных линз
11:58, 02 сентября 2024
В Казахстане изъяли из обращения капли для контактных линз
В Казахстане ограничили регистрацию лекарств, содержащих парацетамол
08:49, 04 мая 2023
В Казахстане ограничили регистрацию лекарств, содержащих парацетамол
