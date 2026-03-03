Еще один препарат запретили применять в Казахстане
"Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство "Стрептоцид", таблетки, 300 миллиграмм, по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона", производства АО "Химфарм", Казахстан, годен до 08.2030 года, РК-ЛС-5№003366", – говорится в документе.
Управлению внепланового контроля фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля предписано в течение одного рабочего дня со дня принятия решения известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, НАО "Фонд социального медицинского страхования" и ТОО "СК-Фармация".
Основанием для изъятия лекарства стало письмо РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета от 18 февраля 2026 года и протокол испытаний от 13 февраля 2026 года.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Кроме того, отозвано регистрационное удостоверение лекарственного средства у препаратов:
- Левомицетин (Хлорамфеникол), порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, держатель регистрационного удостоверения "ПАО Киевмедпрепарат", Украина.
- балк-продукта "ГЛИТЕЙК (Тейкопланин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций, 400 мг, держатель регистрационного удостоверения "ПАО Киевмедпрепарат", Украина.
- балк-продукта "Нименрикс® конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W -135, Y, порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, держатель регистрационного удостоверения "Пфайзер Инк", США.
- Грасулан, капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария.
- Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария;
- Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария.