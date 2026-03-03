#Референдум-2026
Право

Еще один препарат запретили принимать в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 09:57 Фото: unsplash
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 23 февраля 2026 года о запрете медицинского применения и изъятии из обращения лекарственного средства, сообщает Zakon.kz.

"Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство "Стрептоцид", таблетки, 300 миллиграмм, по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона", производства АО "Химфарм", Казахстан, годен до 08.2030 года, РК-ЛС-5№003366", – говорится в документе.

Управлению внепланового контроля фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля предписано в течение одного рабочего дня со дня принятия решения известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, НАО "Фонд социального медицинского страхования" и ТОО "СК-Фармация".

Основанием для изъятия лекарства стало письмо РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета от 18 февраля 2026 года и протокол испытаний от 13 февраля 2026 года.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, отозвано регистрационное удостоверение лекарственного средства у препаратов:

  • Левомицетин (Хлорамфеникол), порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, держатель регистрационного удостоверения "ПАО Киевмедпрепарат", Украина.
  • балк-продукта "ГЛИТЕЙК (Тейкопланин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем – вода для инъекций, 400 мг, держатель регистрационного удостоверения "ПАО Киевмедпрепарат", Украина.
  • балк-продукта "Нименрикс® конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W -135, Y, порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, держатель регистрационного удостоверения "Пфайзер Инк", США.
  • Грасулан, капсулы с модифицированным высвобождением, 0,4 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария.
  • Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария;
  • Лайленон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг, держатель регистрационного удостоверения "Гранд Медикал Групп АГ", Швейцария.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 09:57
В Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства и американской вакцины
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
