Еще один препарат запретили принимать в Казахстане

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава подписал приказ от 23 февраля 2026 года о запрете медицинского применения и изъятии из обращения лекарственного средства, сообщает Zakon.kz.

"Запретить медицинское применение и изъять из обращения лекарственное средство "Стрептоцид", таблетки, 300 миллиграмм, по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. По 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона", производства АО "Химфарм", Казахстан, годен до 08.2030 года, РК-ЛС-5№003366", – говорится в документе.

Управлению внепланового контроля фармацевтической деятельности Комитета медицинского и фармацевтического контроля предписано в течение одного рабочего дня со дня принятия решения известить об этом в письменной форме территориальные подразделения Комитета, государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, НАО "Фонд социального медицинского страхования" и ТОО "СК-Фармация".

Основанием для изъятия лекарства стало письмо РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета от 18 февраля 2026 года и протокол испытаний от 13 февраля 2026 года.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Кроме того, отозвано регистрационное удостоверение лекарственного средства у препаратов: