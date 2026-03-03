Что изменится в жизни казахстанцев с марта 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в марте 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Референдум

15 марта состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции РК.

Банки

С 19 марта вводится в действие Закон "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"

Ключевые изменения:

Для банков вводятся базовая и универсальная лицензии. Для банков с базовой банковской лицензией установлены ограничения по максимальному размеру активов и минимальному размеру собственного капитала.

Разрешен оборот на территории РК и введение регулирования цифровых финансовых активов как нового класса активов. Вводятся три вида цифровых финансовых активов.

Банкам с универсальной лицензией предоставят права осуществлять исламские банковские операции.

Создается система управления поведенческими рисками. Закрепляется перечень недобросовестных практик, включая навязывание услуг, сокрытие реальной стоимости и распространение вводящей в заблуждение информации.

Предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам.

Вводится новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков.

Усиливается институт независимых директоров.

Также вводятся в действие сопутствующие поправки. В частности, в Законе РК "О Национальном банке" добавлена новая глава о цифровом тенге.

Цифровой тенге является цифровой формой национальной валюты Республики Казахстан и законным платежным средством.

Цифровые тенге Национального банка Казахстана являются безусловными обязательствами Национального банка Казахстана и обеспечиваются всеми его активами.

Выпуск, организация обращения и погашение цифровых тенге на территории Республики Казахстан осуществляются исключительно Национальным банком Казахстана.

Жилье, строительство

Вводятся в действие поправки по вопросам архитектуры, строительства и градостроительства

В частности, в закон "О жилищных отношениях" добавлена статья, посвященная реновации жилья.

Программа реновации жилища устанавливает механизм финансирования и критерии ее реализации, в том числе порядок и условия возмещения собственникам жилища в объектах, подлежащих реновации, с привлечением уполномоченной организации по реализации программы реновации жилища или уполномоченной компании, заключившей договор о предоставлении гарантии в рамках реновации, в соответствии с законодательством РК о долевом участии в жилищном строительстве.

Собственникам жилища в многоквартирных жилых домах, включенных в программу реновации жилища, предоставляются в собственность новые квартиры взамен существующих по принципу "комната за комнату" в соответствии с техническими паспортами вне зависимости от количества проживающих. При этом количество жилых комнат в новом жилище должно быть не меньше чем при существующем количестве жилых комнат.

Площадь жилища из жилищного фонда уполномоченной организации по реализации программы реновации жилища, предоставленная по указанным выше условиям и превышающая размеры сносимого жилища, не считается излишней.

Собственникам индивидуальных жилых домов или нежилых помещений возмещается их стоимость либо по соглашению сторон предоставляются равнозначные жилые или нежилые помещения.

Перечень объектов, подлежащих реновации жилища, определяется местными исполнительными органами в рамках плана детальной планировки.

Принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд не допускается на земельных участках, где расположены многоквартирные жилые дома или индивидуальные жилые дома, подлежащие реновации жилища, кроме случаев, предусмотренных статьей 84 Земельного кодекса РК.

Снос объектов реновации допускается в рамках программы реновации жилища только при наличии согласия всех собственников.

Местный исполнительный орган определяет и финансирует уполномоченную организацию по реализации программы реновации жилища.

Финансирование уполномоченной организации по реализации программы реновации жилища может осуществляться за счет местного бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством РК.

Местный исполнительный орган организует строительство жилища в соответствии с программой реновации жилища на месте снесенных объектов реновации. При этом снос производится за счет средств местного бюджета или иных источников, не запрещенных законодательством РК.

При реализации реновации жилища уполномоченной компанией в соответствии с Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве", заключившей договор о предоставлении гарантии в рамках реновации, снос жилища осуществляется за счет средств уполномоченной компании.

Уточнен перечень должностей правоохранительных органов, которым полагаются жилищные выплаты

В частности, добавлено, что в перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат входит Служба по возврату активов.

Кроме того, поправками Комитет по возврату активов заменен на Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Также на получение выплат может рассчитывать старший инспектор-психолог (переговорщик).

Социально ответственные услуги

Социально ответственные услуги будут оказывать в Казахстане

Внесены изменения в закон "О государственных услугах". Теперь он называется Закон "О государственных и социально ответственных услугах".

Поправками определено, что социально ответственная услуга – услуга, оказываемая на постоянной основе и направленная на удовлетворение базовых и общественно значимых потребностей физических и юридических лиц, за исключением государственной услуги.

Требования и порядок оказания социально ответственных услуг разрабатываются услугодателями в соответствии с типовыми правилами оказания социально ответственных услуг и утверждаются услугодателями в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Также внесены поправки в Закон "О долевом участии в жилищном строительстве". В частности, добавлена новая статья, которой урегулирован порядок организации долевого участия в жилищном строительстве в рамках реновации способом получения гарантии Единого оператора.

Кроме того, определены условиях, на которых заключается Договор о долевом участии в жилищном строительстве в рамках реновации.

Вводится норма об обязательной регистрации в единой цифровой системе долевого участия в жилищном строительстве залога долей в многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов.

Труд, работа

С 12 марта вводятся штрафы для работодателей за нарушение требований по внесению сведений в систему ЕСУТД (Единая система учета трудовых договоров)

В статью 98 КОАП добавлены две новые части:

Нарушение работодателем порядка внесения информации о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях в единую систему учета трудовых договоров, совершенное в виде:

невнесения или несвоевременного внесения информации в ЕСУТД в установленные сроки;

невнесения в полном объеме информации в ЕСУТД;

внесения недостоверной или некорректной информации в ЕСУТД, -

влечет штраф на должностных лиц в размере 30 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60, на субъектов среднего предпринимательства – 80, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП;

Действие (бездействие), предусмотренное частью 1-1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, -

влечет штраф на должностных лиц 60 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 80, на субъектов среднего предпринимательства – 100, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП.

Профилактика правонарушений

Со 2 марта в Казахстане меняется система профилактики правонарушений

Вводится в действие новый Закон "О профилактике правонарушений".

Новая система профилактики состоит из общих, индивидуальных и специальных мер.

Число субъектов профилактики увеличивается с 13 до 26. В работу по предупреждению правонарушений будут вовлечены не только правоохранительные органы, но и органы образования, здравоохранения, социальной защиты, опеки, СМИ, представители предпринимательских структур, Уполномоченный по правам человека и другие.

Граждане будут вовлечены в профилактику правонарушений путем добровольного оказания содействия правоохранительным органам.

Граждане РК вправе:

добровольно принимать участие в профилактике правонарушений;

предупреждать и пресекать правонарушения, требовать от других граждан соблюдения общественного порядка;

оказывать содействие субъектам профилактики правонарушений в профилактических мероприятиях;

сообщать в уполномоченные государственные органы о фактах совершения правонарушений и лицах, склонных к совершению правонарушений;

применять технические средства для фиксации правонарушения;

участвовать в оказании помощи потерпевшим от противоправных посягательств, ДТП;

совместно с госорганами и организациями осуществлять разъяснительную и правовую работу в сфере профилактики правонарушений;

обжаловать в установленном законами РК порядке действие (бездействие) субъектов профилактики правонарушений в сфере профилактики правонарушений.

Административная ответственность

С 12 марта меняется порядок привлечения к административной ответственности при фиксации нарушения на камеры слежения

При обнаружении или фиксации административного правонарушения путем обработки данных цифровым объектом, интегрированным с Единым реестром административных производств, в том числе с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме, к административной ответственности привлекаются лица, совершившие такие правонарушения, установленные по результатам указанной обработки данных.

При обнаружении или фиксации в автоматическом режиме административного правонарушения, совершенного с использованием транспортного средства, к административной ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности за правонарушение, совершенное с использованием этого транспортного средства, если в ходе проверки по его сообщению или заявлению будет установлено лицо, во владении которого оно находилось в момент обнаружения или фиксации правонарушения, либо установлен факт, что транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.

Под техническими средствами следует понимать работающие в автоматическом режиме сертифицированные контрольно-измерительные технические средства и приборы, прошедшие метрологическую поверку, а также сертифицированные технические средства и приборы, работающие в автоматическом режиме, обнаруживающие или фиксирующие события, к которым не применимы показатели измерений, соответствующие требованиям законодательства РК в области технического регулирования и о кибербезопасности.

В МДВ пояснили, что расширяются только технические возможности выявления уже существующих правонарушений. Если раньше такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, фиксировались сотрудниками полиции вручную, то теперь для этого могут применяться современные технологии.

При этом предусмотрены три способа фиксации:

классические камеры, как и прежде, продолжают фиксировать указанные нарушения. камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений: например, использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности. использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Автоматически будут выявляться нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и др. Также теперь система может автоматически выносить предупреждения. Например, это касается создания затора, неправильного использования внешних световых приборов и ряда других нарушений ПДД.

Со 2 марта акиматы получили полномочия штрафовать казахстанцев за загрязнение общественных мест

В статью 804 КоАП внесены дополнения, согласно которым право составлять административные протоколы за загрязнение мест общего пользования получили акиматы Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей страны.

Раньше штрафовать по статье 434-2 КоАП могли только полицейские, но теперь это полномочие добавили местным исполнительным органам.

Что это даст:

данная мера позволит акиматам быстрее и эффективнее наказывать за загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах.

Возврат незаконных активов

Расширены формы добровольного возврата незаконных активов: теперь возможна не только передача государству, но и инвестирование в национальную экономику

С 8 марта вводятся в действие поправки по вопросам исполнения решений Конституционного суда РК и возврата государству незаконно приобретенных активов.

Что меняется:

отменен общий запрет на предпринимательскую и иную оплачиваемую деятельность для лиц, приравненных к государственным служащим, с сохранением ограничений для сотрудников Нацбанка, АРРФР и финансовых организаций, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, управленцев в нацкомпаниях;

установлены четкие основания недопустимости предпринимательской деятельности – при конфликте интересов, использовании служебного имущества или препятствовании исполнению должностных обязанностей;

уточнен порядок наследования права землепользования – как по закону, так и по завещанию;

усовершенствованы механизмы взыскания алиментов, в том числе с ИП и лиц, выехавших за пределы страны;

изменены подходы к исчислению сроков исковой давности по разделу имущества супругов;

отменены требования о передаче в доверительное управление до 5% акций коммерческих организаций;

расширены возможности владения ценными бумагами и цифровыми активами;

упрощен порядок оформления договоров доверительного управления;

установлены требования по публичному информированию о результатах возврата активов и их использовании в интересах общества.

Социальная защита населения

Обновлены Правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции государственных органов

Участниками межведомственного взаимодействия по охвату лиц (семей), оказавшихся в ТЖС, оказывается всесторонняя поддержка от государственных органов и организаций в области образования, здравоохранения, занятости, социальной защиты населения, спорта, культуры, туризма, общественного развития и семейной политики, жилищных отношений, молодежной политики, внутренней политики, внутренних дел.

Всесторонняя поддержка государственных органов включает в себя комплекс мероприятий, проводимых государственными органами и организациями в пределах компетенции, для вывода лиц (семей) из трудной жизненной ситуации (ТЖС).

Государственные органы и организации, участвующие в реализации настоящих Правил, являются субъектами профилактики правонарушений в соответствии с Законом РК "О профилактике правонарушений".

Центр осуществляет координацию работ по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывает всестороннюю поддержку, в том числе с учетом задач профилактики правонарушений, в пределах компетенции государственных органов.

При этом новой функцией госорганов в целях эффективного комплексного сопровождения семей в ТЖС определено участие в реализации мер профилактики правонарушений и насилия в отношении лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах компетенции.

Медицина, здравоохранение

В Казахстане усилили ответственность за нападение на медработников и водителей скорой помощи

В УК добавлена новая статья 380-3 – "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

За угрозу применения насилия предусмотрены:

штраф от 200 до 500 МРП,

либо исправительные работы,

либо общественные работы до 300 часов,

либо ограничение или лишение свободы до 2 лет.

При отягчающих обстоятельствах – до 3 лет лишения или ограничения свободы .

Ответственность за применение насилия:

за насилие, не опасное для жизни и здоровья – штраф от 500 до 1000 МРП , либо лишение свободы от 2 до 3 лет ;

, либо лишение свободы от ; при отягчающих обстоятельствах – от 3 до 7 лет лишения или ограничения свободы.

Тяжкие последствия:

За насилие, опасное для жизни и здоровья, предусматривается лишение свободы от 5 до 10 лет, а при отягчающих обстоятельствах – от 7 до 12 лет.

Минздрав изменил Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения

Дополнительное образование для специалистов с высшим образованием, техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе научно-педагогических кадров, предоставляют организации высшего или послевузовского образования, а также национальные, научные центры и научно-исследовательские институты.

Дополнительное образование для специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием, в том числе педагогических кадров, осуществляют высшие медицинские колледжи, за исключением программ по вопросам биологической безопасности и лабораторной диагностики особо опасных инфекций.

Продолжительность неформального образования (стажировки, семинара, тренинга, мастер-класса, вебинара, онлайн курса) определяется организацией образования и науки в области здравоохранения самостоятельно.

Также обновлены квалификационные требования к организациям, реализующим образовательные программы дополнительного образования по медицинским специальностям.

В частности, теперь требуется:

наличие лицензии на образовательную деятельность или статуса научной организации.

наличие документов, регламентирующие разработку, согласование и утверждение образовательных программ дополнительного образования и мониторинга эффективности образовательных программ, организацию и проведение дополнительного образования, утвержденные руководителем организации дополнительного образования;

наличие доступа к профильным международным информационным сетям, электронным базам данных, библиотечным фондам, компьютерным технологиям, учебно-методической и научной литературе;

наличие инновационных, симуляционных технологий и интерактивных методов обучения и др.

Правительство расширило список контролируемых наркотических средств и психотропных веществ

В список наркотических средств и психотропных веществ, использование которых в медицинских целях запрещено, добавили:

Дигидроэторфин

2-метил-АР-237

Ремифентанил

Этонитазепин

7-Гидроксимитрагинин.

Также в этот список вошло психотропное вещество "Гексагидроканнабинол".

В список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем, включили:

наркотические средства:

р-Аминопропиофенон

Пропанидид

психотропные вещества:

Клонидин

Фенатин

Буторфанол

Сальвинорин А

Тианептин

Модафинил

Диметокаин

Помимо этого, обновлен Список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ), находящихся под контролем.

В новой редакции утверждена Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

Архивы

Архивные документы переведут в электронную форму

Со 2 марта вводятся в действие поправки по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

В состав Национального архивного фонда включены опытно-конструкторская, проектно-сметная и градостроительная документация, а также чертежи и сопровождающие их текстовые записи.

С целью сохранения историко-культурного наследия закреплена норма, обязывающая физических и юридических лиц передавать в государственные архивы обязательные экземпляры аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая проекты с софинансированием, а также представляющих историко-культурную и научную ценность.

Государственным архивам, деятельность которых имеет в области архивного дела особую государственную и общественную значимость, присваивается статус "Национальный".

Государство принимает меры к возвращению документов по истории Казахстана, находящихся за рубежом, и документов иностранного происхождения, исторически связанных с Республикой Казахстан, финансирует их выявление и приобретение.

Ведомственные архивы обязаны обеспечить перевод архивных документов Национального архивного фонда и по личному составу, в том числе документов, необходимых для оказания государственных услуг, в электронную форму на постоянной основе в порядке, определенном уполномоченным органом.

Доступ к архивным документам, переведенным в электронную форму, является открытым для всех пользователей архивных документов с соблюдением требований по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

Ограничение на доступ к документам Национального архивного фонда и другим архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, устанавливается на 75 лет со дня создания указанных документов.

Отдельным блоком закреплены меры по защите детей от контента, причиняющего вред их здоровью и развитию. Запрещается распространение в публичном пространстве, а также с использованием СМИ, телекоммуникационных сетей и онлайн-платформ информации, содержащей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации.

Недропользование

Усиливается цифровизация в сфере недропользования

В Казахстане создают Единую цифровую платформу недропользования

Что это означает:

единая платформа недропользования закрепляется как основная цифровая инфраструктура отрасли;

автоматизация доступа к недрам для осуществления операций по недропользованию;

отказ от механизма "первой заявки" и переход к полностью цифровым процедурам;

объединение данных о геологии, доступных и закрытых территориях, а также мониторинг исполнения лицензионных условий.

Единая платформа недропользования является государственной информационной системой, которая обеспечивает оказание государственных услуг и информационное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и иными заинтересованными лицами в сфере недропользования, в том числе посредством интеграции с другими объектами информатизации.

Единая платформа недропользования также содержит:

электронные информационные ресурсы, содержащие информацию в сфере недропользования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Кодекса, другие документы или сведения, к которым в соответствии с требованиями настоящего Кодекса государством обеспечивается открытый доступ;

информационные ресурсы, содержащие географические координаты и сведения о (об):

территориях участков недр, предоставленных для проведения операций по недропользованию;

территориях государственного геологического изучения недр;

территориях проведения ликвидации последствий недропользования;

территориях расположения блоков;

особо охраняемых природных территориях, территориях земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, земель лесного фонда;

землях для нужд обороны и национальной безопасности;

территориях населенных пунктов;

территориях земель водного фонда, водоохранных зонах;

контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;

других территориях, имеющих значение для предоставления прав недропользования.

Внедряются новые подходы к предоставлению прав недропользования:

расширение применения электронных аукционов;

усиление ответственности участников аукционов;

закрепление приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для крупных стратегических инвесторов.

1% от затрат на добычу углеводородов недропользователи будут отчислять на финансирование научно-исследовательских работ: новые правила с 1 марта

Утверждены Правила финансирования научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ в размере одного процента от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов по итогам предыдущего года.

Денежные средства на финансирование перечисляются не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Подтверждающим документом является платежное поручение.

Научно-технический совет (НТС) уполномоченного органа формирует перечень приоритетных и специализированных направлений программно-целевого финансирования, а также рассматривает и согласовывает проекты научно-технических заданий в рамках программно-целевого финансирования.

Поступившие от недропользователей денежные средства, подлежат использованию на финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности в рамках научно-технических заданий, согласованных НТС уполномоченного органа.

Изменились Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов

В частности, Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку и не допускает потенциального поставщика к участию в открытом конкурсе по следующим основаниям:

потенциальный поставщик является:

бездействующим в соответствии с Налоговым кодексом РК;

его регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу судебного акта;

в отношении него вступившим в законную силу судебным актом установлен факт осуществления деятельности с признаками фиктивности, в том числе использование недостоверных счетов-фактур.

К протоколу рассмотрения конкурсных заявок прикладываются электронные копии подтверждающих документов.

налоговая отчетность, предусмотренная статьей 114 Налогового кодекса РК, за последние три года отсутствует или представлена с нулевыми показателями.

Не допускается отклонение по настоящему подпункту конкурсных заявок потенциальных поставщиков при приобретении ТРУ, годовой объем в стоимостном выражении которых не превышает двадцатитысячекратный размер МРП, и товаропроизводителей.

К протоколу рассмотрения конкурсных заявок прикладываются электронные копии сведений, подтверждающих представление налоговой отчетности с нулевыми показателями.

Заказчиком не приобретаются ТРУ способом из одного источника по итогам несостоявшегося открытого конкурса, открытого конкурса на понижение (электронные торги) у потенциального поставщика, конкурсная заявка которого отклонена по основанию, предусмотренному подпунктом 15 пункта 65 Правил.

Петиции

В АППК внесены изменения, согласно которым предметом петиции не могут быть вопросы:

которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина;

которые посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и общественную нравственность, порочащую честь и достоинство или деловую репутацию физических и юридических лиц, способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие, а также амнистии и помилования лиц;

изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности Республики, положения о том, что президент РК избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом более одного раза, норм, закрепленных в Конституции РК, и ее изменения;

регламентированные нормами административно-территориального устройства и Государственной границы РК;

входящие в полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную и правоохранительную деятельность, дознания и следствия, судов;

высшего надзора за соблюдением законности, осуществляемого органами прокуратуры;

внешней разведки, контрразведывательной деятельности, а также обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов, проведения охранных мероприятий;

касающиеся реализации уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского процессуального, административного процедурно-процессуального законодательства РК и законодательства РК об административных правонарушениях, трудового законодательства РК;

обороны, национальной безопасности и охраны общественного порядка, включая пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигания расовой, религиозной вражды, экстремизма, сепаратизма и других враждебных действий, любые формы распространения и популяризации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также прекурсоров;

выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров РК;

назначения и избрания на должность, освобождения от должности лиц, относящиеся к ведению президента РК, палат Парламента РК и правительства РК;

регулируемые законодательством Республики Казахстан о выборах, республиканском референдуме и политических партиях, о Парламенте РК и статусе его депутатов;

государственных символов РК;

статуса государственного языка;

изменения компетенции, полномочий, функций и задач государственных органов и организаций, а также их образования, упразднения и реорганизации;

об отмене и изменении решений, принятых в рамках действия режимов чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.

Исполнительное производство

Изменен порядок выдачи исполнительной надписи нотариусом

При поступлении уведомления о вручении копии исполнительной надписи должнику и в случае, если в установленный срок от должника не поступит к нотариусу возражение, нотариус выдает взыскателю исполнительную надпись либо по его заявлению направляет ее для исполнения в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.

Аналогичные изменения внесены в Правила совершения нотариальных действий нотариусами, где говорится:

По истечении десяти рабочих дней со дня вручения копии исполнительной надписи, согласно почтовому уведомлению либо фиксации доставки при использовании иных средств связи и при отсутствии со стороны должника письменного заявления о возражениях на предъявленные требования, нотариус выдает исполнительную надпись взыскателю для предъявления ее в соответствующую региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности согласно требованиям Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" либо по его заявлению направляет ее для исполнения в электронном виде, удостоверенную электронной цифровой подписью, посредством ЕНИС в государственную автоматизированную цифровую систему исполнительного производства.

Также определен порядок предъявления исполнительного документа к исполнению

Исполнительный документ на бумажном носителе, подлежащий исполнению государственным судебным исполнителем, предъявляется взыскателем в соответствующий орган юстиции по территориальности.

Исполнительный документ на бумажном носителе, подлежащий исполнению частным судебным исполнителем, предъявляется взыскателем в соответствующую региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности.

Заявление подается взыскателем или его представителем на бумажном носителе либо посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Электронный исполнительный документ направляется органом, вынесшим его, посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства в соответствующий орган юстиции либо региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности.

Частный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа, направленного ему посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Министерство просвещения

Со 2 марта у Министерства просвещения новые функции:

разработка и утверждение типовых правил деятельности кабинетов помощи детям – жертвам насилия;

организация повышения квалификации педагогов по вопросам профилактики правонарушений, насилия, жесткого обращения, травли (буллинга) несовершеннолетних;

разработка и утверждение правил прохождения повышения квалификации, сроков его прохождения сотрудниками регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК;

разработка и утверждение правил обеспечения и ношения одежды установленного образца сотрудниками регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК;

разработка и утверждение правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ повышения квалификации сотрудников регионального уполномоченного органа по защите прав детей РК.

Государственное имущество

Дарение имущества государству: новые правила с 1 марта

Собственник имущества, передаваемого в госсобственность, посредством веб-портала реестра обращается в уполномоченный орган по госимуществу либо местные исполнительные органы с предложением о передаче государству прав на имущество по договору дарения.

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает размеров десяти месячных расчетных показателей, установленных законодательными актами, от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными представителями.

Для рассмотрения предложения о передаче государству прав на имущество по договору дарения у собственника запрашиваются электронные (сканированные) копии:

правоустанавливающих документов;

идентификационных документов на имущество;

документа, подтверждающего отсутствие обременений на имущество;

выписки из баланса или отчета об оценке имущества.

Основными критериями экономической целесообразности приобретения государством прав на имущество являются:

потребность в передаваемом имуществе у государственных юридических лиц;

назначение и использование имущества после приема в госсобственность;

финансовая обеспеченность передаваемого имущества.

Имущество принимается в республиканскую или коммунальную собственность.

После принятия решения о дарении имущества между собственником имущества, передаваемого в госсобственность, и уполномоченным органом по госимуществу или местными исполнительными органами в срок не более 20 календарных дней с использованием ЭЦП на веб-портале реестра заключается договор дарения в электронном формате.

При принятии в государственную собственность имущества в сроки, установленные договором дарения, на веб-портале реестра с использованием ЭЦП оформляется акт приема-передачи имущества.

Судебная экспертиза

С 1 марта аттестацию и присвоение квалификации судебного эксперта автоматизировали в Казахстане

Минюст обновил правила аттестации и присвоения квалификации судебного эксперта.

Присвоение квалификации судебного эксперта осуществляется путем сдачи услугополучателем тестирования на знание законодательства и проверку должного уровня практических навыков, с выдачей квалификационного свидетельства.

Список лиц, подлежащих присвоению квалификации судебного эксперта, формирует Центр судебных экспертиз (ЦСЭ) и направляет Оператору.

Услугополучатель за 3 рабочих дня до сдачи тестирования направляет в ЦСЭ через портал заявление.

Тестирование проводится в два этапа в течение 1 рабочего дня, на казахском или русском языках по выбору услугополучателя (время – 90 минут):

компьютерное тестирование на знание законодательства (100 вопросов);

компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков (2 кейса по определенной специальности, по 5 заданий по каждому кейсу).

Пороговый уровень – не менее 70% правильных ответов от общего числа вопросов. Подсчет результатов тестирования производится автоматически компьютерной программой.

ЦСЭ в течение 2 рабочих дней оформляет квалификационное свидетельство и направляет в электронном виде в личный кабинет.

Также обновлен порядок аттестации судебных экспертов.

ЦСЭ уведомляет Оператора и услугополучателей, подлежащих аттестации о проведении аттестации, не позднее тридцати календарных дней до начала ее проведения.

Список судебных экспертов, подлежащих аттестации формируется ЦСЭ и направляет ее Оператору.

Аттестация судебного эксперта проводится по одной экспертной специальности за один раз.

Аттестация проводится в два этапа в течение одного рабочего дня, на казахском или русском языках по выбору услугополучателя:

компьютерное тестирование на знание законодательства (100 вопросов);

компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков.

Перечень вопросов, подлежащих включению в аттестационные тесты, формируется главными экспертами ЦСЭ с наличием ученой степени либо не менее пяти лет стажа работы по экспертной специальности.

Подсчет результатов тестирования проводится при помощи используемой компьютерной программы Оператора тестирования автоматически.

ЦСЭ в течение 2 рабочих дней оформляет аттестационное свидетельство, и в течение 1 рабочего дня подписывает.

Аттестационное свидетельство услугополучателю направляется через портал – в "личном кабинете" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя.

Услугополучатель, не прошедший аттестацию, подлежит повторной аттестации не более одного раза.

Повторная аттестация проводится не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев со дня проведения аттестации.

Образование

МНВО обновило квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций, предоставляющих высшее или послевузовское образование, и перечень документов, подтверждающих соответствие им

Документ содержит:

Базовые квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности организаций высшего или послевузовского образования (ОВПО);

Профилирующие квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО:

Для реализации образовательных программ высшего образования, с присуждением степени "бакалавр";

Для реализации образовательных программ послевузовского образования с присуждением степени "магистр";

Для реализации образовательных программ резидентуры;

Для реализации образовательных программ послевузовского образования с присуждением степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю;

Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности ОВПО по реализации образовательных программ в форме онлайн-обучения.

Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности международных и иностранных учебных заведений, создаваемых на территории Республики Казахстан другими государствами или их юридическими и физическими лицами, их филиалов.

Лицензирование

Обновлен перечень требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на экспорт и импорт специфических товаров"

Услугу оказывает Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК через веб-портал "электронного правительства".

Лицензия выдается на каждый вид товара в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, с указанием одного десятизначного кода и одного кода товара по Контрольному списку, независимо от количества наименований товаров, в рамках одного внешнеторгового контракта (договора).

Подвиды государственной услуги:

экспорт специфических товаров;

импорт специфических товаров;

общая лицензия на экспорт товаров двойного назначения или товаров, контролируемых для обеспечения национальной безопасности РК.

Стоимость – за выдачу лицензии – 10 МРП, за переоформление – 1 МРП.

Также обновлены:

Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по осуществлению экспорта специфических товаров; Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по осуществлению импорта специфических товаров.

Авторское право

Минюст утвердил типовую конкурсную документацию по приобретению прав на трансляцию в эфир объектов авторского права

Типовая конкурсная документация (КД) включает в себя:

перечень лотов и условия приобретения услуг согласно годовому плану государственных закупок;

соглашение об участии в конкурсе;

форму конкурсного ценового предложения потенциального поставщика;

форму квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг;

форму сведений о квалификации потенциального поставщика для оказания услуг;

форму технической спецификации по приобретению услуг;

форму сведений о субподрядчиках по оказанию услуг (соисполнителях при оказании услуг), а также виды услуг, передаваемых потенциальным поставщиком соисполнителям;

типовые формы:

- договора о государственных закупках услуг по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов авторского права;

- договора о государственных закупках услуг по предоставлению права на сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачи в эфир объектов смежных прав.

Аудит

Обновлены формы проверочных листов:

проверочный лист в области аудиторской деятельности в отношении аудиторских организаций для проведения проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

проверочный лист в области аудиторской деятельности в отношении профессиональных аудиторских организаций для проведения проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и др.

Также в новой редакции изложены:

Степени нарушений требований нормативных правовых актов для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в области аудиторской деятельности в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса РК в отношении аудиторских организаций.

Налоги, налоговый контроль

Минфин изменил Правила исполнения налогоплательщиками налогового обязательства при ликвидации, реорганизации и прекращении деятельности

Принятые поправки направлены на ликвидацию процедур предпринимательской деятельности и снижение административной нагрузки, прежде всего для субъектов микро и малого бизнеса.

В частности:

установлен упрощенный порядок прекращения деятельности для отдельной категории налогоплательщиков;

для субъектов микро и малого бизнеса, соответствующих условиям камерального контроля, предусмотрена возможность завершить деятельность без проведения камерального контроля;

если налогоплательщик подаёт заявление о прекращении деятельности, камеральный контроль не проводится по налоговой отчётности, представленной до 17 декабря 2025 года, в части налоговых обязательств за налоговые периоды до 1 января 2026 года.

Также уточнен порядок погашения налоговой задолженности при ликвидации. В случае недостаточности имущества оставшаяся задолженность погашается учредителями (участниками) в случаях, установленных законами РК, без привязки к конкретной норме Налогового кодекса.

Кроме того, Минфин обновил форму уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля.

Оценочная деятельность

Минфин изменил процедуру подтверждения квалификаций кандидатов в оценщики, эксперты

Теперь заявление на допуск к сдаче экзамена направляется электронной почтой либо через интернет-ресурс палаты оценщиков (в случае отсутствия автоматизированного веб-портала сканированная копия).

Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению:

копия диплома о высшем образовании по специальности "Оценка" и (или) высшее техническое или экономическое образование (для кандидата на получение свидетельства о присвоении квалификации "эксперт" не требуется);

копия документа, удостоверяющего личность;

документы, свидетельствующие о прохождении кандидатом обучения или профпереподготовки в соответствии с программой и в объеме часов, утвержденных палатой оценщиков;

документы, свидетельствующие о прохождении стажировки у оценщика, сроком не менее одного года (для кандидата на получение свидетельства о присвоении квалификации "эксперт" не требуется).

При непредставлении либо ненадлежащем оформлении документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, решение об отказе в допуске к квалификационному экзамену направляется палатой оценщиков кандидату электронной почтой либо через интернет-ресурс палаты оценщиков (в случае отсутствия автоматизированного веб-портала сканированная копия) не позднее 15 рабочих дней со дня поступления заявления.

Энергетика, теплоснабжение

Нормы потребления тепловой энергии утвердили в Казахстане

Нормы потребления тепловой энергии применяются только для жилых помещений за отопительный период и зависят от климатического района и этажности здания.

Первый климатический район:

Астана, Акмолинская область, Актюбинская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Костанайская область, область Абай, область Улытау, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область – от 0,1333 гигакаллорий до 0,1859 (2 этаж) до от 0,0933 гкл до 0,1185 (12 этаж и выше).

Второй климатический район:

Алматы, Атырауская область, Алматинская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, область Жетысу – от 0,0898 гкл до 0,1332 (2 этаж) до от 0,0629 гкл до 0,0933 (12 этаж и выше).

Третий климатический район:

Шымкент, Жамбылская область, Мангистауская область, Туркестанская область – до 0,0897 гкл (2 этаж) до 0,0628 гкл (12 этаж и выше).

Министерство промышленности определило национальным институтом развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности АО "Национальный центр энергосбережения".

Ранее эту функцию выполнял "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)".

Правоохранительные органы

МВД получило новую функцию в сфере цифровизации

Правительство наделило МВД новой функцией по разработке и утверждению инструкции по работе с информационными системами, мобильными приложениями и мобильными сервисами органов внутренних дел.

Цифровизация

Утверждена стоимость платформы для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения

Министерство искусственного интеллекта утвердило цену на услугу "Внедрение платформы для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения, реализуемое АО "НИТ" в размере 451 258 302 тенге в месяц за единицу.

Культура

Президент уточнил условия присвоения статуса "Национальный" музеям и библиотекам

Статус "Национальный" присваивается государственным организациям культуры, отдельным профессиональным художественным, творческим коллективам, деятельность которых имеет в области культуры особую государственную и общественную значимость и соответствующим следующим требованиям:

музеи:

осуществляют стабильную и эффективную деятельность не менее двадцати пяти лет либо, находящиеся в столице в республиканской собственности, – не менее десяти лет;

внедряют инновации в своей деятельности для повышения профессионализма, эффективности и качества работы;

имеют отдельно стоящее здание;

участвуют в международных программах и проектах;

имеют в составе музейного фонда не менее десяти процентов культурных ценностей, являющихся национальным культурным достоянием;

библиотеки: