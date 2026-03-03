Перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером
Постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлен следующий номер телефона:
- Единый контакт-центр Министерства финансов РК – 1484; 8 800 080 30 84.
Постановление вводится в действие с 12 марта 2026 года.
В Казахстане также действуют бесплатные номера экстренных служб:
- Органы внутренних дел – 102;
- Служба скорой медицинской помощи – 103;
- Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ – 101, 112;
- Аварийные, коммунальные, городские службы – 104; 109;
- Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг – 1414, 88000807777;
- "Горячая линия 110" органов национальной безопасности по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой – 110;
- Единый контакт центр по вопросам образования – 1450;
- Контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей – 111.
