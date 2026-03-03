#Референдум-2026
Право

Перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:30 Фото: pexels
Постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлен следующий номер телефона:

  • Единый контакт-центр Министерства финансов РК – 1484; 8 800 080 30 84.

Постановление вводится в действие с 12 марта 2026 года.

В Казахстане также действуют бесплатные номера экстренных служб:

  • Органы внутренних дел – 102;
  • Служба скорой медицинской помощи – 103;
  • Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ – 101, 112;
  • Аварийные, коммунальные, городские службы – 104; 109;
  • Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг – 1414, 88000807777;
  • "Горячая линия 110" органов национальной безопасности по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой – 110;
  • Единый контакт центр по вопросам образования – 1450;
  • Контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей – 111.
