Перечень экстренных номеров служб пополнился новым номером

Постановлением правительства от 27 февраля 2026 года внесены дополнения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлен следующий номер телефона: Единый контакт-центр Министерства финансов РК – 1484; 8 800 080 30 84. Постановление вводится в действие с 12 марта 2026 года. В Казахстане также действуют бесплатные номера экстренных служб: Органы внутренних дел – 102 ;

; Служба скорой медицинской помощи – 103 ;

; Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ – 101, 112 ;

; Аварийные, коммунальные, городские службы – 104; 109 ;

; Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг – 1414, 88000807777 ;

; "Горячая линия 110" органов национальной безопасности по фактам и событиям, связанным с террористической угрозой – 110 ;

; Единый контакт центр по вопросам образования – 1450 ;

; Контакт-центр "111" по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей – 111.

