У egov появился еще один номер телефона
Фото: gov4c.kz
Постановлением правительства от 28 июля 2025 года внесены изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень добавлен еще один номер.
Теперь позвонить в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг можно будет по следующим номерам телефонов:
- 1414
- 88000807777.
Постановление вводится в действие с 10 августа 2025 года.
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