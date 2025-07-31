У egov появился еще один номер телефона

Постановлением правительства от 28 июля 2025 года внесены изменения в перечень экстренной медицинской, правоохранительной, пожарной, аварийной и других служб, соединение с которыми для пользователей услугами связи является бесплатным, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлен еще один номер.

Теперь позвонить в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг можно будет по следующим номерам телефонов:

1414

88000807777.

Постановление вводится в действие с 10 августа 2025 года.