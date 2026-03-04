Утверждена форма удостоверения сотрудника Генпрокуратуры

Генеральный прокурор подписал приказ от 20 февраля 2026 года о некоторых вопросах кадровой службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, приказом утверждаются:

Описание служебного удостоверения сотрудников и удостоверения пенсионеров системы органов прокуратуры РК.

Правила выдачи служебных удостоверений сотрудников и удостоверений пенсионеров системы органов прокуратуры РК.

Так, говорится, что обложка служебного удостоверения сотрудников системы органов прокуратуры изготавливается из высококачественной кожи бордового цвета. В развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 210х70 мм.

Фото: скриншот документа

Удостоверение имеет текст на русском и казахском языках.

Под текстом на русском языке красного цвета размещен микротекст "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ" красного цвета и национального орнамента.

В левой части служебного удостоверения расположен Государственный Герб Республики Казахстан, проходящий вдоль прямоугольной рамки, выполненный выдавливанием (конгревное поднятие).

В центре нижней части служебного удостоверения размещен текст: "РАЗРЕШЕНО НОШЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ", выполненный в красной графической рамке на русском языке. Данный текст размещается при наличии разрешения на ношения оружия.

Удостоверение пенсионеров системы органов прокуратуры РК

Фото: скриншот документа

Указывается, что служебное удостоверение сотрудников системы органов прокуратуры РК является официальным документом, подтверждающим принадлежность лица к органам, ведомствам и организации образования прокуратуры РК, его должность в органах, ведомствах и организации образования прокуратуры и классный чин (воинское звание).

Удостоверение пенсионеров системы органов прокуратуры РК является официальным документом, подтверждающим статус его владельца.

Служебное удостоверение выдается сроком на три года. По истечении установленного срока служебное удостоверение подлежит замене.

Удостоверение пенсионера выдается без указания срока действия.

В случае смерти сотрудника, служебное удостоверение в течение месяца подлежит возврату в кадровую службу (по месту выдачи) для дальнейшего уничтожения.

Возврат служебного удостоверения осуществляется членами семьи или близкими родственниками либо свойственниками скончавшегося сотрудника либо лицами, совместно проживавшими с ним, о чем делается соответствующая отметка в Книге учета выдачи и сдачи служебных удостоверений сотрудниками.

Служебное удостоверение выдается:

за подписью Генерального прокурора – сотрудникам Генеральной прокуратуры, Главным военному, транспортному прокурорам, прокурорам городов Астаны, Алматы, Шымкент и областей;

за подписью председателей КПСиСУ, КЗПИ, ректора Академии, Главного военного, Главного транспортного прокуроров, прокуроров областей – сотрудникам ведомств и организации образования прокуратуры, Главной военной, Главной транспортной прокуратур, прокуратур городов Астаны, Алматы, Шымкент и областей (городов и районов).

Удостоверение пенсионера выдается:

За подписью первого заместителя Генерального прокурора – сотрудникам, занимавшим на момент увольнения должность в Генеральной прокуратуре, сотрудникам системы органов прокуратуры, имевшим высшие классные чины (воинские звания), либо вышедшим на пенсию с должности руководителя ведомства и организации образования прокуратуры, Главного военного, Главного транспортного прокуроров, прокурора области.

За подписью председателей КПСиСУ, КЗПИ, ректора Академии, Главного военного, Главного транспортного прокуроров, прокуроров областей – сотрудникам, вышедшим на пенсию из соответствующего органа, ведомства и организации образования прокуратуры.

На период замены служебного удостоверения кадровой службой в случае необходимости может быть выдана справка (в произвольной форме), подтверждающая место работы и должность, сроком действия не более 15 рабочих дней.

Указывается, что сотрудник обеспечивает сохранность выданного ему служебного удостоверения, не допускает его утерю, передачу другим лицам, иное использование не по назначению, в нерабочее время, в том числе в корыстных целях, для решения личных социально-бытовых вопросов.

При приведении служебного удостоверения в непригодность для дальнейшего использования, а также в случае утраты служебного удостоверения, сотрудники в течение суток (со дня утраты) докладывают об этом письменным рапортом на имя руководителя или уполномоченного руководителя органа, ведомства и организации образования прокуратуры.

В случае хищения (кражи) служебного удостоверения, сотрудники должны незамедлительно обратиться с заявлением в органы внутренних дел.

По каждому факту утраты, порчи, передачи служебного удостоверения другим лицам, использования его в личных корыстных и иных неслужебных целях, по поручению руководителя или уполномоченного руководителя органа, ведомства и организации образования прокуратуры РК проводится служебное расследование.

При этом сотрудником, допустившим факт утраты служебного удостоверения, приведения служебного удостоверения в непригодность для дальнейшего использования либо сотрудником, в отношении которого совершено уголовное правонарушение, в течение десяти рабочих дней с момента утраты, порчи либо хищения (кражи) принимаются меры к признанию служебного удостоверения недействительным.

Кадровой службой выдается новое служебное удостоверение в течение 15 рабочих дней после выхода объявления в периодических печатных изданиях.

Во время нахождения в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком либо длительном учебном отпуске (свыше трех месяцев), а также при зачислении в распоряжение органа, ведомства и организации образования прокуратуры сотрудники в течение десяти рабочих дней после издания соответствующего приказа сдают служебное удостоверение в кадровую службу, его выдавшую.

Сотрудник, в отношении которого проводится досудебное расследование, привлекаемый в качестве подозреваемого, обвиняемого, а также отстраненный от исполнения служебных обязанностей по представлению органа уголовного преследования, незамедлительно сдает служебное удостоверение в кадровую службу, его выдавшую.

При вынесении обвинительного приговора либо прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, изъятое служебное удостоверение подлежит уничтожению.

Использование недействительного служебного удостоверения не допускается.

В случае увольнения из системы органов прокуратуры, денежные расчеты с сотрудником производится финансовыми подразделениями системы органов прокуратуры РК только при наличии отметки в обходном листе о сдаче служебного удостоверения.

Недействительное служебное удостоверение в обязательном порядке сдается сотрудником в кадровую службу, его выдавшую, за исключением случаев его утери (хищения).

Приказ вводится в действие со дня его подписания.