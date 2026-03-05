#Референдум-2026
Право

Новые планы счетов появятся в бухучете: подготовлены изменения

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 09:24 Фото: pexels
Подготовлено постановление Национального банка, которым вносятся изменения в НПА по вопросам ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

  • дополнение Типовых планов счетов (№3, 79, 251) счетами, предназначенными для учета цифрового тенге и финансовых активов в виде цифровых финансовых активов;
  • исключение счетов, предусмотренных для учета финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в связи с требованиями обновленного стандарта МСФО для МСБ (вступает в силу с 1 января 2027 года);
  • порядок бухгалтерского учета исламских банковских операций, совершаемых исламским банком, а также банком с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции;
  • редакционные правки.

Как поясняется, проект разработан для приведения нормативных правовых актов Нацбанка по вопросам бухгалтерского учета финансовых организаций в соответствие с обновленным Международным стандартом финансовой отчетности для субъектов малого и среднего бизнеса (МСФО для МСБ), вступающим в силу с 1 января 2027 года, а также в целях совершенствования ведения бухгалтерского учета в связи с принятыми законодательными актами РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
