Новые планы счетов появятся в бухучете: подготовлены изменения

Подготовлено постановление Национального банка, которым вносятся изменения в НПА по вопросам ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается:

дополнение Типовых планов счетов (№3, 79, 251) счетами, предназначенными для учета цифрового тенге и финансовых активов в виде цифровых финансовых активов;

исключение счетов, предусмотренных для учета финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в связи с требованиями обновленного стандарта МСФО для МСБ ( вступает в силу с 1 января 2027 года );

); порядок бухгалтерского учета исламских банковских операций, совершаемых исламским банком, а также банком с универсальной банковской лицензией, осуществляющим исламские банковские операции;

редакционные правки.

Как поясняется, проект разработан для приведения нормативных правовых актов Нацбанка по вопросам бухгалтерского учета финансовых организаций в соответствие с обновленным Международным стандартом финансовой отчетности для субъектов малого и среднего бизнеса (МСФО для МСБ), вступающим в силу с 1 января 2027 года, а также в целях совершенствования ведения бухгалтерского учета в связи с принятыми законодательными актами РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.