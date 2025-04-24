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Финансы

Утвержден План счетов бухучета госучреждений

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:24 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 16 апреля 2025 года утвержден План счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, сообщает Zakon.kz.

План счетов предназначен для группировки и текущего отражения элементов финансовой отчетности в стоимостном выражении.

Синтетические счета бухгалтерского учета в Плане счетов расположены в порядке уменьшения ликвидности и содержат четыре знака.

Первая цифра номера указывает на принадлежность к разделам, вторая – на принадлежность к подразделам, третья – на принадлежность к группам синтетических счетов, четвертая цифра – на принадлежность к субсчетам.

План счетов содержит следующие разделы:

  • 1 раздел – "Краткосрочные активы";
  • 2 раздел – "Долгосрочные активы";
  • 3 раздел – "Краткосрочные обязательства";
  • 4 раздел – "Долгосрочные обязательства";
  • 5 раздел – "Чистые активы/капитал";
  • 6 раздел – "Доходы";
  • 7 раздел – "Расходы";
  • 8 раздел – "Затраты на производство и другие цели";
  • 9 раздел – "Забалансовые счета".

Счета раздела 1 "Краткосрочные активы" предназначены для учета наличия и движения активов государственных учреждений, классифицируемых как краткосрочные.

Раздел 1 "Краткосрочные активы" включает следующие подразделы:

  • 1000 – "Денежные средства и их эквиваленты";
  • 1100 – "Краткосрочные финансовые инвестиции";
  • 1200 – "Краткосрочная дебиторская задолженность";
  • 1300 – "Запасы";
  • 1400 – "Прочие краткосрочные активы".

Подраздел 1000 "Денежные средства и их эквиваленты" предназначен для учета денежных средств и их эквивалентов на контрольных счетах наличности и счетах государственных учреждений.

Подраздел 1100 "Краткосрочные финансовые инвестиции" предназначен для учета краткосрочных финансовых инвестиций.

Подраздел 1200 "Краткосрочная дебиторская задолженность" предназначен для учета краткосрочной дебиторской задолженности.

Подраздел 1300 "Запасы" предназначен для учета принадлежащих государственному учреждению строительных материалов, деталей к установке, материалов, продуктов питания, топлива и горючего, кормов, фуража, тары, запасных частей к машинам и оборудованию, продукции и изделий подсобных хозяйств, молодняка животных и животных на откорме, материалов для учебных, научных и других целей, а также материалов длительного использования и на лабораторном испытании, спецоборудования для хоздоговорных научно-исследовательских работ.

Подраздел 1400 "Прочие краткосрочные активы" предназначен для учета прочих краткосрочных активов, не указанных в предыдущих подразделах.

Посмотреть весь План счетов можно здесь.

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили правила проведения инвентаризации в госучреждениях.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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