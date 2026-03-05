Портал социальных услуг интегрируют с Национальным каталогом товаров

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект изменений и дополнений в свои некоторые приказы, сообщает Zakon.kz.

Изменения разработаны в рамках реализации Дорожной карты поэтапного пилотирования Национального каталога товаров во всех отраслях экономики, а также устранения барьеров в доступности при использовании портала социальных услуг лицами с инвалидностью по зрению.

Проектом предусмотрена интеграция портала социальных услуг с Национальным каталогом товаров для унификации карточек товаров. Это позволит реализовать на портале социальных услуг товары, имеющие идентификационный код, что обеспечит прозрачность ассортимента, единые стандарты качества и исключит попадание на рынок несертифицированных и низкокачественных товаров.

Также для обеспечения полноты и достоверности информации о товарах для лиц с инвалидностью по зрению на портале социальных услуг будет внедрено информативное текстовое описание фотографий товара, сопровождаемое краткой характеристикой.

Кроме того, для эффективного и рационального использования бюджетных средств, направленных на обеспечение лиц с инвалидностью подгузниками, предлагается переход к поквартальному обеспечению при неизменности гарантированного годового объема.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 марта 2026 года.