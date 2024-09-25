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В Казахстане изменят правила аттестации социальных работников

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 14:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта приказа – исключение дублирования тестирования при проведении аттестации, предлагается оставить только прохождение собеседования при аттестационной комиссии.

Таким образом, аттестация будет включать в себя лишь прохождение собеседования и вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

Кроме того, в Квалификационных требованиях и перечня документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения вводится норма о том, что при выдаче лицензии на предоставление специальных социальных услуг субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, необходимо наличие социальных работников, прошедших признание профессиональной квалификации.

В свою очередь признание профессиональной квалификации подразумевает прохождение тестирования. В связи с чем в Минтруда посчитали нецелесообразным дублирование прохождения тестирования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.

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