В Казахстане изменят правила аттестации социальных работников

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения и дополнения в Правила аттестации социальных работников в сфере социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта приказа – исключение дублирования тестирования при проведении аттестации, предлагается оставить только прохождение собеседования при аттестационной комиссии.

Таким образом, аттестация будет включать в себя лишь прохождение собеседования и вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

Кроме того, в Квалификационных требованиях и перечня документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения вводится норма о том, что при выдаче лицензии на предоставление специальных социальных услуг субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги в области социальной защиты населения, необходимо наличие социальных работников, прошедших признание профессиональной квалификации.



В свою очередь признание профессиональной квалификации подразумевает прохождение тестирования. В связи с чем в Минтруда посчитали нецелесообразным дублирование прохождения тестирования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.