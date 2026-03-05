#Референдум-2026
Общество

Безработным казахстанцам напомнили о бесплатном обучении новым профессиям

Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 5 марта 2026 года, напомнили о платформе профессионального обучения Skills Enbek, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с начала года 27,5 тыс. казахстанцев, из которых 9,9 тыс. – безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе. Всего на Skills Enbek зарегистрировались более 1,2 млн пользователей, из них 44,7 тыс. – в 2026-м. При этом обучение за весь период действия платформы прошли около 1,1 млн человек.

Из 9,9 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, 2,4 тыс. человек – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет). В основном обучившиеся из Шымкента (1778 человек), Актюбинской (1359), Туркестанской (1088) и Карагандинской (911) областей.

На сегодняшний день, по данным Минтруда, на платформе авторами опубликовано 570 курсов по различным направлениям, из них 385 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 2 до 72 часов.

Отмечается, что на платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и другим направлениям. В январе-феврале текущего года наибольшее количество сертификатов получено по следующим курсам:

  • "Кассир" (2561 сертификат),
  • "Курс по финансовой грамотности" (1369),
  • "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении" (787),
  • "Введение в социальную работу" (216).

Как напомнили в МТСЗН, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда (enbek.kz). На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе. Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.

В ведомстве отметили, что по окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на платформе.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 11:02
Где и как уволенные казахстанцы могут оформить выплаты от государства

2 марта 2026 года в Минтруда рассказали, сколько получают казахстанцы по инвалидности и потере кормильца.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
