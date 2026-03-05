Правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 26 февраля 2026 года внес изменения в Правила проведения Единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что поступающие сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

При этом уточняется, что лица, поступающие на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, сдают ЕНТ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ, но не принявшим участие в тестировании, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения ЕНТ при наличии места в аудитории в дни проведения тестирования (в бумажном формате с соответствующим языком сдачи тестирования) по следующим уважительным причинам, совпадающим с датой проведения тестирования:

болезнь, госпитализация. Поступающий предоставляет заключение врачебно-консультационной комиссии, согласно форме № 026/у, по состоянию здоровья либо выписной эпикриз из медицинской карты стационарного пациента с указанием истории болезни;

смерть близкого родственника (близких родственников). Поступающий предоставляет свидетельство о смерти близкого родственника и документ, подтверждающий близкое родство;

при участии в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований. Поступающий предоставляет от организации образования приказ об участии в республиканских или международных олимпиадах или конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства или спортивных соревнований;

при чрезвычайных ситуациях. При чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера тестирование переносится на основании официальных документов, подтверждающих (фиксирующих) введение режима чрезвычайной ситуации.

При этом поступающий подает заявление для сдачи ЕНТ на имя директора Национального центра тестирования, приложив один из документов, указанных в данном пункте.

Прием заявлений для участия в ЕНТ в электронном формате осуществляется в онлайн-режиме в период:

с 20 декабря по 30 декабря календарного года для лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 3 Правил, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период:

обучающихся выпускных 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

с 15 февраля по 25 февраля календарного года для лиц, указанных в подпунктах 1, 3, 5 и 6 пункта 3 Правил, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период:

обучающихся выпускных 11 (12) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 10 апреля по 25 апреля календарного года для лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 5 и 6 пункта 3 Правил, при этом поступающий подает заявление не более двух раз в указанный период:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 25 июля по 5 августа календарного года для лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 5, 6, 7 и 8 пункта 3 Правил, при этом поступающий подает заявление не более одного раза в указанный период:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию; во время подачи заявления для участия в ЕНТ в электронном формате в онлайн-режиме поступающий выбирает ППЕНТ, день и время тестирования.

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

Поступающим, не подавшим заявления в установленные сроки, до начала периода тестирования предоставляется возможность регистрации на ЕНТ при наличии места в аудитории в дни проведения тестирования (в бумажном формате с соответствующим языком тестирования) по следующим уважительным причинам, совпадающим со сроками приема заявлений на ЕНТ:

болезнь, госпитализация. Поступающий при наличии болезни предоставляет заключение врачебно-консультационной комиссии, согласно форме № 026/у либо выписной эпикриз из медицинской карты стационарного пациента;

смерть близкого родственника (близких родственников), перечень которых определен подпунктом 13) статьи 1 Кодекса. Поступающий предоставляет свидетельство о смерти близкого родственника (близких родственников) и документ, подтверждающий близкое родство;

при участии в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований. Поступающий предоставляет от организации образования приказ об участии в республиканских или международных олимпиадах или конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства или спортивных соревнований;

при чрезвычайных ситуациях. При чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера предоставляется возможность регистрации на ЕНТ на основании официальных документов, подтверждающих (фиксирующих) введение режима чрезвычайной ситуации.

Для регистрации на ЕНТ после завершения установленного срока поступающий подает заявление на имя директора Национального центра тестирования, приложив один из документов, указанных в настоящем пункте.

Также уточняется, что заявление на апелляцию по содержанию подается поступающим после завершения тестирования в течение 30 минут.

По завершении тестирования на экране компьютера отображается карта анализа результатов тестирования поступающего с указанием его вариантов ответа, набранных баллов по каждому заданию, суммы набранных баллов по блокам и общего балла ЕНТ. Поступающему предоставляется 10 минут для ознакомления с результатами тестирования и картой анализа результатов тестирования.

Далее на экране компьютера отображаются функции "перейти к апелляции" и "завершить без апелляции". В случае, если поступающий не выбирает одну из двух функций, программа тестирования закрывается автоматически через 10 минут. В случае выбора функции "перейти к апелляции" поступающий переходит к тестовым заданиям и формулирует мотивированное обоснование для подачи апелляции.

По завершении работы с тестовыми заданиями, поданными на апелляцию, поступающий нажимает кнопку "завершить апелляцию".

Далее на экране отображается карта анализа принятого заявления по тестовым заданиям, поданным на апелляцию.

При выборе функции "завершить без апелляции" поступающий покидает аудиторию.

Результаты апелляции предоставляются в течение 30 рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.