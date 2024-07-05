Правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 28 июня 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила проведения Единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

В обновленной редакции документа говорится, что поступающие сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, сдают ЕНТ по грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения.

Лица, поступающие на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, сдают ЕНТ по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

Лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, поступающие на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, сдают ЕНТ по грамотности чтения (язык обучения).

Лица, поступающие на родственные направления подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, сдают ЕНТ по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, за исключением поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Лица, поступающие на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки, предусматривающих сокращенные сроки обучения, в том числе лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, сдают ЕНТ по специальной дисциплине.

Обучающиеся в вузах по группе образовательных программ, требующие творческой подготовки, желающие перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе, сдают ЕНТ по двум профильным предметам, за исключением желающих перевестись на группы образовательных программ по области образования "Педагогические науки".

Обучающиеся ОВПО, желающие перевестись на группу образовательных программ в области образования "Педагогические науки", сдают ЕНТ по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения) и двум профильным предметам, за исключением переводящихся на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки.

Для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:



по истории Казахстана – 20;

по математической грамотности – 10;

по грамотности чтения (язык обучения) – 10;

по первому профильному предмету – 40;

по второму профильному предмету – 40.

Для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по грамотности чтения (язык обучения) – 10;

по первому профильному предмету – 40;

по второму профильному предмету – 40.

Для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ по грамотности чтения (язык обучения) составляет 10 тестовых заданий.

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов Единого национального тестирования устанавливается согласно приложению 1.

Для обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по первому профильному предмету – 40;

по второму профильному предмету – 40.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что лица, имеющие сертификат КАЗТЕСТ, подтверждающий владение казахским языком не ниже уровня В1 (средний), по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины ЕНТ "Казахский язык" и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта или зачисляются в ОВПО на платной основе в соответствии со шкалой перевода баллов согласно пункту 4-2 и приложения 2-2 Типовых правил.

Кроме того, добавлено, что выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сертификаты ЕНТ выдаются на основании перевода баллов внешней оценки результатов обучения в баллы ЕНТ в соответствии с пунктом 4-3 и приложением 2-3 "Шкала перевода баллов внешнего оценивания результатов обучения выпускников автономной организации образования Назарбаев Интеллектуальные школы в баллы сертификата ЕНТ" Типовых правил.

Максимальное количество баллов по ЕНТ – 140 баллов.



Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, составляет по ЕНТ 130 баллов.

Максимальное количество баллов для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, в том числе для поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения, составляет 110 баллов.

Также в правила внесено дополнение, предусматривающее, что при введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, глобального или регионального, а также местного масштабов, уполномоченный орган в области науки и высшего образования вносит изменения в сроки приема заявлений и проведения ЕНТ.

Указывается, что в случае получения низких результатов ЕНТ при ограничительных мероприятиях для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета учитывается наилучший результат ЕНТ. При этом поступающему необходимо принять участие в ЕНТ, проводимом в установленные срок.

Продолжительность ЕНТ составляет 240 минут (4 часа).



По истечении 60 минут тестирования осуществляются упражнения с перерывом в объеме 2 минут.

По истечении 120 минут тестирования осуществляются упражнения с перерывом в объеме 3 минут.

По истечении 180 минут тестирования предоставляется перерыв в объеме 3 минут.

Для поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, продолжительность тестирования – 70 минут.

Для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, за исключением поступающих на родственные направления подготовки по группам образовательных программ, предусматривающих сокращенные сроки обучения, продолжительность тестирования – 150 минут (2 часа 30 минут).

Для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, продолжительность тестирования – 20 минут.

Для обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ, продолжительность тестирования – 130 минут.

Для поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, на ЕНТ отводится 120 минут (2 часа).

Для поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, по родственным направлениям подготовки по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, – 80 минут.

Для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) для тестирования дополнительно предоставляется 40 минут.

При проведении ЕНТ в электронном формате поступающему не допускается нарушать принципы академической честности, в том числе:



выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения администратора тестирования на не более 10 минут;

в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, относящихся к чрезвычайной, форс-мажорной ситуациям, и/или случаев, связанных со здоровьем поступающих;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

обмениваться документами и бумагами формата А4, выданными поступающему для работы;

выносить из аудитории (компьютерного класса), портить материалы тестирования, документы и бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) или использовать запрещенные предметы;

шуметь перед или во время тестирования;

обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

намеренно портить технику для использования тестирования и системы безопасности;

попытка вмешательства в систему тестирования и нарушения, связанные с прохождением тестирования.

При этом допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящихся в интерфейсе для тестирования компьютера.

При выходе поступающего из аудитории при повторном входе в аудиторию осуществляется проверка металлоискателем.

Приказ вводится в действие с 15 июля 2024 года.