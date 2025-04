Правила проведения ЕНТ изменились в Казахстане

Министр науки и высшего образования РК приказом от 1 апреля 2025 года внес изменения в Правила проведения Единого национального тестирования, сообщает Zakon.kz.

ЕНТ проводится Национальным центром тестирования в бумажном или в электронном формате на базе ППЕНТ, или в базовых ОВПО, или в организациях, определяемых Национальным центром тестирования.

Прием заявлений для участия в ЕНТ (бумажном и электронном формате) осуществляется в онлайн-режиме на сайте www.testcenter.kz Национального центра тестирования.

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (английским) в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета или специальной дисциплины "Иностранный язык (английский)" по английскому языку: Test of Englishas a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ), Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг програм) Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш Лангудж Тестс Систем (IELTS (АЙЛТС), по желанию освобождаются от сдачи профильного предмета и/или специальной дисциплины "Иностранный язык (английский)" по английскому языку, в соответствии со шкалой перевода баллов, утвержденной Типовыми правилами.

Лицам, имеющим международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (английским) TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ), TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), IELTS (АЙЛТС), необходимо внести данные при подаче заявления для участия в ЕНТ и/или в конкурсе.

Подлинность и срок действия предоставляемых сертификатов проверяется ОВПО при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или при зачислении в ОВПО на платной основе.

Поступающим, подавшим заявления для участия в ЕНТ, но не принявшим участие в тестировании, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения ЕНТ при наличии места в аудитории в дни проведения тестирования (в бумажном тестировании с соответствующим языком тестирования) по следующим уважительным причинам:

при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии, согласно форме № 026/у, по состоянию здоровья либо медицинская карта с выпиской из амбулаторной карты или истории болезни, совпадающего с датой проведения тестирования;

при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников, перечень которых определен подпунктом 13) статьи 1 Кодекса "О браке (супружестве) и семье";

при участии в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, конкурсах исполнителей, конкурсах профессионального мастерства и спортивных соревнований; (новая норма)

при чрезвычайных ситуациях.

При этом:

в бумажном формате ЕНТ поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя председателя государственной комиссий, приложив необходимые документы;

в электронном формате ЕНТ поступающий подает заявление для повторной сдачи ЕНТ на имя директора Национального центра тестирования, приложив необходимые документы.

Для контроля за соблюдением правил проведения ЕНТ в организации, определяемые Национальным центром тестирования, направляются администраторы тестирования, наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного органа в области науки и высшего образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций.

При проведении ЕНТ в бумажном формате поступающие запускаются в здание ППЕНТ по одному, при этом производится идентификация личности поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека и предоставляется документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов поступающего. Лица, не достигшие шестнадцати лет, предоставляют справку об окончании школы в текущем году, по форме согласно приложению 7-1 к настоящим Правилам.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание следующих запрещенных предметов: фотоаппаратов, любых средств сотовой связи, оснащенных функцией передачи информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, смарт-очки, фитнес-браслеты (трекеры), диктофон, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, микрофоны, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект).

Также не допускается заносить в здание тестирования следующие предметы: шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, бумаги всех видов и форм.

При выявлении запрещенных предметов, указанных в настоящем пункте во время произведения проверки металлоискателем в ходе запуска на тестирование, администратором тестирования составляется акт об исключении из здания поступающего при обнаружении металлоискателем запрещенных предметов при запуске в здание пункта проведения ЕНТ, и поступающий не допускается на данное тестирование.

Также говорится, что при проведении ЕНТ в бумажном формате поступающие запускаются в аудиторию по одному, при этом производится идентификация личности поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека и предоставляется документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов поступающего. Лица, не достигшие шестнадцати лет, предоставляют справку об окончании школы в текущем году.

Помимо этого, изменены сроки приема документов и сдачи ЕНТ в электронном формате.

Тестирование будет проводиться в следующие сроки:

с 10 января по 10 февраля календарного года, для:

выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;

обучающихся ОВПО, желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

с 1 марта по 6 апреля (ранее проводилось 1-31 марта) для:

выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

с 10 мая по 10 июля (ранее проводилось с 16 мая по 5 июля) для:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию; выпускников технического и профессионального или послесреднего образования, поступающих по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

при этом результаты ЕНТ действительны для участия в конкурсе по присуждению образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе.

с 10 по 20 августа для:

выпускников организаций среднего образования текущего года для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе или для обучения по государственному образовательному заказу за счет средств республиканского бюджета по желанию;

выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;

лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году;

обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе;обучающихся ОВПО, желающих перевестись на группу образовательных программ области образования "Педагогические науки" на платной основе.

Установлено, что для лиц, сдающих ЕНТ в период с 10 мая по 10 июля календарного года, изменение профильных предметов не допускается.

Прием заявлений для участия в ЕНТ в электронном формате осуществляется в онлайн-режиме в период:

с 20 декабря по 30 декабря календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 1 раза в указанный период;

календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 1 раза в указанный период; с 15 февраля по 25 февраля календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 1 (одного) раза в указанный период;

календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 1 (одного) раза в указанный период; с 10 апреля по 25 апреля календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 2 (двух) раз в указанный период;

календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 2 (двух) раз в указанный период; с 25 июля по 5 августа календарного года, при этом поступающий подает заявление не более 1 (одного) раза в указанный период.

Во время подачи заявления для участия в ЕНТ в электронном формате в онлайн-режиме поступающий выбирает ППЕНТ, день и время тестирования.

При проведении ЕНТ в электронном формате поступающему не допускается нарушать принципы академической честности, в том числе:

выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения администратора тестирования на не более 10 минут.

При этом не допускается выходить в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, относящихся к чрезвычайной, форс-мажорной ситуациям, и/или случаев, связанных со здоровьем поступающих;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

обмениваться документами и бумагами формата А4, выданные поступающему для работы;

выносить из аудитории (компьютерного класса), портить материалы тестирования, документы и бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

заносить в здание ППЕНТ, аудиторию (компьютерный класс) и/или использовать запрещенные предметы, указанные в пункте 75 настоящих Правил;

шуметь перед или во время тестирования;

обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

намеренная порча техники для использования тестирования и системы безопасности;

попытка вмешательства в систему тестирования и нарушения, связанные с прохождением тестирования.

Допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящихся в интерфейсе для тестирования компьютера.

При выходе поступающего из аудитории, при повторном входе в аудиторию осуществляется проверка металлоискателем.

Поступающие проходят тестирование с помощью программного обеспечения, разработанного Национальным центром тестирования.

Приказ вводится в действие с 18 апреля.

