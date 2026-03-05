#Референдум-2026
Право

Работа участковых инспекторов с несовершеннолетними: внесены изменения

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 14:12 Фото: polisia.kz
Приказом министра внутренних дел от 28 февраля 2026 года внесены изменения в Правила организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что участковые инспектора полиции по делам несовершеннолетних:

  • доставляют несовершеннолетних в организации образования с особым режимом содержания, а также в Центр адаптации несовершеннолетних (ЦАН), в Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах (ЦПД), безнадзорных и беспризорных детей в возрасте от трех до восемнадцати лет, а также детей, оставшихся без попечения родителей, законных представителей, в случае невозможности их своевременного устройства, задержанных в ходе деятельности органов внутренних дел.

При этом дополнено, что они:

  • выносят защитное предписание в соответствии со статьей 60 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений".

Также уточняется, что на ПДН территориальных ОВД возлагается:

  • работа по выявлению несовершеннолетних с противоправным поведением, родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений, антиобщественных действий, и принятию мер по привлечению их к ответственности, предусмотренной законами РК;

При доставлении несовершеннолетнего в ОВД УИП ПДН:

  • при невозможности передать несовершеннолетнего его родителям или законным представителям выносят постановление о помещении несовершеннолетнего в ЦАН, ЦПД.

Профилактический учет и контроль применяется к несовершеннолетним:

  • условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в виде лишения свободы;
  • совершившим деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
  • обвиняемым или подозреваемым в совершении уголовных правонарушений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу;
  • в отношении которых принято решение об ограничении досуга и установлении особых требований к поведению;
  • освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;
  • выпускникам специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания;
  • в отношении которых вынесено защитное предписание;
  • в отношении которых применены наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия;
  • осужденным за совершение уголовного проступка или преступления небольшой или средней тяжести и освобожденным судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
  • освобожденным от уголовной ответственности или наказания за совершение уголовных правонарушений на основании пунктов 3, 4, 9, 10 и 12 части первой статьи 35 или статьи 36 УПК РК, в том числе вследствие акта амнистии или помилования;
  • злоупотребляющим алкогольными напитками, наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции и поведение человека;
  • безнадзорным и беспризорным;
  • совершившим деяния, содержащие признаки уголовного правонарушения, не подлежащие уголовной ответственности, вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.

Также говорится, что профилактический учет и контроль применяется в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение.

Ведение профилактического учета осуществляется в соответствии с категориями профилактируемых лиц.

Несовершеннолетнему, родителям или законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющим на их поведение, при постановке на профилактический учет разъясняются права и обязанности, а также ответственность, установленная законами РК.

Сведения, содержащиеся в профилактическом учете, могут быть использованы исключительно в пределах решения задач по профилактике правонарушений.

Указывается, что профилактический учет несовершеннолетних, родителей, законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, а также отрицательно влияющих на их поведение, продлевается решением начальника органа внутренних дел либо его заместителем, с учетом индивидуальных особенностей лица, характера и степени его антиобщественного поведения, опасности совершенного им деяния (действия или бездействия).

Профилактический контроль в отношении несовершеннолетних осуществляется в соответствии с планом индивидуальной профилактической работы по форме.

Профилактический контроль в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних, а также оказывающих отрицательное влияние на их поведение, осуществляется в соответствии с планом индивидуальной профилактической работы.

Планы составляются в течение пяти календарных дней со дня постановки на профилактический учет и утверждаются начальником органа внутренних дел либо его заместителем.

Контроль за ходом проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, осуществляет заместитель начальника органа внутренних дел (по службе), который ежеквартально проверяет состояние и ведение профилактического контроля.

Предусматривается, что сведения о лицах, в отношении которых применяются меры индивидуальной профилактики, вносятся в Интегрированный банк данных МВД (ИБД МВД) в течение трех рабочих дней с момента поступления материалов, являющихся основанием для постановки их на профилактический учет ОВД.

В случаях, когда несовершеннолетний подлежит постановке на учет ОВД по нескольким категориям, то их учет УИП ПДН осуществляется по наиболее значимой категории. Значимость категорий определяется в соответствии с иерархией пункта 27 данных Правил.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
