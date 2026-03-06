#Референдум-2026
Право

Компьютерную томографию разрешили применять казахстанским судмедэкспертам

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Министр юстиции приказом от 23 февраля 2026 года внес изменения в Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы и в Стандарты и требования к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Поправками допускается внедрение и использование судебно-медицинскими экспертами современных неинвазивных методов исследования при установлении причины смерти. Для этих целей будут применять компьютерную томографию.

Так, в документе говорится:

Экспертиза трупа назначается для установления причины смерти, разрешения иных вопросов, указанных в постановлении. Экспертиза трупа проводится путем вскрытия, при необходимости для исследования трупа используется компьютерная томография (при наличии оборудования).

Кроме того, установлено, что экспертиза может быть начата после появления ранних трупных изменений (охлаждение, трупные пятна, трупное окоченение). До появления указанных изменений исследование трупа производится только после констатации смерти и оформления акта о наступлении смерти.

При этом производство судебно-медицинских экспертиз трупов проводится только в дневное время суток при естественном освещении. Данное требование введено с целью исключения экспертной ошибки в описании и дальнейшей оценки обнаруженных повреждений и изменений, что может негативно повлиять на выводы экспертизы.

Медицинское свидетельство о смерти (медицинское свидетельство о перинатальной смерти) заполняется после судебно-медицинского исследования трупа и подписывается судебно-медицинским экспертом, производившим исследование.

В Стандарты и требования к специально оснащенным помещениям для производства судебной экспертизы добавили компьютерный томограф.

Также определено, что помещение для проведения компьютерной томографии должно быть не менее 73 квадратных метров.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
